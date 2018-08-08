台股盤後─台積電回穩、電金撐盤 收漲91點重回萬一關卡

台股今 (8) 日在多方信心回籠，台積電 (2330-TW) 股價回穩，電子股、金融股同步齊揚，帶動指數開高走高，終場上漲 91.8 點，收在 11075.25 點，成交量 1384.32 億元，重新站回萬一關卡。

今日類股漲多跌少，其中水泥、塑膠、紡織、電機、化學、玻璃、汽車、電子、半導體、電腦、光電、通信、資服、他電、營建、航運、金融、貿易和油電等平均類股收紅；另觀光、電子零組件、通路、生技、造紙、橡膠、食品、電器和化生等類股則收黑。

電子三雄部分，台積電以 245.5 元開高走高，尾盤收在 247.5 元，漲幅近 2.5%；鴻海開高後微幅走高，終場收在 85 元，漲幅逾 0.7%；大立光同樣以 5035 元開高走高，尾盤收在 5060 元，漲幅近 1%。

被動元件族群方面早盤表現強勢，但尾盤跌幅擴大，國巨收跌逾 5.8%，收在 742 元；禾伸堂、大毅均收跌逾 7%；華新科收跌逾 6%；奇力新收跌近 6%，另立隆電、日電貿、華容和信昌電均收黑。

金融股則漲多跌少，元大金收漲逾 4% 最為亮眼，其次為新光金收漲逾 2%、玉山金收漲逾 1%，另第一金、永豐金、國票金、台新金、兆豐金、開發金、國泰金、富邦金、華南金等均收紅，僅日盛金和中信金收黑。

法人表示，台股挑戰下一波高點的關鍵在於量能，另權值股回穩的同時，市場仍有貿易戰變數干擾，估短期指數將於 11000 點上下震盪整理。

投資布局上，建議投資人可留意上市櫃公司法說、7 月和半年報陸續公布，以及蘋果新機將等題材。