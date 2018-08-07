尖點上半年獲利衰退近6% EPS 0.67元 將開發切削刀具新市場

PCB 鑽針及車削刀具供應商尖點科技 (8021-TW) 今 (7) 日公告第 2 季財報，稅後純益 4549 萬元，季減 25.37%，年減 11.25%，上半年稅後純益 1.06 億元，每股純益 0.67 元；上半年稅後純益 1.06 億元，年減 5.96%，每股稅後純益 0.67 元；尖點除現有 IT 產業應用，也將開發汽車金屬刀具與模具切削刀具市場。

尖點總經理王嘉鴻指出，就整體產能利用率來看，第 1 季為 57%，第 2 季 68%，預估第 3 季進入市場需求旺季，產能利用率將提高到 80%，而尖點的金屬刀具除現有的 IT 產業應用外，並將開發汽車金屬刀具及模具切削刀具的市場。

尖點第 2 季營收為 7.86 億元，毛利率 26.2%，季減 0.83 個百分點，年增 1.09 個百分點，稅後純益 4549 萬元，季減 25.37%，年減 11.25%，單季每股純益為 0.29 元，上半年營收 15.66 億元，毛利率為 26.61%，年減 0.75 個百分點，稅後純益 1.06 億元，年減 5.96%，每股純益 0.67 元。

尖點也公布 7 月營收達 2.68 億元，月增 1.51%，年增 0.62%，累計 1-7 月營收則達 18.34 億元，年增 1.7%。