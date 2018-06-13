台翰通過每股配發現金股利0.6元 近四年來首次配息

台翰 (1336) 今(13)日舉辦 2018 年股東常會，會中除承認去年度財報，並通過每股配發現金股利 0.6 元，近四年來首次配息，配發率 41.67%；同時完成兩席董事補選，新當選的董事台橋投資代表派人鍾鼎君、林俊佐。台翰去年合併營收為 22.84 億元，稅後淨利為 1.01 億元，每股盈餘 (EPS) 為 1.44 元。



台翰董事長楊劍平表示，台翰 2017 年兩大業務模具及塑膠射出的營收比重分別為 18.2%、77.6%，加上自 2017 年以來致力於廠區產能及產線調整的策略，效益逐漸發酵，越南廠、菲律賓廠等生產基地皆有 8 成以上的產能稼動率，推升整體毛利率及營業淨利率分別達 16.93% 及 8.43% 的水準，股東權益報酬率及資產報酬率分別為 7.27% 及 4.61%。



今日股東會通過每股現金股利 0.6 元，是近四年來首次配息，現金配發率達 41.67% 水準，以昨 (12) 日收盤價格 17.4 元計算，現金殖利率達 3.45%。



展望今年，楊劍平表示，仍看好優化東南亞兩個生產基地產能效益發揮下，為整體營運注入強勁的成長動能。受惠主要客戶不斷推出升級功能的新款印表機、多功能事務機及高階投影機等多項新產品問市，帶動台翰旗下模具及塑膠射出兩大業務保持良好的接單成長表現。



而台翰持續調整各生產基地產品線配置、產能優化及加強成本費用嚴格控管，藉以提升產能利用率、整體毛利率及獲利能力的持續精進，並運用多年專注於模具、塑膠射出、塗裝等一條龍「全製程」的專業設計開發製造，高穩定度的量產良率、高品質的產品與客製化服務，積極開拓業務接單的範疇以及提升自我從設計至量產的關鍵技術能力，期保持高度訂單能見度及競爭利基，創造台翰整體營運長期穩定的成長動能。

