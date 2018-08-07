川普示警「跟伊朗做生意就別想和美國做生意」 國際油價走揚

美國總統川普於推特發文警告，與伊朗做生意者，就別想和美國做生意；受美國對伊朗祭出首波經濟制裁消息影響，今 (7) 日國際油價走揚。

台北時間週二晚間 7 點 16 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.11%，至每桶 74.57 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.83%，至每桶 69.58 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 CNBC)

川普週二於推特寫道，美國對伊朗祭出的制裁，可謂「史上最強烈」。

川普稱，這波制裁會在 11 月「升級」，「與伊朗做生意者，就別想和美國做生意，我要的是世界和平。」

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，對伊朗實施首波經濟制裁，以金融交易為主，並預計於 11 月 4 日，執行第 2 波制裁，主要目標為石油、石化產業。

美國要求其他國家，自 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油。

根據 CNBC 報導，Energy Aspects 首席原油分析師 Amrita Sen 表示，供給減少，意味著更高的油價，年底前，油價可能會漲破每桶 90 美元。

Sen 說，有些人認為，中國有能力買下所有的伊朗原油，然而實際狀況是，「他們說，可能不會減少購買，但也不代表會增加購買。」

PVM Oil Associates 分析師 Stephen Brennock 於報告中指出，美國對伊朗實施經濟制裁、委內瑞拉原油產量下滑，將引發「重大供給衝擊」。

Brennock 寫道，原油供應中斷的機率攀高，油價極可能再度飆漲。