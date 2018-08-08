歐盟警告歐洲企業：不要跟着美國制裁伊朗 否則將受到我們的制裁

伊朗對於歐盟的原油供應、地緣政治安全、經濟利益等都有關鍵意義，歐盟護伊朗，就是護自己。

給歐洲公司的大棒和胡蘿蔔

當地時間 6 日午夜，美國對伊朗重新實施的第一輪制裁生效。為了阻止歐洲公司制裁伊朗，歐盟給歐洲公司準備了「胡蘿蔔和大棒」。

一名歐盟官員警告說，歐洲公司跟着美國一起制裁伊朗，砍掉與伊朗的商業往來，可能將受到歐盟的制裁。據 NBC 新聞報導，歐盟外交政策負責人 Federica Mogherini 的助手 Nathalie Tocci 周一表示，「如果歐盟公司遵守美國的二級制裁，他們將反過來受到歐盟的制裁」。

此外，歐盟修訂後的「阻斷法令」（Blocking Statute）將於 7 日生效。「阻斷法令」旨在鼓勵歐盟公司無視美國的制裁威脅，它還規定歐盟將補償歐盟公司因為在伊朗進行合法的交易而受到的損失。

歐盟的聲明稱，「解除對伊朗的相關制裁是伊核協議必不可少的一部分。根據歐盟法律和聯合國安理會第 2231 號決議，我們決定保護歐盟經濟實體與伊朗開展合法業務」。

與此同時，歐洲國家再次步調一致地譴責川普的行動，稱將阻止其對歐洲公司的影響。英國、德國、法國和歐洲外長周一發表聲明說：「美國退出伊核協議，再次實施制裁令我們深感遺憾。維護與伊朗達成的核協議是一個尊重國際協議和國際安全的問題」。

歐盟正在幫助伊朗，努力挽救川普總統 5 月退出的伊核協議，受歐盟委託的前美國國務卿約翰 · 克里正在歐洲和聯合國奔走，試圖挽救他任內的政治遺產。歐盟此舉向伊朗人發出外交信號，即歐盟在挽救伊核協議上是嚴肅認真的。

美國拳頭更硬

兩害相權取其輕，許多歐洲公司還是選擇站在美國這邊。

周二，德國汽車製造商戴姆勒宣布停止在伊朗的商業活動，發聲明稱「將繼續密切關注伊核協議的未來」。

6 月，法國標緻汽車母公司 PSA 暫停在伊朗的合資企業，而雷諾也同意遵循美國的制裁措施。

5 月 16 日，法國石油巨頭道達爾發布公告稱，如果無法獲得豁免，道達爾將退出價值數十億美元的伊朗的南帕爾斯氣田項目。法國政府表示，這一要求已被美國拒絕。

道達爾表示，美國的銀行參與了道達爾超過 90% 的金融活動，美國股東占道達爾超過 30% 的股權，道達爾在美國的資產相當於超過 100 億美元的資金規模，這是公司無法承受的風險。

航運巨頭馬士基、全球最大的油輪營運商 Torm，已經不再接下來自伊朗的新訂單。馬士基稱，將履行 5 月 8 日以前的訂單，並確保在 11 月 4 日前，依照美國制裁的要求交割清楚。11 月 4 日是美國財政部設定對石油、港口、金融機構、能源等行業的 180 日過渡期的截止日。

德國能源公司 Wintershal 也無法繼續與伊朗的石油合作。去年，Wintershall 與伊朗石油公司簽署了一份諒解備忘錄，討論未來合作的可能，但 Wintershall 的母公司巴斯夫，在美國的化工業務規模龐大。

和伊朗做生意 就不能和美國做生意

當地時間 6 日午夜，美國一系列懲罰性措施開始針對伊朗汽車工業、民用航空業，以及黃金和其他金屬貿易，並阻止伊朗購買美元，禁止進口伊朗地毯和開心果，這些限制在歐巴馬任內得到緩解。

川普要求伊朗，全面修正其地區政策，例如結束對敘利亞政府和黎巴嫩真主黨等地區組織的軍事支持。 2015 年伊核協議沒有約束這些行動，川普稱這項協議是「有史以來最糟糕的協議」。

當地時間周二早上，川普在社交媒體上稱，「伊朗的制裁已正式實施。這是有史以來最為嚴厲的制裁，到 11 月份會再加碼！任何與伊朗做生意的人，都不能與美國做生意。我的目標是世界和平，徹徹底底的和平」。

此外，美國還要封殺伊朗石油，對伊朗經濟至關重要的石油業的制裁將於 11 月 4 日生效。伊朗石油的主要買家包括歐盟、中國、印度、土耳其和韓國。

其中，韓國已經於 7 月 1 日起停止進口伊朗石油，成為亞洲首個停止進口伊朗原油的國家；從 7 月 1 日起，印度進口伊朗石油將減少至每日 20 萬桶，並且只接受到岸價格，海運和保險均由伊朗方面負責。日本計劃最早在 10 月將自伊朗進口的原油量降至零，日本海運商也正在通知客戶，可能從 9 月以後不再運輸伊朗原油。

美國的強硬立場對伊朗的影響非常明顯，NBC 稱，伊朗貨幣里亞爾兌美元六個月內貶值了三分之二。儘管伊朗採取了一系列措施，但是伊朗里亞爾黑市價格一路暴跌，從年初的 1 美元兌 4 萬里亞爾，跌至本月 10 萬里亞爾以上。