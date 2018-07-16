中國力抗空污 優質鐵礦石看漲 分析師：有望衝每公噸100美元

《彭博社》報導，中國政府為力抗空氣汙染，限制鋼鐵減產活動並促使亞洲最大經濟體的買家尋求更優質的材料的趨勢下，優質鐵礦石價位將看漲，有望升至每公噸 100 美元。

根據 Mysteel 網站的報告顯示，品質最佳的鐵礦石 (含鐵 65%) 未受國際貿易戰的影響，在今年 3 月重跌後已回漲數月，上週五 (13 日) 觸及每公噸 91 美元。

然而，品質較低的基準鐵礦石 (含鐵 62%) 則在每公噸 60 美元左右持平，今年迄今已下跌 14%，兩者呈現較大的價差。

Wood Mackenzie 鐵礦石市場副總裁 Paul Gray 表示，就中國產量和政策發布的角度來看，短期內優質鐵礦石價格攀高至每公噸 100 美元的水平是絕對有可能的；長期來看，優質鐵礦石和基準鐵礦石的價差會因中國鋼鐵利潤縮減而拉近。

儘管 Wood Mackenzie 的百元交易價不可能一直延續，Gray 預測高品質與標準的鐵礦石價差目前將會持續拉大，在今年中國冬季，兩者價差平均會來到 26%，比去年同期略高。

Iron Ore Research Pty 總監 Philip Kirchlechner 談到，焦煤成本與礦廠利潤雙雙提高是鐵礦石價位勁揚主要的因素，預測高品質的鐵礦石溢價會維持目前的水平，不會下降。

標準普爾全球評級也提出類似的觀點，中國為防治空氣汙染，將有利高品質的鐵礦石交易，工廠若採用低於 62% 含鐵量的鐵礦石將會收到相應的懲罰。

花旗集團公佈了一項報告顯示，中國落實冬季鋼鐵減產的情況下，基準鐵礦石 價格在今年第四季可能突破每公噸 70 美元。