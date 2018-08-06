金管會將清查上市櫃公司投保資安險狀況 並納入公司治理評鑑

針對台積電發生電腦病毒事件，金管會主委顧立雄今 (6) 日表示，將全面清查全體上市櫃公司投保資安險的狀況，且要把資安險納入公司治理評鑑項目。

台積電日前發生電腦病毒感染事件，衝擊第 3 季營收以及毛利率表現，也震驚全台。對此，顧立雄表示，將全面清查全體 1600 多家上市櫃公司投保資安險狀況，並且要把投保資安險納入公司治理評鑑的加分項目之一，尤其，金管會要求金融業更應該要加強防護，強化資安意識，推動差異化管理，1 兆以上金融機構要設資安專責單位，金融業應該加強投保資安險。

顧立雄表示，目前國內已有「電子及電腦犯罪險」、「資料保護責任險」及「資訊安全防護險」等商品，但投保率不高。

根據保發中心統計，去年國內資安險投保件數為 303 件，保費收入為 6416 萬元，與產險第一大保費收入車險相比，去年整體車險保費收入達 852 億元，也就是說，目前資安險保費收入連車險的 0.1% 都不到。

顧立雄喊出目標表示，金管會在日前發布的金融發展行動方案中，就有設定資安險目標 3 年保費年成長 25%。

至於要如何宣導讓台灣上市櫃公司投保資安險？顧立雄表示，第一，台灣目前資安險商品中，防護險與犯罪險都有，將加強宣導推動；第二，上市櫃公司投保資安險狀況，要納入公司治理評鑑，也就是說假設有投保資安險，公司治理評鑑將可獲得加分，第三，給予優惠費率，只要有事先做好資安損害防阻的企業，投保資安險費率會較為優惠。