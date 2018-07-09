台翰Q2合併營收6.69億元 年增31.58% 創歷年同期新高

台翰精密 (1336) 於今 (9) 日公布 6 月合併營收達 2.57 億元，較去年同期成長 36.76%，受惠主要客戶備貨力道增溫，加上東南亞生產基地產能布建及配置效益顯現，累計 2018 年第二季及上半年合併營收分別達 6.69 億元、12.72 億元，分別較去年同期成長 31.58%、28.32%，單月、單季及上半年營收皆改寫歷年同期新高記錄。台翰表示，第二季雖為日系印表機產業的傳統淡季，但受惠於主要客戶針對旗下多功能事務機、投影機等相關塑膠成型產品的拉貨力道仍見強勁，帶動台翰單季營收仍可逆勢季增 11% 的表現。台翰指出，為就近提供日系印表機大廠客戶在地化生產的技術服務，自 2017 年起逐步加大東南亞地區的產能配置比重，從今年上半年來看，效益逐漸顯現，與客戶針對新產品共同研發設計量產的業務接單機會增加，下單力道等隨著越南廠、菲律賓等廠區產能布建及配置完善持續向上攀升，為整體營運創造持續穩定獲利基石。



台翰看好商業模式快速發展將有助於高效辦公用品及生產設備需求與日俱增，目前主要客戶包括全球前 5 大印表機大廠 Brother、EPSON 及 Xerox 等， 為進一步鞏固及擴大在產業市場份額，持續強化多功能商務列印、高階投影產品線布局與產品升級，台翰長久以來專精模具、塑膠射出、塗裝等一條龍「全製程」的專業設計開發製造，尤其模具開發精確與否對於產品精密度、品質信賴度具有相當影響，過往經驗的累積及技術的傳承，能有效提供客戶產品開發建議及縮短產品開發時程，順利接軌最新技術與高性能需求，深受客戶高度肯定青睞，且能保持每年與客戶共同開發推出 5 至 8 款新產品、新技術應用節奏的長期合作關係，站穩國際一線印表機品牌不可或缺供應商的地位。



展望 2018 年第三季，台翰仍看好公司在持續加重東南亞越南廠、菲律賓廠兩個生產基地的產銷配置，建立與主要客戶長期互惠合作的緊密關係等的經營策略執行下，創造長期良好發展成長空間。日前台翰已與主要客戶成功開發一系列投影機、多功能事務機等新產品，可望於今年第三季起逐步加入生產計畫，隨著主要客戶的備貨力道逐漸放大，將有助於提升旗下東南亞兩個生產基地之產能利用率，加上高階機種享有優於平均毛利率的水準，可望帶動今年下半年有優於上半年營收及獲利的表現。