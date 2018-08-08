美中貿易戰升溫 中租高層：對中國地區營運影響有限

中租 - KY(5871-TW) 於今 (8) 日舉行第 2 季法說會，中租目前在中國有 40 個據點，會中有分析師關注，美中貿易戰對中租的影響，對此，中租高層表示，中國地區客戶主要以內需市場為主，對美直接出口比例不到 5%，影響有限，惟將持續觀察後續影響，對中國大陸地區下半年營運維持審慎樂觀。

中租 - KY 法說會中公布今 (2018) 年上半年自結合併營收 243 億元，年成長 26%；自結稅後純益 66.4 億元，年成長 53%，每股純益 (EPS) 5.15 元，至於總資產報酬率 (ROA) 4.0%、股東權益報酬率 (ROE) 24%，均創歷史新高。



中租 - KY 表示，今年上半年合併營收年增 26%，主要受到利息收入及手續費收入因新增業績增加帶動。若分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別年成長 10%、45% 及 21%，主要營運地區第 2 季營收皆較前 1 季成長，合併營收季增 11%，營運動能持續。



針對第 2 季應收帳款淨額變化部分，中租高層表示，將中國大陸地區今年全年應收帳款淨額成長目標，由 15%~20% 上調至 25%。

中租 - KY 上半年稅後純益年成長 53%，除了費用控制合宜外，同時受惠持續穩健提升的資產品質對獲利的挹注；此外，第二季台灣地區延滯率由上一季 3.3% 降至 3.2%，中國大陸地區由 2.9% 減少至 2.5%，整體信用減損提列金額減少，推升獲利成長。

至於第 2 季合併年化總資產報酬率 (ROA) 為 4.0%，較去年同期 3.3% 增加；年化股東權益報酬率 (ROE) 為 24%，也較去年 21% 提高，且皆創上市來新高，另成本費用率受營收季增 11%，維持與上季相同 32% 水準，目前處歷史低點。