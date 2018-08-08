中菲行下半年急單效應延續中 憂貿易戰影響不如去年同期

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 今年上半年稅後純益 1.18 億元，年增 25%，EPS 0.95 元，尤其第 2 季獲利更創 8 個季度以來新高，不過，儘管下半年為傳統旺季，急單效應延續中，但執行長林天送今 (8) 日直言，下半年仍須審慎以對，由於不確定因素太多，恐難較去年下半年好。

林天送指出，經濟不確定因素越來越多，多到要從「3 個水晶球變成用 6 個水晶球」來看，也就是說多到難以預測，必須審慎以對。

所幸，目前處在傳統旺季，電子零組件出貨、蘋果新機的鋪貨效應可期，加上貿易戰議題前，空運出現急單，急單效益仍延續中。

不過，要留意的是，由於空運急單湧進使旺季提前報到，但延續多久的透明度不高。

另一方面，除美中貿易戰為市場最大不確定因素之外，「今年麻煩的是油價處在相對高點」，一旦運價拉升而無法快速反應給客戶，就恐再增加承攬業的成本。

另外，對於機師工會近來的罷工議題，林天送認為，由於國人出國旅遊選擇仍以國籍航空為主，因此客運一定會較貨運受衝擊更大，而貨運又以華航 (2610-TW) 會受到的影響較多，雖公會的罷工權利不能被抹煞，但交通產業必須顧及龐大旅客的權益，最好的方式是政府公權力介入協商，創造三贏局面。