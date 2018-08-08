專家說 想用制裁 迫使伊朗改變 天真又不切實際

根據 CNBC 分析報導，美國週一再度對伊朗進行了制裁，使得該伊斯蘭共和國早已不佳的經濟情況，雪上加霜，一波波的抗議因而在伊朗的幾個大城市蔓延了開來。

儘管幾位川普政府的官員指出，懲罰性制裁的目的在於促使伊朗政權改變，但伊朗專家說，制裁的影響不太可能撼動伊朗政權。

數百位民眾聚集，抗議因預期再度制裁而急劇升高的通貨膨脹。幾個城市的示威者還試圖放火焚燒建物，週末有數十人因而被捕，並造成至少一人死亡。

伊朗貨幣里亞爾兌美元本月觸及歷史低點，達 119000 兌 1 美元，過去一年來，大跌了 80%。基本商品價格每小時均上漲，民眾也開始屯積物資。

這一切動盪，在制裁生效前，便已經開始。現在，隨著第一波制裁落實，伊朗的汽車業與飛機業首當其衝，伊朗民眾也無法再購買美元或交易黃金與其他貴金屬。

長期以來，川普政府對伊朗政府一直採取鄙夷心態，並以其製造地區動亂，支持恐怖集團，進行飛彈測試為由，退出了 2015 年的伊朗核子協定。該協定取消了對伊朗的經濟制裁，交換其限制核子計畫。

隨著抗議蔓延，美國政府的努力似乎有了成果。其實不然，因為伊朗政權擁有壓倒性的鎮壓能力。

「伊朗的安全部隊野蠻，有效率又忠貞，」Eurasia 集團研究人員 Henry Rome 在週二發布的報告中說。「美國想煽動伊朗國內反對力量，只怕造成反效果，因為伊朗傳統上，便拒絕外界干預。」