鐵礦砂價格直逼70美元 正成為澳幣的強勁支撐？

中國防治污染的行動，以及控制鋼鐵產能過剩的問題，驅使鐵礦砂價格走升，已逼近每噸 70 美元的水平，為 4 月以來的最高水平，強勁的鐵礦砂價格，正為澳幣帶來支撐。

澳幣表現

澳洲央行 (RBA) 在 7 日的會議決定不升息，將利率維持在 1.5%，但因澳洲經濟基本面良好，澳洲央行不排除在 2019 年或 2020 年進行升息，使澳幣處於中、長期的看多情緒之中。

8 日澳幣兌美元上升 0.01% 至 0.7422。

澳幣兌美元走勢

鐵礦砂表現

許多工業金屬在近期表現不佳，主要是因為市場擔憂貿易戰恐造成經濟增長減緩，但鐵礦砂和鋼價目前不受此影響，銅價自 6 月初以來已下跌約 15%，但鐵礦砂價格卻上漲達 9%，來到每噸 70 美元大關。

鐵礦砂價格走勢 (圖: marketindex.com)

S&P Global Platts 的數據顯示，鐵礦砂價格在 7 日上漲 2.9% 至每噸 69.50 美元鐵，鐵礦砂銷售長期是英澳礦業公司必和必拓、力拓與巴西礦業公司 Vale 的主要營收來源。

中國持續打擊工廠過剩產能，並實施更嚴格的污染限制措施，工廠為提升產能利用率，故使用高品質的鐵礦砂，正成為提升鋼生產效率與減少排放的重要方法之一。

鋼廠通常從澳洲或巴西進口高品質鐵礦砂，目前中國即為全球最大的鐵礦砂消費國。據評級機構惠譽統計，2016 年 3 月以来，中國已淘汰了 2.6 億噸的鋼鐵產能，但產能利用率則從 70%-75% 提升至 85%。

力拓的執行長 Jean-Sébastien Jacques 在上週公布財報時向分析師表示，中國的鋼鐵行業將持續進行重組，但這不代表產量將減少，但他們需要更高品質的鐵礦砂。



澳盛銀行指出，中國的鋼鐵產量維持強勁，6 月產量年增 7.5% 至創紀錄水平的 8020 萬噸。

在鐵礦砂供應方面，澳盛分析師 Daniel Hynes 表示，澳洲出口量預計今年僅會增長 1600 萬噸，為 2006 年以來的最低水平。巴西的產量亦將下滑，主要由於礦場 Minas Rio 關閉。