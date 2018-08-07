睽違70年 上海商銀申請重返大陸設分行 金管會點頭

金管會今 (7) 日表示，同意上海商業儲蓄銀行 (5876-TW) 申請赴大陸設立無錫分行，為金管會首次同意國銀可以「海外子行在 OECD(經濟合作暨發展組織) 已有據點」為由，赴大陸申設據點，由於上海商銀自 1949 年國共內戰後，中華民國政府搬遷到台灣，所以金管會今天核准後，等於上海商銀可望在睽違近 70 年，重返大陸設分行，也是蔡英文政府就任後，第三家國銀獲准登陸。

依據法規，目前銀行登陸設分行須符合 OECD 條件，即銀行須先在 OECD 國家有分行，滿 2 年能登陸中國設辦事處、滿 5 年才能登陸申設分行，此規定讓許多想登陸的國銀都必須先跑到 OECD 國家設分行。

上海商銀 1915 年在上海設立，1949 年國共內戰後，隨中華民國政府播遷台灣，為避免中國大陸分行據點遭中國政府清算，上海商銀因此於 1950 年將香港分行以上海商業銀行之名在香港註冊，脫離本行；惟上海商銀目前仍以特殊的控制股東身份，上持股香港子行 57.6% 股份，香港子行則持有中國大陸的上海銀行 3% 股份。

此種絕無僅有的「滬港台金三角」的相互交叉持股關係，為上海商銀建構獨樹一幟的獲利模式，也因此該行有 50% 以上的年度獲利皆為海外據點貢獻，這也羨煞國內銀行業。

而上海商銀的香港子行今天再為該行增添一筆利多，台灣的上海商銀並不符合這項 OECD 條件，但香港子行因在美國、英國均有設點，符合 OECD 條件，但金管會經過兩年跨部會的研究討論，決議上海商銀對香港子行持股及業務經營具有管理及實質控制力，基於國際金融監理實務對分支機構採合併監理原則，且合併監理對象包括分行、子行及具有控制力的被投資公司，因此，以第三地區子銀行已在 OECD 國家設立分行，視為符合已在 OECD 會員國家設立分支機構的條件。

上海商銀規劃設立無錫分行，主要考量無錫市為江蘇省重要城市，也是台商赴大陸投資重要地區，且當地尚無本國銀行設立分行，可提供當地台商金融需求，且與本國銀行同業區隔。

上海商銀到大陸江蘇省無錫設分行也是蔡英文政府上任以來第 3 家核准登陸的國銀，另 2 家分別為土銀廈門分行、中信的深圳分行。

此外，中國銀行保險監督管理委員會今年第 2 季底，核准 3 家台資銀行設立大陸據點，分別是彰化銀行的南京子行、國泰世華銀行上海子行以及中國信託銀行深圳分行。