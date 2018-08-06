中國PTA期價創四年新高 分析師警告：小心多單集中離場集中踩踏

過去一個多月來，中國苯二甲酸 (PTA) 飆漲至四年新高。業內人士提醒，以基本面來看，儘管淡季不淡，但要小心原料大漲，聚酯部分產品出現虧損。從風險角度來看，短期漲幅過大，後續的換手是否能夠跟進也存在一定疑慮，要小心多單集中離場造成的踩踏行情。

近來中國 PTA 受到第二季相關裝置集中檢修，下游需求旺盛影響，PTA 社會庫存和期貨庫存皆降至歷史新低。7 月以來在多頭資金助攻下，PTA 指數半個月內就大漲 800 多點，創下近四年來新高。目前上漲行情還在持續中，今日至截稿為止漲 4.77%，報 7068。

PTA 今日走勢 (圖自新浪財經)

這一輪大漲，也驚動鄭商所發布風險提示函，當中指出近來影響甲醇、PTA 市場的不確定因素多，價格波動大，要求投資人謹慎運作，理性投資。

這輪行情持續上漲，主要是因為「庫存低、貨源緊、價格瘋」。由於 PTA 是重要的大宗有機原料之一，主要用在生產聚酯纖維，廣泛應用在化學纖維、輕工業、電子、建築等相關產業上。對上游 PTA 產業來說，從 2015 年進入去產能週期至今，庫存就一直處在低點。

《期貨日報》報導，在新增產能有限的情況下，這兩年聚酯產能恰好進入擴張週期，導致供需矛盾明顯加劇。加上第二季 PTA 工廠正逢季節性檢修，庫存更是大幅下滑，跌到歷年低水位，導致市場貨源緊缺。無獨有偶，國外也出現 PTA 缺貨現象，導致外國買家也忙著向中國買 PTA，貨源緊、庫存低，讓聚酯廠家的議價能力提高，產業鏈「漲聲一片」。

華泰期貨能化分析師余永俊表示，今年第二季來，PTA 需求持續旺盛，終端需求成長速度遠超過以往，加上聚酯直接出口量大幅增加、新增回料存在替代需求，PTA 市場進入顯著去庫存階段，導致市場供應變得緊張。

另外，成本端也面臨漲價問題。今年 PTA 的原料，對二甲苯 (PX) 供應並不如年初預期的寬鬆，在需求大幅增加下，亞洲 PX 裝置集中檢修，第三季更多了不少預期外的檢修，PX 供應緊張預期更加強烈，PX 與 PTA 價差擴大，進而推升 PTA。此外，匯率變動也促使成本端抬升 300 元 / 噸以上。

目前市場做多情緒高漲，平心而論，PTA 價格上漲確實有基本面因素支撐，供應緊、需求佳，吸引資金追捧，但現階段價格是否已經完全兌現未來預期，業內人士認為值得思考。

東吳期貨分析師王廣前指出，PTA 期貨價格上漲確實有基本面支撐，但目前 PTA 社會庫存仍高於去年年底，而且貨源大多集中在套保商手上，加上期貨 9 月合約的信用倉單量存在變數，呼籲投資人理性看待目前行情。

尤其在中美貿易摩擦升級的背景下，PTA 終端的紡織行業，向來出口依存度高，終端需求恐怕難以支撐原料大幅上漲。要小心目前上漲只是短期供需失衡引發的暴衝行情，要小心供需預期轉變後，價格快速回落的可能。

五礦經易期貨能化分析師李晶則警告，臨近交割，可能出現多單集中離場造成的踩踏行情。對多頭來說，應該設好停利點，並隨時關注現貨是否鬆動、基差是否走弱、下游傳導是否順暢，對於還未進場的投資人來說，不建議盲目追高。