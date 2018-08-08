[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/07 107/08/06 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.52950 10.52680 0.00270 0.02565 大華銀多元特別收益平衡基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.08250 10.09330 -0.01080 -0.10700 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.08240 10.09310 -0.01070 -0.10601 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.04020 10.04100 -0.00080 -0.00797 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.04000 10.04080 -0.00080 -0.00797 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.36420 9.36310 0.00110 0.01175 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.62690 9.62510 0.00180 0.01870 中國信託台灣活力基金 15.67000 15.67000 0.00000 0.00000 中國信託台灣優勢基金 18.41000 18.35000 0.06000 0.32698 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.84150 9.85210 -0.01060 -0.10759 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24780 9.25780 -0.01000 -0.10802 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.24620 10.24350 0.00270 0.02636 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.59510 9.59250 0.00260 0.02710 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51460 10.50610 0.00850 0.08091 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.17940 9.17190 0.00750 0.08177 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.99950 11.05130 -0.05180 -0.46872 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.92840 9.97520 -0.04680 -0.46916 中國信託智能運動基金-台幣 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.74000 9.65000 0.09000 0.93264 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98370 10.98360 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.51130 9.50980 0.00150 0.01577 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.19630 9.19490 0.00140 0.01523 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.65280 9.64450 0.00830 0.08606 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.32880 9.32090 0.00790 0.08476 中國信託精穩基金 18.60860 18.63700 -0.02840 -0.15239 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.50000 66.72000 -0.22000 -0.32974 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.28170 39.36000 -0.07830 -0.19893 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.68000 17.80000 -0.12000 -0.67416 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38760 11.38510 0.00250 0.02196 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.44990 10.50010 -0.05020 -0.47809 元大上證50基金 28.09000 27.28000 0.81000 2.96921 元大大中華TMT基金-人民幣 11.54000 11.67000 -0.13000 -1.11397 元大大中華TMT基金-新台幣 10.23000 10.41000 -0.18000 -1.72911 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.52000 13.45000 0.07000 0.52045 元大大中華價值指數基金-美元 12.68400 12.65300 0.03100 0.24500 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.00700 17.00700 0.00000 0.00000 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.42500 10.53600 -0.11100 -1.05353 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.98000 10.13600 -0.15600 -1.53907 元大中國平衡基金-人民幣 2.97000 3.00000 -0.03000 -1.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.22000 13.39000 -0.17000 -1.26960 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.16410 45.85900 0.30510 0.66530 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48110 10.47350 0.00760 0.07256 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.71970 9.71270 0.00700 0.07207 元大中國機會債券基金-新台幣 9.59690 9.63730 -0.04040 -0.41920 元大巴西指數基金 5.96700 6.05600 -0.08900 -1.46962 元大巴菲特基金 30.04000 30.00000 0.04000 0.13333 元大日經225基金 28.51000 28.29000 0.22000 0.77766 元大台商收成基金 25.13000 25.01000 0.12000 0.47981 元大台灣50單日反向1倍基金 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598 元大台灣50單日正向2倍基金 40.14000 40.24000 -0.10000 -0.24851 元大台灣中型100基金 34.47000 34.57000 -0.10000 -0.28927 元大台灣加權股價指數基金 25.89600 25.97600 -0.08000 -0.30798 元大台灣卓越50基金 85.37000 85.75000 -0.38000 -0.44315 元大台灣金融基金 17.98000 18.00000 -0.02000 -0.11111 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.24000 32.28000 -0.04000 -0.12392 元大台灣高股息基金 27.59000 27.57000 0.02000 0.07254 元大台灣電子科技基金 37.48000 37.62000 -0.14000 -0.37214 元大全球ETF成長組合基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 元大全球ETF穩健組合基金 14.84000 14.89000 -0.05000 -0.33580 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.60000 13.82000 -0.22000 -1.59190 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.54000 9.69000 -0.15000 -1.54799 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.42000 13.57000 -0.15000 -1.10538 元大全球不動產證券化基金-美元 12.62600 12.79500 -0.16900 -1.32083 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.76000 8.81000 -0.05000 -0.56754 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.68000 6.72000 -0.04000 -0.59524 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.48000 8.54000 -0.06000 -0.70258 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.65000 6.70000 -0.05000 -0.74627 元大全球股票入息基金-美元配息 9.67400 9.67100 0.00300 0.03102 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 元大全球新興市場精選組合基金 13.66000 13.70000 -0.04000 -0.29197 元大全球農業商機基金 17.43000 17.47000 -0.04000 -0.22896 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 元大印尼指數基金 8.87100 8.69900 0.17200 1.97724 元大印度指數基金 10.33600 10.36900 -0.03300 -0.31826 元大印度基金 13.03000 13.11000 -0.08000 -0.61022 元大多多基金 20.72000 20.56000 0.16000 0.77821 元大多福基金 58.50000 58.45000 0.05000 0.08554 元大亞太成長基金 9.33000 9.42000 -0.09000 -0.95541 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.56650 8.58690 -0.02040 -0.23757 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.07420 7.09110 -0.01690 -0.23833 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.67600 9.65700 0.01900 0.19675 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.05700 10.01600 0.04100 0.40935 元大卓越基金 51.35000 51.28000 0.07000 0.13651 元大店頭基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 元大泛歐成長基金 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 元大美元貨幣市場基金-美元 10.25690 10.25640 0.00050 0.00488 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.52580 9.52840 -0.00260 -0.02729 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.50910 31.60860 -0.09950 -0.31479 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.83270 37.86790 -0.03520 -0.09295 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.18800 19.23490 -0.04690 -0.24383 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.91800 18.85620 0.06180 0.32774 元大美國政府7至10年期債券基金 38.48910 38.56610 -0.07700 -0.19966 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.40530 20.44010 -0.03480 -0.17025 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.45620 17.45610 0.00010 0.00057 元大高科技基金 21.33000 21.21000 0.12000 0.56577 元大得利貨幣市場基金 16.25010 16.24990 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97940 11.97930 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 14.29000 14.19000 0.10000 0.70472 元大華夏中小基金 7.31000 7.50000 -0.19000 -2.53333 元大新中國基金-人民幣 9.50000 9.61000 -0.11000 -1.14464 元大新中國基金-美元 8.92800 9.04800 -0.12000 -1.32626 元大新中國基金-新台幣 8.83000 8.97000 -0.14000 -1.56076 元大新主流基金 28.81000 28.61000 0.20000 0.69906 元大新東協平衡基金-美元 9.44000 9.45300 -0.01300 -0.13752 元大新東協平衡基金-新台幣 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.44870 10.42290 0.02580 0.24753 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.70350 9.70330 0.00020 0.00206 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.30130 10.32660 -0.02530 -0.24500 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.01520 9.03740 -0.02220 -0.24565 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.82630 9.81550 0.01080 0.11003 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45810 9.44770 0.01040 0.11008 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.90970 9.92340 -0.01370 -0.13806 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.54110 9.55430 -0.01320 -0.13816 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.57610 9.56960 0.00650 0.06792 元大新興亞洲基金 11.50000 11.57000 -0.07000 -0.60501 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.10220 9.11460 -0.01240 -0.13605 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.87600 8.88800 -0.01200 -0.13501 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.29030 9.32600 -0.03570 -0.38280 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.05890 9.09370 -0.03480 -0.38268 元大萬泰貨幣市場基金 15.09820 15.09800 0.00020 0.00132 元大經貿基金 41.58000 41.34000 0.24000 0.58055 元大實質多重資產基金-人民幣 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 元大實質多重資產基金-美元 9.11500 9.20600 -0.09100 -0.98849 元大實質多重資產基金-新台幣 9.55000 9.67000 -0.12000 -1.24095 元大滬深300單日反向1倍基金 15.72000 16.21000 -0.49000 -3.02283 元大滬深300單日正向2倍基金 13.61000 12.79000 0.82000 6.41126 元大摩臺基金 39.56000 39.76000 -0.20000 -0.50302 元大標普500基金 26.26000 26.25000 0.01000 0.03810 元大標普500單日反向1倍基金 13.00000 13.06000 -0.06000 -0.45942 元大標普500單日正向2倍基金 34.75000 34.53000 0.22000 0.63713 元大標智滬深300基金 16.27000 15.79000 0.48000 3.03990 元大歐洲50基金 25.02000 25.01000 0.01000 0.03998 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.65940 9.62400 0.03540 0.36783 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17540 10.17500 0.00040 0.00393 元大績效基金 59.63000 59.21000 0.42000 0.70934 元大韓國KOSPI200基金 22.30000 22.15000 0.15000 0.67720 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.97000 15.94000 0.03000 0.18821 日盛上選基金 36.78000 36.62000 0.16000 0.43692 日盛小而美基金 19.30000 19.31000 -0.01000 -0.05179 日盛中國內需動力基金 9.58000 9.69000 -0.11000 -1.13519 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.62340 11.71630 -0.09290 -0.79291 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.78220 9.86040 -0.07820 -0.79307 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.62790 11.62880 -0.00090 -0.00774 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.78000 9.78080 -0.00080 -0.00818 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.55250 10.57040 -0.01790 -0.16934 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.86030 8.87540 -0.01510 -0.17013 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.49000 10.80000 -0.31000 -2.87037 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.02000 10.23000 -0.21000 -2.05279 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.28000 10.52000 -0.24000 -2.28137 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 14.54000 14.49000 0.05000 0.34507 日盛目標收益組合基金(美元) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 日盛全球抗暖化基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.10820 10.09800 0.01020 0.10101 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.52540 9.51590 0.00950 0.09983 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.92190 9.92360 -0.00170 -0.01713 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.35220 9.35380 -0.00160 -0.01711 日盛全球新興債券基金A 10.67760 10.69020 -0.01260 -0.11786 日盛全球新興債券基金B 8.31310 8.32300 -0.00990 -0.11895 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41910 2.42680 -0.00770 -0.31729 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68720 1.69260 -0.00540 -0.31904 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36530 0.36460 0.00070 0.19199 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25560 0.25510 0.00050 0.19600 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.12350 12.11680 0.00670 0.05530 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34430 8.33970 0.00460 0.05516 日盛亞洲機會基金 7.12000 7.13000 -0.01000 -0.14025 日盛首選基金 18.20000 18.20000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 19.96000 19.85000 0.11000 0.55416 日盛貨幣市場基金 14.76620 14.76600 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 42.46000 42.33000 0.13000 0.30711 日盛精選五虎基金 39.24000 39.19000 0.05000 0.12758 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.48140 13.48120 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 34.85000 34.39000 0.46000 1.33760 台新MSCI中國基金 20.43000 20.54000 -0.11000 -0.53554 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.59000 17.56000 0.03000 0.17084 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.10000 23.17000 -0.07000 -0.30211 台新大眾貨幣市場基金 14.15780 14.15760 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.46130 10.43610 0.02520 0.24147 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54440 10.54490 -0.00050 -0.00474 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.05900 10.08440 -0.02540 -0.25187 台新中國通基金 47.40000 47.02000 0.38000 0.80817 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.47010 0.48160 -0.01150 -2.38787 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.37600 14.76600 -0.39000 -2.64120 台新中國精選中小基金-美元 0.35080 0.36020 -0.00940 -2.60966 台新中國精選中小基金-新台幣 10.75000 11.06000 -0.31000 -2.80289 台新主流基金 24.78000 24.50000 0.28000 1.14286 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.26000 20.35000 -0.09000 -0.44226 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66570 0.66730 -0.00160 -0.23977 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.16000 15.23000 -0.07000 -0.45962 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49690 0.49800 -0.00110 -0.22088 台新台灣中小基金 36.95000 36.73000 0.22000 0.59897 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.98970 9.95920 0.03050 0.30625 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.29330 9.29890 -0.00560 -0.06022 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.37610 10.38230 -0.00620 -0.05972 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.43950 10.44030 -0.00080 -0.00766 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.23010 11.23100 -0.00090 -0.00801 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 台新印度基金 16.46000 16.52000 -0.06000 -0.36320 台新亞美短期債券基金 10.89630 10.92230 -0.02600 -0.23805 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.57910 8.58220 -0.00310 -0.03612 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28590 0.28530 0.00060 0.21030 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.86230 11.86660 -0.00430 -0.03624 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38990 0.38910 0.00080 0.20560 台新真吉利貨幣市場基金 11.08840 11.08830 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.42540 30.43750 -0.01210 -0.03975 台新智慧生活基金-美元 10.34680 10.28180 0.06500 0.63219 台新智慧生活基金-新台幣 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.59300 8.58340 0.00960 0.11184 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.72390 8.73590 -0.01200 -0.13736 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.19150 9.18140 0.01010 0.11001 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33990 9.35270 -0.01280 -0.13686 台新新興市場債券基金(A類型) 10.70490 10.74970 -0.04480 -0.41676 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34470 0.34530 -0.00060 -0.17376 台新新興市場債券基金(B類型) 8.01960 8.05310 -0.03350 -0.41599 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27190 0.27230 -0.00040 -0.14690 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.49000 5.59000 -0.10000 -1.78891 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.95000 20.99000 -0.04000 -0.19057 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.77900 10.80200 -0.02300 -0.21292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 21.83000 21.31000 0.52000 2.44017 未來資產全球大消費基金 15.40000 15.43000 -0.03000 -0.19443 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.78000 11.78030 -0.00030 -0.00255 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.54910 9.54930 -0.00020 -0.00209 未來資產亞洲新富基金 20.37000 20.54000 -0.17000 -0.82765 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56320 12.56300 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 13.54000 13.22000 0.32000 2.42057 未來資產新興市場債券基金A 8.77210 8.77180 0.00030 0.00342 未來資產新興市場債券基金B 6.70320 6.70300 0.00020 0.00298 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.08460 11.08200 0.00260 0.02346 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83230 9.80700 0.02530 0.25798 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.35570 9.36170 -0.00600 -0.06409 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59880 10.60500 -0.00620 -0.05846 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.92130 7.89760 0.02370 0.30009 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.03550 9.00870 0.02680 0.29749 永豐中小基金 57.13000 56.75000 0.38000 0.66960 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77310 1.77510 -0.00200 -0.11267 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33420 2.33700 -0.00280 -0.11981 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.03390 8.02450 0.00940 0.11714 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.26240 10.25040 0.01200 0.11707 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.87000 4.91000 -0.04000 -0.81466 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.76000 21.92000 -0.16000 -0.72993 永豐主流品牌基金 18.04000 18.05000 -0.01000 -0.05540 永豐永豐基金 38.09000 38.32000 -0.23000 -0.60021 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.97110 9.96030 0.01080 0.10843 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.96960 9.95880 0.01080 0.10845 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.93200 9.92440 0.00760 0.07658 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.93170 9.92410 0.00760 0.07658 永豐亞洲民生消費基金 11.20000 11.26000 -0.06000 -0.53286 永豐南非幣2021保本基金 12.90930 12.91790 -0.00860 -0.06657 永豐高科技基金 26.52000 26.00000 0.52000 2.00000 永豐貨幣市場基金 13.87940 13.87920 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.14250 2.14990 -0.00740 -0.34420 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52420 2.53300 -0.00880 -0.34741 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82230 7.83130 -0.00900 -0.11492 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.45730 10.46940 -0.01210 -0.11557 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.16850 7.17580 -0.00730 -0.10173 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99390 11.00510 -0.01120 -0.10177 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.26000 9.36000 -0.10000 -1.06838 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.33000 7.37000 -0.04000 -0.54274 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.79000 16.92000 -0.13000 -0.76832 永豐臺灣加權ETF基金 56.55000 56.74000 -0.19000 -0.33486 永豐領航科技基金 42.98000 42.59000 0.39000 0.91571 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.51000 11.43000 0.08000 0.69991 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 48.97000 48.34000 0.63000 1.30327 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.55310 11.55210 0.00100 0.00866 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.43660 9.43290 0.00370 0.03922 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.68840 9.68460 0.00380 0.03924 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.45310 9.44760 0.00550 0.05822 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.62420 9.61870 0.00550 0.05718 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.45780 9.45290 0.00490 0.05184 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.83890 9.83380 0.00510 0.05186 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.43690 9.43010 0.00680 0.07211 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.68570 9.67870 0.00700 0.07232 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.54000 10.67000 -0.13000 -1.21837 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.28000 9.44000 -0.16000 -1.69492 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.94000 10.10000 -0.16000 -1.58416 兆豐國際中小基金 16.65000 16.56000 0.09000 0.54348 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.73000 13.90000 -0.17000 -1.22302 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.15000 18.45000 -0.30000 -1.62602 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.08000 18.35000 -0.27000 -1.47139 兆豐國際生命科學基金 16.40000 16.31000 0.09000 0.55181 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.39330 10.40910 -0.01580 -0.15179 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.65410 10.65360 0.00050 0.00469 兆豐國際全球基金 31.99000 32.07000 -0.08000 -0.24945 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.26210 10.26160 0.00050 0.00487 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.97840 9.98080 -0.00240 -0.02405 兆豐國際國民基金 23.57000 23.71000 -0.14000 -0.59047 兆豐國際第一基金 13.81000 13.76000 0.05000 0.36337 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00640 10.01450 -0.00810 -0.08088 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.96640 7.97290 -0.00650 -0.08153 兆豐國際萬全基金 21.35000 21.27000 0.08000 0.37612 兆豐國際電子基金 27.15000 27.08000 0.07000 0.25849 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.82000 22.88000 -0.06000 -0.26224 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.21000 16.19000 0.02000 0.12353 兆豐國際豐台灣基金 33.41000 33.41000 0.00000 0.00000 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49940 12.49930 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.75000 11.79000 -0.04000 -0.33927 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15020 11.15540 -0.00520 -0.04661 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.99430 11.98430 0.01000 0.08344 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77550 10.76650 0.00900 0.08359 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.54620 11.53680 0.00940 0.08148 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19140 8.19520 -0.00380 -0.04637 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.54950 9.54210 0.00740 0.07755 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.08700 9.07940 0.00760 0.08371 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.03870 9.03130 0.00740 0.08194 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.37500 9.36720 0.00780 0.08327 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 合庫貨幣市場基金 10.12730 10.12720 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.54060 9.53200 0.00860 0.09022 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.80830 9.80180 0.00650 0.06631 合庫新興多重收益基金A類型 10.10690 10.10910 -0.00220 -0.02176 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.55280 11.54800 0.00480 0.04157 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.47530 13.46550 0.00980 0.07278 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.92390 8.91580 0.00810 0.09085 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.58210 9.57580 0.00630 0.06579 合庫新興多重收益基金B類型 7.98030 7.98210 -0.00180 -0.02255 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.89870 8.89520 0.00350 0.03935 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12930 10.12190 0.00740 0.07311 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.96390 10.96190 0.00200 0.01825 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.92230 9.83750 0.08480 0.86201 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.71050 9.65140 0.05910 0.61235 安聯中國東協基金 15.40000 15.39000 0.01000 0.06498 安聯中國策略基金 13.39000 13.54000 -0.15000 -1.10783 安聯中華新思路基金-人民幣 13.71000 13.94000 -0.23000 -1.64993 安聯中華新思路基金-美元 12.81000 12.91000 -0.10000 -0.77459 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.94000 12.07000 -0.13000 -1.07705 安聯台灣大壩基金 29.06000 29.14000 -0.08000 -0.27454 安聯台灣科技基金 49.14000 48.71000 0.43000 0.88278 安聯台灣貨幣市場基金 12.48850 12.48830 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.20000 32.30000 -0.10000 -0.30960 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15210 10.14260 0.00950 0.09366 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.10310 15.09260 0.01050 0.06957 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67210 9.66540 0.00670 0.06932 安聯四季成長組合基金-美元 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.37740 12.40440 -0.02700 -0.21766 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16800 10.16420 0.00380 0.03739 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28080 12.27720 0.00360 0.02932 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53330 9.53320 0.00010 0.00105 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38170 9.37820 0.00350 0.03732 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06030 9.05760 0.00270 0.02981 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.17000 11.25000 -0.08000 -0.71111 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.07910 12.11180 -0.03270 -0.26998 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98080 10.98500 -0.00420 -0.03823 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64890 10.65580 -0.00690 -0.06475 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.94890 8.95660 -0.00770 -0.08597 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.73470 8.73810 -0.00340 -0.03891 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.44510 8.45050 -0.00540 -0.06390 安聯全球人口趨勢基金 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.13000 37.23000 -0.10000 -0.26860 安聯全球油礦金趨勢基金 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 安聯全球計量平衡基金 12.88000 12.90000 -0.02000 -0.15504 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03200 12.03150 0.00050 0.00416 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.43040 10.43000 0.00040 0.00384 安聯全球新興市場基金 17.63000 17.74000 -0.11000 -0.62007 安聯全球農金趨勢基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 安聯亞洲動態策略基金 23.52000 23.57000 -0.05000 -0.21213 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.03970 10.03510 0.00460 0.04584 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79630 9.79180 0.00450 0.04596 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.49580 83.52630 -0.03050 -0.03652 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.41000 12.39880 0.01120 0.09033 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.48400 65.48800 -0.00400 -0.00611 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.65370 9.64470 0.00900 0.09332 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57150 2.57150 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.41860 10.41590 0.00270 0.02592 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19090 2.19400 -0.00310 -0.14129 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.64690 8.64120 0.00570 0.06596 宏利台灣動力基金 33.72000 33.42000 0.30000 0.89767 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.24080 10.24440 -0.00360 -0.03514 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.97860 10.00730 -0.02870 -0.28679 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.06720 8.07000 -0.00280 -0.03470 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.00980 8.02830 -0.01850 -0.23043 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 宏利全球債券組合基金 13.06000 13.06110 -0.00110 -0.00842 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77950 2.77740 0.00210 0.07561 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71720 11.71480 0.00240 0.02049 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69150 8.68720 0.00430 0.04950 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43520 2.44250 -0.00730 -0.29887 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.87740 10.89480 -0.01740 -0.15971 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.90430 3.91530 -0.01100 -0.28095 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63070 0.63250 -0.00180 -0.28458 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.24000 18.32000 -0.08000 -0.43668 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79780 11.79070 0.00710 0.06022 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.49800 10.47760 0.02040 0.19470 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17500 10.17650 -0.00150 -0.01474 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.96870 8.96410 0.00460 0.05132 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.56050 8.55390 0.00660 0.07716 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46920 8.47140 -0.00220 -0.02597 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.51090 8.49830 0.01260 0.14826 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79450 2.79630 -0.00180 -0.06437 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40550 0.40570 -0.00020 -0.04930 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.30870 12.32470 -0.01600 -0.12982 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92500 0.92530 -0.00030 -0.03242 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.48430 7.49340 -0.00910 -0.12144 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07020 2.07140 -0.00120 -0.05793 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29790 0.29790 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.17520 9.18660 -0.01140 -0.12409 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33520 0.33570 -0.00050 -0.14894 宏利萬利貨幣市場基金 13.63910 13.63890 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.65000 2.65000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.03000 12.06000 -0.03000 -0.24876 宏利臺灣股息收益基金 29.04000 28.96000 0.08000 0.27624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.22230 10.18920 0.03310 0.32485 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.49020 9.48660 0.00360 0.03795 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.86130 8.87990 -0.01860 -0.20946 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.54000 10.56210 -0.02210 -0.20924 貝萊德亞美利加收益基金 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 貝萊德新台幣基金 12.93200 12.93200 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 27.16000 27.15000 0.01000 0.03683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19820 11.20290 -0.00470 -0.04195 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79810 9.85460 -0.05650 -0.57334 保德信大中華基金-人民幣 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920 保德信大中華基金-美元 9.52000 9.62000 -0.10000 -1.03950 保德信大中華基金-新台幣 28.14000 28.51000 -0.37000 -1.29779 保德信中小型股基金 49.47000 49.16000 0.31000 0.63059 保德信中國中小基金-人民幣 8.92000 9.13000 -0.21000 -2.30011 保德信中國中小基金-美元 8.60000 8.84000 -0.24000 -2.71493 保德信中國中小基金-新臺幣 8.25000 8.49000 -0.24000 -2.82686 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.04470 9.13340 -0.08870 -0.97116 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.10690 9.19390 -0.08700 -0.94628 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.17730 9.26040 -0.08310 -0.89737 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.88220 9.97170 -0.08950 -0.89754 保德信中國品牌基金-人民幣 8.47000 8.64000 -0.17000 -1.96759 保德信中國品牌基金-美元 8.46000 8.62000 -0.16000 -1.85615 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.18000 9.34000 -0.16000 -1.71306 保德信台商全方位基金 37.19000 37.15000 0.04000 0.10767 保德信全球中小基金 30.40000 30.50000 -0.10000 -0.32787 保德信全球消費商機基金 18.46000 18.47000 -0.01000 -0.05414 保德信全球基礎建設基金 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949 保德信全球資源基金 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155 保德信全球醫療生化基金-美元 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.45000 33.60000 -0.15000 -0.44643 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.83350 9.82180 0.01170 0.11912 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61660 10.60450 0.01210 0.11410 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27130 9.28370 -0.01240 -0.13357 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99530 10.00860 -0.01330 -0.13289 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25890 8.26190 -0.00300 -0.03631 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84590 10.84970 -0.00380 -0.03502 保德信亞太基金 21.51000 21.57000 -0.06000 -0.27816 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.52120 8.51350 0.00770 0.09044 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.24410 11.23380 0.01030 0.09169 保德信店頭市場基金 36.06000 35.96000 0.10000 0.27809 保德信拉丁美洲基金 7.13000 7.18000 -0.05000 -0.69638 保德信金平衡基金 30.45000 30.55000 -0.10000 -0.32733 保德信金滿意基金 44.33000 44.61000 -0.28000 -0.62766 保德信科技島基金 27.50000 27.66000 -0.16000 -0.57845 保德信高成長基金 96.82000 96.76000 0.06000 0.06201 保德信第一基金 27.63000 27.63000 0.00000 0.00000 保德信貨幣市場基金 15.76460 15.76440 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.63330 10.63190 0.00140 0.01317 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.73690 10.76210 -0.02520 -0.23416 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.87950 10.88030 -0.00080 -0.00735 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.28600 10.31220 -0.02620 -0.25407 保德信新世紀基金 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.10300 8.10780 -0.00480 -0.05920 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89530 10.90190 -0.00660 -0.06054 保德信新興趨勢組合基金 11.24000 11.34000 -0.10000 -0.88183 保德信瑞騰基金 15.54340 15.54320 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.55000 10.63000 -0.08000 -0.75259 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.79430 9.79310 0.00120 0.01225 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.02300 10.02180 0.00120 0.01197 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.73240 9.73580 -0.00340 -0.03492 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.84280 9.84740 -0.00460 -0.04671 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97180 9.98880 -0.01700 -0.17019 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97160 9.98890 -0.01730 -0.17319 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80810 9.81120 -0.00310 -0.03160 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.81090 9.81400 -0.00310 -0.03159 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.08880 10.10490 -0.01610 -0.15933 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.13640 10.15250 -0.01610 -0.15858 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.13600 10.15220 -0.01620 -0.15957 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.00580 10.00580 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.00580 10.00580 0.00000 0.00000 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.75170 9.76670 -0.01500 -0.15358 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.58410 9.58580 -0.00170 -0.01773 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95280 1.95330 -0.00050 -0.02560 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65880 2.66000 -0.00120 -0.04511 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29380 0.29320 0.00060 0.20464 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43430 0.43350 0.00080 0.18454 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.39790 8.38880 0.00910 0.10848 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64310 11.63430 0.00880 0.07564 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50820 9.50670 0.00150 0.01578 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.63630 11.63050 0.00580 0.04987 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.61490 8.59320 0.02170 0.25253 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.56510 10.53850 0.02660 0.25241 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.20310 10.20220 0.00090 0.00882 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12280 10.12710 -0.00430 -0.04246 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11550 10.11530 0.00020 0.00198 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67730 10.67700 0.00030 0.00281 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02560 10.02850 -0.00290 -0.02892 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82620 9.82540 0.00080 0.00814 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13060 10.12970 0.00090 0.00888 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.80060 9.80530 -0.00470 -0.04793 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00180 10.00330 -0.00150 -0.01500 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.74580 10.75990 -0.01410 -0.13104 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.28640 6.28550 0.00090 0.01432 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.79140 10.78980 0.00160 0.01483 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64740 11.64730 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.43000 20.55000 -0.12000 -0.58394 施羅德樂活中小基金-I類型 4656.56000 4683.69000 -27.13000 -0.57924 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.15610 10.21690 -0.06080 -0.59509 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.17690 11.22640 -0.04950 -0.44092 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.43030 10.47270 -0.04240 -0.40486 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.03460 9.08870 -0.05410 -0.59524 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.46950 9.51140 -0.04190 -0.44052 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.28260 9.32030 -0.03770 -0.40449 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.35470 10.41670 -0.06200 -0.59520 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.91490 10.96320 -0.04830 -0.44056 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.85900 10.90310 -0.04410 -0.40447 柏瑞五國金勢力建設基金 6.57000 6.57000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 13.30000 13.41000 -0.11000 -0.82028 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65170 13.65150 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.26000 16.30000 -0.04000 -0.24540 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.53640 13.55730 -0.02090 -0.15416 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90960 11.91530 -0.00570 -0.04784 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.52200 12.52470 -0.00270 -0.02156 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.93610 8.94990 -0.01380 -0.15419 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82130 6.83190 -0.01060 -0.15515 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.82540 8.82970 -0.00430 -0.04870 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.46240 8.46890 -0.00650 -0.07675 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.82370 10.82600 -0.00230 -0.02125 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.37350 8.38510 -0.01160 -0.13834 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.08620 12.09200 -0.00580 -0.04797 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.72690 11.74500 -0.01810 -0.15411 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.78690 11.79590 -0.00900 -0.07630 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.39900 11.40140 -0.00240 -0.02105 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.03960 9.05360 -0.01400 -0.15463 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.86100 9.86570 -0.00470 -0.04764 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.67270 9.68010 -0.00740 -0.07645 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.62650 9.62860 -0.00210 -0.02181 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.46520 9.47830 -0.01310 -0.13821 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.26570 10.27470 -0.00900 -0.08759 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.13430 10.13330 0.00100 0.00987 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.02030 10.01630 0.00400 0.03993 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.10090 10.09750 0.00340 0.03367 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.01990 10.02870 -0.00880 -0.08775 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.82470 9.82370 0.00100 0.01018 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.77670 9.77290 0.00380 0.03888 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.85790 9.85460 0.00330 0.03349 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.24660 10.25560 -0.00900 -0.08776 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.13420 10.13320 0.00100 0.00987 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.02030 10.01640 0.00390 0.03894 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.10100 10.09760 0.00340 0.03367 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.01990 10.02870 -0.00880 -0.08775 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.82480 9.82390 0.00090 0.00916 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.77680 9.77290 0.00390 0.03991 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.85800 9.85470 0.00330 0.03349 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.65860 10.65900 -0.00040 -0.00375 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85020 11.83950 0.01070 0.09038 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.26100 11.24790 0.01310 0.11647 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.04720 9.04750 -0.00030 -0.00332 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74870 9.73990 0.00880 0.09035 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.61440 9.60320 0.01120 0.11663 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.37170 10.37200 -0.00030 -0.00289 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.03380 11.02390 0.00990 0.08980 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87940 10.86670 0.01270 0.11687 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.04740 9.04770 -0.00030 -0.00332 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74910 9.74030 0.00880 0.09035 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.61480 9.60360 0.01120 0.11662 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.17000 13.12000 0.05000 0.38110 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.11000 14.03000 0.08000 0.57021 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.85000 11.78000 0.07000 0.59423 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.20000 13.23000 -0.03000 -0.22676 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.31000 13.37000 -0.06000 -0.44877 柏瑞拉丁美洲基金 9.80000 9.90000 -0.10000 -1.01010 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.42090 11.41410 0.00680 0.05958 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.48260 7.47820 0.00440 0.05884 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.47130 11.48710 -0.01580 -0.13755 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.13800 11.14460 -0.00660 -0.05922 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.25780 10.26000 -0.00220 -0.02144 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.40800 8.41960 -0.01160 -0.13777 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.46580 9.47130 -0.00550 -0.05807 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.49090 9.49300 -0.00210 -0.02212 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.71420 10.72050 -0.00630 -0.05877 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07390 10.08780 -0.01390 -0.13779 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.24100 10.24320 -0.00220 -0.02148 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80660 9.81230 -0.00570 -0.05809 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.08490 9.09740 -0.01250 -0.13740 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.94860 8.95210 -0.00350 -0.03910 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.51520 9.51730 -0.00210 -0.02207 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.99190 12.00860 -0.01670 -0.13907 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.45980 11.46390 -0.00410 -0.03576 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.88390 10.88430 -0.00040 -0.00368 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.14980 7.15980 -0.01000 -0.13967 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.95590 8.95920 -0.00330 -0.03683 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.56690 9.56720 -0.00030 -0.00314 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.30840 10.32280 -0.01440 -0.13950 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90120 10.90160 -0.00040 -0.00367 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69260 9.69610 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10.80710 0.01190 0.11011 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.74780 11.73850 0.00930 0.07923 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.32570 12.30600 0.01970 0.16008 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.25950 11.24250 0.01700 0.15121 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.84100 9.83020 0.01080 0.10987 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.38260 10.37450 0.00810 0.07808 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.26220 10.24580 0.01640 0.16007 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.26550 10.25000 0.01550 0.15122 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.98160 9.97060 0.01100 0.11032 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.17780 10.16980 0.00800 0.07866 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.81820 11.79930 0.01890 0.16018 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.20640 10.19100 0.01540 0.15111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.45000 14.93000 -0.48000 -3.21500 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.06000 24.49000 1.57000 6.41078 國泰大中華基金 21.50000 21.53000 -0.03000 -0.13934 國泰小龍基金 16.11000 16.18000 -0.07000 -0.43263 國泰中小成長基金 46.60000 46.46000 0.14000 0.30133 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.01950 4.09080 -0.07130 -1.74294 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.94000 18.34000 -0.40000 -2.18103 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.67690 0.69050 -0.01360 -1.96959 國泰中國內需增長基金美元級別 0.63960 0.65260 -0.01300 -1.99203 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19910 2.19440 0.00470 0.21418 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.63550 9.65590 -0.02040 -0.21127 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.18050 8.19780 -0.01730 -0.21103 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31590 0.31600 -0.00010 -0.03165 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.48710 11.48400 0.00310 0.02699 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66930 1.67310 -0.00380 -0.22712 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.91790 9.95800 -0.04010 -0.40269 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32870 0.32930 -0.00060 -0.18220 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.26140 4.30840 -0.04700 -1.09089 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.00000 19.31000 -0.31000 -1.60539 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.61540 0.62370 -0.00830 -1.33077 國泰中港台基金人民幣級別 3.12910 3.17560 -0.04650 -1.46429 國泰中港台基金台幣級別 13.96000 14.24000 -0.28000 -1.96629 國泰中港台基金美元級別 0.45750 0.46540 -0.00790 -1.69746 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.77000 27.57000 0.20000 0.72543 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.51000 12.61000 -0.10000 -0.79302 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.59000 36.03000 0.56000 1.55426 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.30580 10.32220 -0.01640 -0.15888 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.30600 10.32240 -0.01640 -0.15888 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.30620 10.32270 -0.01650 -0.15984 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33610 0.33580 0.00030 0.08934 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33610 0.33590 0.00020 0.05954 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33620 0.33590 0.00030 0.08931 國泰台灣貨幣市場基金 12.40960 12.40950 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.02000 28.87000 0.15000 0.51957 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.47970 2.46970 0.01000 0.40491 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36150 0.36090 0.00060 0.16625 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49180 0.49020 0.00160 0.32640 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.48000 13.51000 -0.03000 -0.22206 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46800 0.46770 0.00030 0.06414 國泰全球資源基金台幣級別 5.90000 5.92000 -0.02000 -0.33784 國泰全球資源基金美元級別 0.18960 0.18990 -0.00030 -0.15798 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41370 0.41330 0.00040 0.09678 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37400 0.37360 0.00040 0.10707 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43830 0.43780 0.00050 0.11421 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50630 0.50500 0.00130 0.25743 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.95000 21.00000 -0.05000 -0.23810 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.92000 22.02000 -0.10000 -0.45413 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.50660 2.50430 0.00230 0.09184 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.24590 11.28480 -0.03890 -0.34471 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.11320 10.14820 -0.03500 -0.34489 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36640 0.36690 -0.00050 -0.13628 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32950 0.33000 -0.00050 -0.15152 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49520 0.49520 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.75000 11.85000 -0.10000 -0.84388 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39650 0.39870 -0.00220 -0.55179 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.78000 18.81000 -0.03000 -0.15949 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61300 0.61240 0.00060 0.09798 國泰科技生化基金 37.88000 37.77000 0.11000 0.29124 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.07000 27.12000 -0.05000 -0.18437 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.40000 13.44000 -0.04000 -0.29762 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.06670 39.08050 -0.01380 -0.03531 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.63120 19.67940 -0.04820 -0.24493 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.19470 19.12690 0.06780 0.35447 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.28040 40.27390 0.00650 0.01614 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.71480 40.80850 -0.09370 -0.22961 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.01130 43.07370 -0.06240 -0.14487 國泰紐幣2021保本基金 12.11850 12.11780 0.00070 0.00578 國泰紐幣八年期保本基金 12.40200 12.40110 0.00090 0.00726 國泰紐幣保本基金 12.39580 12.39360 0.00220 0.01775 國泰高科技基金 13.89000 13.82000 0.07000 0.50651 國泰國泰基金台幣I級別 24.93000 25.11000 -0.18000 -0.71685 國泰國泰基金台幣級別 24.93000 25.11000 -0.18000 -0.71685 國泰富時中國A50基金 18.08000 17.56000 0.52000 2.96128 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33630 0.33630 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46430 0.46350 0.00080 0.17260 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37140 0.37040 0.00100 0.26998 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51280 0.51070 0.00210 0.41120 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35000 0.34980 0.00020 0.05718 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48320 0.48230 0.00090 0.18661 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.65620 10.66030 -0.00410 -0.03846 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.65010 7.65320 -0.00310 -0.04051 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36010 0.36020 -0.00010 -0.02776 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25660 0.25660 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23500 2.23200 0.00300 0.13441 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.93350 9.96910 -0.03560 -0.35710 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32340 0.32370 -0.00030 -0.09268 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.04260 39.90550 0.13710 0.34356 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.22000 18.66000 0.56000 3.00107 國泰新興市場基金台幣級別 11.70000 11.83000 -0.13000 -1.09890 國泰新興市場基金美元級別 0.38200 0.38530 -0.00330 -0.85648 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27910 2.27340 0.00570 0.25073 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.50190 1.49810 0.00380 0.25365 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34240 0.34240 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36860 0.36860 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22790 0.22790 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.50680 10.51270 -0.00590 -0.05612 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.79390 6.79770 -0.00380 -0.05590 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.66000 13.64000 0.02000 0.14663 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.29000 37.38000 -0.09000 -0.24077 國泰價值卓越基金 16.50000 16.39000 0.11000 0.67114 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38140 0.38140 0.00000 0.00000 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.62000 38.49810 0.12190 0.31664 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.57000 20.52000 0.05000 0.24366 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.58000 19.66000 -0.08000 -0.40692 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.74000 19.68000 0.06000 0.30488 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09810 12.10040 -0.00230 -0.01901 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39690 0.39670 0.00020 0.05042 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64130 9.61870 0.02260 0.23496 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.26190 8.28400 -0.02210 -0.26678 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71640 10.69130 0.02510 0.23477 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.28910 9.31390 -0.02480 -0.26627 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17260 11.17010 0.00250 0.02238 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77180 9.70940 0.06240 0.64268 第一金大中華基金 28.62000 28.66000 -0.04000 -0.13957 第一金小型精選基金 41.39000 40.92000 0.47000 1.14858 第一金中國世紀基金-人民幣 12.97000 13.19000 -0.22000 -1.66793 第一金中國世紀基金-美元 8.10240 8.27590 -0.17350 -2.09645 第一金中國世紀基金-美元-N 8.10320 8.27680 -0.17360 -2.09743 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.46000 9.69000 -0.23000 -2.37358 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.46000 9.69000 -0.23000 -2.37358 第一金中概平衡基金 26.81000 27.05000 -0.24000 -0.88725 第一金台灣貨幣市場基金 15.24790 15.24770 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.81600 177.81400 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.03330 9.98960 0.04370 0.43745 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.03330 9.98960 0.04370 0.43745 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.19800 14.12830 0.06970 0.49334 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.19860 14.12890 0.06970 0.49332 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.54000 13.51000 0.03000 0.22206 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.55000 13.51000 0.04000 0.29608 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86490 9.86210 0.00280 0.02839 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.86840 9.86550 0.00290 0.02940 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.50410 9.51420 -0.01010 -0.10616 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.52900 9.53910 -0.01010 -0.10588 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.34230 10.33930 0.00300 0.02902 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.97420 9.98480 -0.01060 -0.10616 第一金全球大趨勢基金 23.45000 23.50000 -0.05000 -0.21277 第一金全球不動產證券化基金A 8.25110 8.28220 -0.03110 -0.37550 第一金全球不動產證券化基金B 5.86760 5.88970 -0.02210 -0.37523 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.59110 9.57250 0.01860 0.19431 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.59220 9.57360 0.01860 0.19428 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.95660 9.93720 0.01940 0.19523 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.95780 9.93850 0.01930 0.19419 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.65850 8.67000 -0.01150 -0.13264 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23310 10.24670 -0.01360 -0.13273 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.69970 9.69480 0.00490 0.05054 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.69890 9.69390 0.00500 0.05158 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97670 7.97730 -0.00060 -0.00752 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84520 8.85490 -0.00970 -0.10954 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.84560 8.85530 -0.00970 -0.10954 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.19630 11.19060 0.00570 0.05094 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.19720 11.19150 0.00570 0.05093 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.00880 10.00950 -0.00070 -0.00699 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.79580 14.81210 -0.01630 -0.11005 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.91310 13.92400 -0.01090 -0.07828 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.93020 13.94130 -0.01110 -0.07962 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.04000 13.08000 -0.04000 -0.30581 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.06000 13.11000 -0.05000 -0.38139 第一金亞洲科技基金 19.31000 19.50000 -0.19000 -0.97436 第一金亞洲新興市場基金 13.38000 13.44000 -0.06000 -0.44643 第一金店頭市場基金 10.51000 10.38000 0.13000 1.25241 第一金創新趨勢基金 26.45000 26.10000 0.35000 1.34100 第一金電子基金 36.31000 36.25000 0.06000 0.16552 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.85000 20.97000 -0.12000 -0.57225 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.88000 18.86000 0.02000 0.10604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 8.85000 9.08000 -0.23000 -2.53304 統一大中華中小基金(美元) 8.13000 8.31000 -0.18000 -2.16606 統一大中華中小基金(新台幣) 11.92000 12.23000 -0.31000 -2.53475 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 統一大東協高股息基金(美元) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 統一大滿貫基金-A類型 36.44000 36.43000 0.01000 0.02745 統一大滿貫基金-I類型 36.44000 36.43000 0.01000 0.02745 統一大龍印基金 15.09000 15.19000 -0.10000 -0.65833 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.29000 9.51000 -0.22000 -2.31335 統一大龍騰中國基金(美元) 8.55000 8.72000 -0.17000 -1.94954 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.64000 9.86000 -0.22000 -2.23124 統一中小基金 27.71000 27.84000 -0.13000 -0.46695 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.88620 9.93370 -0.04750 -0.47817 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.24750 9.23970 0.00780 0.08442 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94480 8.94930 -0.00450 -0.05028 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.68620 11.74240 -0.05620 -0.47861 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.85830 10.84920 0.00910 0.08388 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50000 10.50530 -0.00530 -0.05045 統一台灣動力基金 18.93000 18.62000 0.31000 1.66488 統一全天候基金-A類型 117.06000 116.96000 0.10000 0.08550 統一全天候基金-I類型 117.06000 116.96000 0.10000 0.08550 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.11450 9.14080 -0.02630 -0.28772 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.83250 8.80820 0.02430 0.27588 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.78740 8.77260 0.01480 0.16871 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.39250 9.41960 -0.02710 -0.28770 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.10170 9.07670 0.02500 0.27543 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.05540 9.04010 0.01530 0.16925 統一全球債券組合基金 11.99460 11.99070 0.00390 0.03253 統一全球新科技基金(人民幣) 16.01000 15.98000 0.03000 0.18773 統一全球新科技基金(美元) 15.13000 15.07000 0.06000 0.39814 統一全球新科技基金(新台幣) 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908 統一亞太基金 26.04000 26.23000 -0.19000 -0.72436 統一亞洲大金磚基金 12.68000 12.73000 -0.05000 -0.39277 統一奔騰基金 64.06000 64.10000 -0.04000 -0.06240 統一強棒貨幣市場基金 16.65630 16.65610 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.47000 10.63000 -0.16000 -1.50517 統一強漢基金(美元) 9.47000 9.58000 -0.11000 -1.14823 統一強漢基金(新台幣) 24.73000 25.09000 -0.36000 -1.43483 統一統信基金 34.54000 34.31000 0.23000 0.67036 統一黑馬基金 64.05000 63.99000 0.06000 0.09376 統一新亞洲科技能源基金 18.53000 18.63000 -0.10000 -0.53677 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05800 8.06400 -0.00600 -0.07440 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19270 10.20040 -0.00770 -0.07549 統一經建基金 49.55000 49.48000 0.07000 0.14147 統一龍馬基金 75.59000 75.17000 0.42000 0.55873 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.45000 23.92000 0.53000 2.21572 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.91000 50.87000 0.04000 0.07863 野村中國機會基金 13.03000 13.26000 -0.23000 -1.73454 野村巴西基金 5.68000 5.75000 -0.07000 -1.21739 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.17000 12.23000 -0.06000 -0.49060 野村台灣高股息基金 23.80000 23.85000 -0.05000 -0.20964 野村台灣運籌基金 38.62000 38.63000 -0.01000 -0.02589 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.57040 9.57350 -0.00310 -0.03238 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.52090 9.51590 0.00500 0.05254 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.57380 9.57340 0.00040 0.00418 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.77760 9.78080 -0.00320 -0.03272 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.67910 9.67390 0.00520 0.05375 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.64270 9.64220 0.00050 0.00519 野村平衡基金 20.02000 19.95000 0.07000 0.35088 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.43000 13.49000 -0.06000 -0.44477 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 17.89000 17.96000 -0.07000 -0.38976 野村全球品牌基金 28.08000 28.11000 -0.03000 -0.10672 野村全球氣候變遷基金 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.24000 13.27000 -0.03000 -0.22607 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.79000 19.84000 -0.05000 -0.25202 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.03450 10.04590 -0.01140 -0.11348 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46780 10.46670 0.00110 0.01051 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36870 10.37770 -0.00900 -0.08672 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.67250 9.67270 -0.00020 -0.00207 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.41680 9.40810 0.00870 0.09247 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.99290 8.99680 -0.00390 -0.04335 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.29760 11.29800 -0.00040 -0.00354 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.78750 10.77760 0.00990 0.09186 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.36120 10.36540 -0.00420 -0.04052 野村成長基金 29.72000 29.84000 -0.12000 -0.40214 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.01200 9.00440 0.00760 0.08440 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.01130 8.99640 0.01490 0.16562 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.14650 9.15090 -0.00440 -0.04808 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.41920 9.41130 0.00790 0.08394 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.33210 9.31670 0.01540 0.16529 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.47490 9.47950 -0.00460 -0.04853 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.39000 12.47000 -0.08000 -0.64154 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.53880 9.55230 -0.01350 -0.14133 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.58650 9.59410 -0.00760 -0.07922 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.67180 9.69790 -0.02610 -0.26913 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.03510 10.05010 -0.01500 -0.14925 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.00420 10.01200 -0.00780 -0.07791 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.09950 10.12680 -0.02730 -0.26958 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.68080 8.69950 -0.01870 -0.21495 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.28910 9.30340 -0.01430 -0.15371 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.14710 9.15370 -0.00660 -0.07210 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.15360 13.18190 -0.02830 -0.21469 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.19140 12.21050 -0.01910 -0.15642 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.93260 9.93980 -0.00720 -0.07244 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26940 10.27150 -0.00210 -0.02044 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92010 9.91180 0.00830 0.08374 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.45900 9.46260 -0.00360 -0.03804 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.22900 11.23320 -0.00420 -0.03739 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.17670 10.18140 -0.00470 -0.04616 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.24920 11.24850 0.00070 0.00622 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.74970 10.73950 0.01020 0.09498 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.50850 10.51410 -0.00560 -0.05326 野村泰國基金 41.07000 41.72000 -0.65000 -1.55801 野村高科技基金 12.56000 12.31000 0.25000 2.03087 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.23230 10.24600 -0.01370 -0.13371 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.44120 10.43870 0.00250 0.02395 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.63310 10.61380 0.01930 0.18184 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.78240 9.77480 0.00760 0.07775 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.67820 9.69110 -0.01290 -0.13311 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.57940 9.58100 -0.00160 -0.01670 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.97010 11.96660 0.00350 0.02925 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.09850 13.06420 0.03430 0.26255 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.89700 10.88850 0.00850 0.07806 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.78720 10.80170 -0.01450 -0.13424 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.92580 10.92790 -0.00210 -0.01922 野村貨幣市場基金 16.26350 16.26330 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.90000 15.90000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.05530 10.06430 -0.00900 -0.08942 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.95300 9.97030 -0.01730 -0.17352 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.92510 9.96510 -0.04000 -0.40140 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.85130 9.85460 -0.00330 -0.03349 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81000 9.80430 0.00570 0.05814 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80660 9.80800 -0.00140 -0.01427 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85130 9.85460 -0.00330 -0.03349 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81000 9.80430 0.00570 0.05814 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80660 9.80800 -0.00140 -0.01427 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.07010 10.07210 -0.00200 -0.01986 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.02070 10.01420 0.00650 0.06491 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.99950 10.00610 -0.00660 -0.06596 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.07010 10.07210 -0.00200 -0.01986 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.02070 10.01420 0.00650 0.06491 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.99950 10.00610 -0.00660 -0.06596 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.10890 10.11100 -0.00210 -0.02077 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.99020 7.99580 -0.00560 -0.07004 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79960 11.80780 -0.00820 -0.06945 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.54000 7.61000 -0.07000 -0.91984 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 野村精選貨幣市場基金 12.07740 12.07730 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.47000 12.52000 -0.05000 -0.39936 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.56000 11.61000 -0.05000 -0.43066 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.22000 11.30000 -0.08000 -0.70796 野村歐洲高股息基金季配型 8.03000 8.08000 -0.05000 -0.61881 野村歐洲高股息基金累積型 11.37000 11.45000 -0.08000 -0.69869 野村積極成長基金 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.45000 35.37000 0.08000 0.22618 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.28740 10.29160 -0.00420 -0.04081 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64030 8.64440 -0.00410 -0.04743 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96690 7.96340 0.00350 0.04395 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89040 7.89540 -0.00500 -0.06333 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.66400 11.67040 -0.00640 -0.05484 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51610 10.51140 0.00470 0.04471 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.44720 10.45370 -0.00650 -0.06218 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 野村環球基金-人民幣計價 16.14000 16.12000 0.02000 0.12407 野村環球基金-美元計價 12.59000 12.57000 0.02000 0.15911 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.51000 17.53000 -0.02000 -0.11409 野村鴻利基金 23.09000 23.05000 0.04000 0.17354 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85730 16.85720 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.98000 21.02000 -0.04000 -0.19029 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.70000 9.53000 0.17000 1.78384 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.03000 14.10000 -0.07000 -0.49645 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.84000 14.87000 -0.03000 -0.20175 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.15280 10.15440 -0.00160 -0.01576 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.32140 13.32290 -0.00150 -0.01126 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.66910 9.69080 -0.02170 -0.22392 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.65410 9.67080 -0.01670 -0.17268 凱基台商天下基金 13.25000 13.35000 -0.10000 -0.74906 凱基台灣精五門基金 21.08000 21.09000 -0.01000 -0.04742 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.77590 10.76330 0.01260 0.11706 凱基亞太高股息基金 12.71000 12.80000 -0.09000 -0.70313 凱基亞洲四金磚基金 16.78000 17.06000 -0.28000 -1.64127 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.68000 13.82000 -0.14000 -1.01302 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.39420 12.57060 -0.17640 -1.40327 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.14000 12.35000 -0.21000 -1.70040 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54110 11.54100 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.62000 27.72000 -0.10000 -0.36075 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.23000 22.23000 0.00000 0.00000 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.66680 21.61550 0.05130 0.23733 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.63000 17.85000 -0.22000 -1.23249 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.94520 17.11520 -0.17000 -0.99327 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.70000 7.75000 -0.05000 -0.64516 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.20000 12.16000 0.04000 0.32895 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.92060 11.92750 -0.00690 -0.05785 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.67560 11.68370 -0.00810 -0.06933 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.90000 11.93000 -0.03000 -0.25147 凱基護城河基金-台幣計價A 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 13.03920 13.00120 0.03800 0.29228 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.57000 13.65000 -0.08000 -0.58608 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.91000 35.56000 0.35000 0.98425 富邦NASDAQ-100基金 31.14000 31.06000 0.08000 0.25757 富邦上証180基金 27.57000 26.84000 0.73000 2.71982 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19720 0.19850 -0.00130 -0.65491 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.04000 6.10000 -0.06000 -0.98361 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.81000 8.05000 -0.24000 -2.98137 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.87000 33.76000 2.11000 6.25000 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.27570 11.33980 -0.06410 -0.56527 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.41470 10.48000 -0.06530 -0.62309 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.96270 10.07000 -0.10730 -1.06554 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.88120 9.93740 -0.05620 -0.56554 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.05370 9.11050 -0.05680 -0.62346 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.66810 8.76150 -0.09340 -1.06603 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.41100 20.40690 0.00410 0.02009 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.32560 11.32270 0.00290 0.02561 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.30630 10.35830 -0.05200 -0.50201 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.88590 12.88240 0.00350 0.02717 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89640 1.89540 0.00100 0.05276 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44530 9.44280 0.00250 0.02648 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43790 1.43710 0.00080 0.05567 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.73670 11.73010 0.00660 0.05627 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70980 1.71030 -0.00050 -0.02923 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16030 10.15460 0.00570 0.05613 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49900 1.49940 -0.00040 -0.02668 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.52000 14.65000 -0.13000 -0.88737 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.59000 23.22000 0.37000 1.59345 富邦日本東証基金 22.40000 22.23000 0.17000 0.76473 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.11000 44.14000 -0.03000 -0.06797 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.88000 49.81000 0.07000 0.14053 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.81000 53.06000 -0.25000 -0.47116 富邦台灣心基金 23.44000 23.60000 -0.16000 -0.67797 富邦台灣釆吉50基金 49.23000 49.45000 -0.22000 -0.44489 富邦台灣科技指數基金 54.73000 55.32000 -0.59000 -1.06652 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.44630 41.47750 -0.03120 -0.07522 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.37260 41.52380 -0.15120 -0.36413 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29620 0.29490 0.00130 0.44083 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51850 2.51210 0.00640 0.25477 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33880 -0.00020 -0.05903 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.52480 10.52960 -0.00480 -0.04559 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18820 2.18270 0.00550 0.25198 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32480 0.32500 -0.00020 -0.06154 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.08430 9.08850 -0.00420 -0.04621 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.53000 24.50000 0.03000 0.12245 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.88000 13.94000 -0.06000 -0.43042 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.92000 32.82000 0.10000 0.30469 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63720 15.63700 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.99820 39.99840 -0.00020 -0.00050 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.99640 39.99830 -0.00190 -0.00475 富邦長紅基金 67.32000 67.95000 -0.63000 -0.92715 富邦科技基金 26.32000 26.27000 0.05000 0.19033 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.20600 40.33300 -0.12700 -0.31488 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.62570 39.66490 -0.03920 -0.09883 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.04510 39.12060 -0.07550 -0.19299 富邦恒生國企ETF基金 20.34000 20.05000 0.29000 1.44638 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.01000 14.25000 -0.24000 -1.68421 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.18000 27.32000 0.86000 3.14788 富邦高成長基金 25.60000 25.86000 -0.26000 -1.00541 富邦基金 14.17000 14.33000 -0.16000 -1.11654 富邦深証100基金 9.08000 8.81000 0.27000 3.06470 富邦富時歐洲ETF基金 20.84000 20.90000 -0.06000 -0.28708 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41090 0.41110 -0.00020 -0.04865 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.30560 12.29320 0.01240 0.10087 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.55160 9.54190 0.00970 0.10166 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30600 0.30610 -0.00010 -0.03267 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.89820 8.88930 0.00890 0.10012 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.49370 9.50220 -0.00850 -0.08945 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.95720 9.99080 -0.03360 -0.33631 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.42190 9.43020 -0.00830 -0.08802 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.86860 9.90190 -0.03330 -0.33630 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.76000 20.79000 -0.03000 -0.14430 富邦精準基金 49.02000 48.79000 0.23000 0.47141 富邦精銳中小基金 12.41000 12.29000 0.12000 0.97640 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.11000 20.08000 0.03000 0.14940 富邦臺灣公司治理100基金 22.06000 22.20000 -0.14000 -0.63063 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.41000 7.40000 0.01000 0.13514 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.12000 16.15000 -0.03000 -0.18576 富邦標普美國特別股ETF基金 19.81000 19.86000 -0.05000 -0.25176 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.38860 10.41060 -0.02200 -0.21132 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.25440 10.30580 -0.05140 -0.49875 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.32810 10.41100 -0.08290 -0.79627 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.12530 10.14670 -0.02140 -0.21091 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.94880 9.99860 -0.04980 -0.49807 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.00220 10.08250 -0.08030 -0.79643 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 31.30000 31.42000 -0.12000 -0.38192 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.76270 8.74950 0.01320 0.15087 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23500 9.22330 0.01170 0.12685 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.97290 8.96380 0.00910 0.10152 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.75480 9.74060 0.01420 0.14578 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.69660 9.68430 0.01230 0.12701 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.42330 9.41380 0.00950 0.10092 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.49350 9.48330 0.01020 0.10756 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.53450 8.52660 0.00790 0.09265 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.50120 9.49430 0.00690 0.07268 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99780 8.99290 0.00490 0.05449 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.60700 10.59670 0.01030 0.09720 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.29550 10.28800 0.00750 0.07290 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82190 9.81710 0.00480 0.04889 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.11820 9.11350 0.00470 0.05157 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.64890 9.64410 0.00480 0.04977 富達卓越領航全球組合基金 15.31000 15.34000 -0.03000 -0.19557 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.74160 8.73700 0.00460 0.05265 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.38710 9.38340 0.00370 0.03943 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08570 9.08420 0.00150 0.01651 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.95000 9.94340 0.00660 0.06638 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.84380 9.83990 0.00390 0.03963 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.56460 9.56270 0.00190 0.01987 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.17380 9.17200 0.00180 0.01962 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.63130 9.62930 0.00200 0.02077 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.36000 9.51000 -0.15000 -1.57729 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.05000 10.24000 -0.19000 -1.85547 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.77000 8.96000 -0.19000 -2.12054 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.89000 8.08000 -0.19000 -2.35149 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.05000 9.30000 -0.25000 -2.68817 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.78000 9.05000 -0.27000 -2.98343 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.69400 9.66900 0.02500 0.25856 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.15300 9.14190 0.01110 0.12142 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.75230 8.75300 -0.00070 -0.00800 富蘭克林華美中華基金 12.82000 13.02000 -0.20000 -1.53610 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.81000 21.89000 -0.08000 -0.36546 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.94000 20.93000 0.01000 0.04778 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.91360 7.91520 -0.00160 -0.02021 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.05070 9.04250 0.00820 0.09068 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.73070 9.72200 0.00870 0.08949 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.26810 9.27010 -0.00200 -0.02157 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.10140 11.08770 0.01370 0.12356 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.76950 8.75860 0.01090 0.12445 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.19660 9.18520 0.01140 0.12411 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.22540 13.20400 0.02140 0.16207 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.25580 10.23920 0.01660 0.16212 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.14030 10.13220 0.00810 0.07994 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68990 7.68370 0.00620 0.08069 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.16080 9.15350 0.00730 0.07975 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.70650 10.71290 -0.00640 -0.05974 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58210 7.58660 -0.00450 -0.05932 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.05130 9.05670 -0.00540 -0.05962 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.43420 10.41930 0.01490 0.14300 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.73480 7.72380 0.01100 0.14242 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.20850 8.21250 -0.00400 -0.04871 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.22420 9.21890 0.00530 0.05749 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99910 9.99340 0.00570 0.05704 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63050 12.63670 -0.00620 -0.04906 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.82000 8.89000 -0.07000 -0.78740 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.00000 9.09000 -0.09000 -0.99010 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.71000 8.63000 0.08000 0.92700 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.24930 13.28720 -0.03790 -0.28524 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 富蘭克林華美第一富基金 42.46000 42.37000 0.09000 0.21241 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30120 10.30110 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.34000 14.26000 0.08000 0.56101 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.36000 13.32000 0.04000 0.30030 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.39000 15.38000 0.01000 0.06502 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.97290 8.00230 -0.02940 -0.36739 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.90630 10.96630 -0.06000 -0.54713 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.71000 9.69610 0.01390 0.14336 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.13320 11.11720 0.01600 0.14392 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.96330 6.97090 -0.00760 -0.10902 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.17300 9.17470 -0.00170 -0.01853 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.26830 10.27010 -0.00180 -0.01753 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.66170 10.67320 -0.01150 -0.10775 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.33000 20.38000 -0.05000 -0.24534 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.61330 11.61240 0.00090 0.00775 復華人生目標基金 39.88280 39.58610 0.29670 0.74951 復華大中華中小策略基金 9.15000 9.30000 -0.15000 -1.61290 復華中小精選基金 80.84000 79.69000 1.15000 1.44309 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.89000 9.08000 -0.19000 -2.09251 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.88000 8.09000 -0.21000 -2.59580 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 復華六年到期新興市場債券基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.38000 12.35000 0.03000 0.24291 復華全方位基金 33.09000 33.05000 0.04000 0.12103 復華全球大趨勢基金-美元 13.74000 13.71000 0.03000 0.21882 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.42000 21.42000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-美元 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 復華全球平衡基金-新臺幣 20.34000 20.32000 0.02000 0.09843 復華全球物聯網科技基金-美元 16.84000 16.83000 0.01000 0.05942 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.08000 16.10000 -0.02000 -0.12422 復華全球原物料基金 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 復華全球消費基金-新臺幣 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46870 11.46810 0.00060 0.00523 復華全球債券基金 13.41780 13.40750 0.01030 0.07682 復華全球債券組合基金 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.64000 14.65000 -0.01000 -0.06826 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 復華全球戰略配置強基金-美元 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.43370 13.43360 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 12.56000 12.58000 -0.02000 -0.15898 復華亞太成長基金 15.32000 15.42000 -0.10000 -0.64851 復華亞太神龍科技基金-美元 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 復華東協世紀基金 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000 復華南非幣長期收益基金A 13.14000 13.19000 -0.05000 -0.37908 復華南非幣長期收益基金B 8.14000 8.24000 -0.10000 -1.21359 復華南非幣短期收益基金A 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372 復華美國新星基金-美元 12.99000 12.89000 0.10000 0.77580 復華美國新星基金-新臺幣 13.02000 12.95000 0.07000 0.54054 復華恒生基金 21.01000 20.71000 0.30000 1.44858 復華恒生單日反向一倍基金 8.67000 8.82000 -0.15000 -1.70068 復華恒生單日正向二倍基金 32.04000 30.98000 1.06000 3.42156 復華神盾基金 27.11300 26.84590 0.26710 0.99494 復華高成長基金 71.19000 70.37000 0.82000 1.16527 復華高益策略組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39450 14.39430 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.50000 19.62000 -0.12000 -0.61162 復華富時台灣高股息低波動基金 52.63000 52.72000 -0.09000 -0.17071 復華復華基金 22.38000 22.10000 0.28000 1.26697 復華華人世紀基金 17.54000 17.61000 -0.07000 -0.39750 復華傳家二號基金 31.52970 31.32400 0.20570 0.65668 復華傳家基金 26.58250 25.92350 0.65900 2.54210 復華奧林匹克全球組合基金 14.94000 14.94000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 復華新興人民幣短期收益基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 復華新興市場10年期以上債券基金 19.33000 19.38000 -0.05000 -0.25800 復華新興市場高收益債券基金A 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 復華新興市場高收益債券基金B 5.62000 5.67000 -0.05000 -0.88183 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.35000 12.47000 -0.12000 -0.96231 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.69000 12.84000 -0.15000 -1.16822 復華新興市場短期收益基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 復華滬深300 A股基金 20.57000 20.03000 0.54000 2.69596 復華數位經濟基金 64.58000 63.15000 1.43000 2.26445 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.03000 11.11000 -0.08000 -0.72007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.80840 9.80470 0.00370 0.03774 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.64870 9.64900 -0.00030 -0.00311 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.96330 9.95950 0.00380 0.03815 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.77090 9.77120 -0.00030 -0.00307 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.72950 9.72950 0.00000 0.00000 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.17040 10.19560 -0.02520 -0.24717 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.01700 10.00000 0.01700 0.17000 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.06510 10.00000 0.06510 0.65100 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.97800 10.00000 -0.02200 -0.22000 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.01700 10.00000 0.01700 0.17000 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.06510 10.00000 0.06510 0.65100 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.97800 10.00000 -0.02200 -0.22000 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.95330 10.00000 -0.04670 -0.46700 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.32760 9.31700 0.01060 0.11377 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.41180 8.43590 -0.02410 -0.28568 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.32760 8.37210 -0.04450 -0.53153 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.60080 11.58870 0.01210 0.10441 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.48290 10.51280 -0.02990 -0.28442 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49960 10.55570 -0.05610 -0.53147 景順主流基金 19.07000 19.10000 -0.03000 -0.15707 景順台灣科技基金 33.36000 33.33000 0.03000 0.09001 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 22.63000 22.58000 0.05000 0.22143 景順全球康健基金 19.10000 19.17000 -0.07000 -0.36515 景順貨幣市場基金 15.93450 15.93440 0.00010 0.00063 景順潛力基金 35.01000 35.07000 -0.06000 -0.17109 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.00000 15.01000 -0.01000 -0.06662 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.92000 13.96000 -0.04000 -0.28653 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.71540 8.70940 0.00600 0.06889 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96440 7.96360 0.00080 0.01005 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.12350 11.11590 0.00760 0.06837 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14290 10.14190 0.00100 0.00986 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.70000 7.78000 -0.08000 -1.02828 華南永昌中國A股基金(美元) 7.41000 7.49000 -0.08000 -1.06809 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.79000 10.93000 -0.14000 -1.28088 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.44150 9.44580 -0.00430 -0.04552 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.56740 9.59570 -0.02830 -0.29492 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.72840 9.73290 -0.00450 -0.04623 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.86090 9.89000 -0.02910 -0.29424 華南永昌永昌基金 19.82000 19.74000 0.08000 0.40527 華南永昌全球亨利組合基金 14.33040 14.33530 -0.00490 -0.03418 華南永昌全球神農水資源基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.16000 16.17000 -0.01000 -0.06184 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.70000 11.61000 0.09000 0.77519 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.58000 11.53000 0.05000 0.43365 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.93000 13.83000 0.10000 0.72307 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.71000 13.65000 0.06000 0.43956 華南永昌物聯網精選基金 12.41000 12.43000 -0.02000 -0.16090 華南永昌策略報酬基金 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20070 16.20050 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.80060 24.78610 0.01450 0.05850 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93480 11.93470 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15000 10.14690 0.00310 0.03055 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.00290 10.04920 -0.04630 -0.46073 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.80780 9.80460 0.00320 0.03264 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.63340 9.67800 -0.04460 -0.46084 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.97570 9.97320 0.00250 0.02507 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.77170 9.81760 -0.04590 -0.46753 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.73300 9.73060 0.00240 0.02466 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.52770 9.57240 -0.04470 -0.46697 華頓中小型基金 28.03000 28.13000 -0.10000 -0.35549 華頓中國多重機會平衡基金 11.57990 11.69080 -0.11090 -0.94861 華頓台灣基金 30.83000 30.40000 0.43000 1.41447 華頓平安貨幣市場基金 11.51720 11.51710 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.37000 17.35000 0.02000 0.11527 華頓全球高收益債券基金A 13.45470 13.45960 -0.00490 -0.03641 華頓全球高收益債券基金B 8.34030 8.34340 -0.00310 -0.03716 華頓全球黑鑽油源基金 5.87000 5.88000 -0.01000 -0.17007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.56700 2.60020 -0.03320 -1.27682 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.44150 11.66240 -0.22090 -1.89412 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37350 0.37980 -0.00630 -1.65877 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.27590 11.33210 -0.05620 -0.49594 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.27600 10.31530 -0.03930 -0.38099 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.99160 10.10450 -0.11290 -1.11732 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.01940 9.12130 -0.10190 -1.11717 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.26660 10.35690 -0.09030 -0.87188 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.31020 9.38810 -0.07790 -0.82977 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.11000 11.20000 -0.09000 -0.80357 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.54000 9.68000 -0.14000 -1.44628 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.30000 10.42000 -0.12000 -1.15163 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50090 2.49790 0.00300 0.12010 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06420 2.05400 0.01020 0.49659 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.66560 11.68820 -0.02260 -0.19336 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.47020 9.48850 -0.01830 -0.19287 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36330 0.36420 -0.00090 -0.24712 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30150 0.30190 -0.00040 -0.13249 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.33000 3.35000 -0.02000 -0.59701 匯豐中國動力基金(台幣) 14.85000 15.01000 -0.16000 -1.06596 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.49000 -0.01000 -2.04082 匯豐台灣精典基金 25.09000 25.12000 -0.03000 -0.11943 匯豐全球趨勢組合基金 12.55000 12.58000 -0.03000 -0.23847 匯豐全球關鍵資源基金 8.42000 8.45000 -0.03000 -0.35503 匯豐安富基金 26.06000 26.09000 -0.03000 -0.11499 匯豐成功基金 41.50000 41.64000 -0.14000 -0.33622 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59050 2.57700 0.01350 0.52386 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36200 2.34810 0.01390 0.59197 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.52510 11.51980 0.00530 0.04601 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.89670 7.89090 0.00580 0.07350 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37770 0.37710 0.00060 0.15911 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33640 0.33590 0.00050 0.14885 匯豐金磚動力基金 14.03000 14.10000 -0.07000 -0.49645 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97910 14.97900 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.99000 5.02000 -0.03000 -0.59761 匯豐新鑽動力基金 11.06000 11.13000 -0.07000 -0.62893 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.50940 5.53890 -0.02950 -0.53260 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.10970 9.13960 -0.02990 -0.32715 匯豐龍鳳基金-A類型 53.98000 54.05000 -0.07000 -0.12951 匯豐龍鳳基金-I類型 53.98000 54.05000 -0.07000 -0.12951 匯豐龍騰電子基金 39.02000 38.87000 0.15000 0.38590 匯豐雙高收益債券組合基金 12.27040 12.26490 0.00550 0.04484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.26000 20.24000 0.02000 0.09881 新光中國成長基金(人民幣) 10.01000 10.29000 -0.28000 -2.72109 新光中國成長基金(美元) 10.09000 10.29000 -0.20000 -1.94363 新光中國成長基金(新臺幣) 9.99000 10.23000 -0.24000 -2.34604 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.56640 10.66350 -0.09710 -0.91058 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.79230 9.77180 0.02050 0.20979 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.02870 10.04460 -0.01590 -0.15829 新光台灣富貴基金 23.64000 23.69000 -0.05000 -0.21106 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.92000 8.95000 -0.03000 -0.33520 新光全球生技醫療基金(美元) 12.14000 12.22000 -0.08000 -0.65466 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.75000 11.87000 -0.12000 -1.01095 新光全球債券基金(A累積)美元 10.02860 10.01910 0.00950 0.09482 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.73430 9.76100 -0.02670 -0.27354 新光全球債券基金(B配息)美元 9.66240 9.65300 0.00940 0.09738 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.36770 9.39340 -0.02570 -0.27360 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.07000 8.94000 0.13000 1.45414 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 新光吉星貨幣市場基金 15.44080 15.44060 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 新光多重資產基金(A累積)美元 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 新光亞洲精選基金-美金 22.63000 22.70000 -0.07000 -0.30837 新光亞洲精選基金-新台幣 22.78000 22.94000 -0.16000 -0.69747 新光兩岸優勢基金 11.60000 11.83000 -0.23000 -1.94421 新光店頭基金 27.20000 27.04000 0.16000 0.59172 新光南非幣保本基金 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 新光特選內需收益ETF基金 20.28000 20.35000 -0.07000 -0.34398 新光創新科技基金 15.82000 15.86000 -0.04000 -0.25221 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.79030 9.81510 -0.02480 -0.25267 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.05850 10.05750 0.00100 0.00994 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.70590 9.71370 -0.00780 -0.08030 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.26830 9.29190 -0.02360 -0.25398 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.52410 9.53300 -0.00890 -0.09336 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.19260 9.19970 -0.00710 -0.07718 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10870 10.09870 0.01000 0.09902 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.86260 9.85280 0.00980 0.09946 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.79460 9.79390 0.00070 0.00715 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99510 9.99440 0.00070 0.00700 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94510 9.93570 0.00940 0.09461 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.74340 9.73430 0.00910 0.09348 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.71430 9.70270 0.01160 0.11955 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91520 9.90340 0.01180 0.11915 瑞銀全球創新趨勢基金 7.59000 7.59000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.79210 9.78720 0.00490 0.05007 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.41970 9.41510 0.00460 0.04886 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.72400 9.71890 0.00510 0.05248 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.40100 9.39610 0.00490 0.05215 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47490 9.47090 0.00400 0.04223 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86370 9.85940 0.00430 0.04361 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.77760 13.78980 -0.01220 -0.08847 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.50820 8.51580 -0.00760 -0.08925 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.85470 37.81080 0.04390 0.11610 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.58990 38.58570 0.00420 0.01088 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.78270 39.70740 0.07530 0.18964 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17860 11.17540 0.00320 0.02863 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92560 9.86280 0.06280 0.63674 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.79960 13.07250 -0.27290 -2.08759 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.60680 9.72570 -0.11890 -1.22253 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.87000 10.02000 -0.15000 -1.49701 群益大印度基金-人民幣 14.50430 14.58540 -0.08110 -0.55604 群益大印度基金-美元 13.69790 13.65380 0.04410 0.32299 群益大印度基金-新臺幣 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.83990 12.92660 -0.08670 -0.67071 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.43390 12.40810 0.02580 0.20793 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.86850 11.94860 -0.08010 -0.67037 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.48800 10.46620 0.02180 0.20829 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.30390 10.37350 -0.06960 -0.67094 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.14170 9.12280 0.01890 0.20717 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.91190 9.97880 -0.06690 -0.67042 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.08860 9.06970 0.01890 0.20839 群益中小型股基金 51.01000 50.65000 0.36000 0.71076 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.78580 9.89640 -0.11060 -1.11758 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.12300 9.14530 -0.02230 -0.24384 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.49800 8.53990 -0.04190 -0.49064 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.62120 8.71870 -0.09750 -1.11829 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.03680 8.05650 -0.01970 -0.24452 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.48700 7.52390 -0.03690 -0.49044 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.97620 10.98020 -0.00400 -0.03643 群益中國高收益債券基金-美元 10.63690 10.63430 0.00260 0.02445 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.81480 9.77780 0.03700 0.37841 群益中國新機會基金N-人民幣 8.67310 8.89560 -0.22250 -2.50124 群益中國新機會基金N-美元 7.99720 8.13040 -0.13320 -1.63830 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.49000 8.65000 -0.16000 -1.84971 群益中國新機會基金-人民幣 7.69180 7.88900 -0.19720 -2.49968 群益中國新機會基金-美元 8.55090 8.69330 -0.14240 -1.63804 群益中國新機會基金-新臺幣 8.10000 8.26000 -0.16000 -1.93705 群益平衡王基金 19.69190 19.69280 -0.00090 -0.00457 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.98000 5.98000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.15270 11.24840 -0.09570 -0.85079 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.68980 10.68700 0.00280 0.02620 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.00140 10.08720 -0.08580 -0.85058 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.58600 9.58350 0.00250 0.02609 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07420 10.06700 0.00720 0.07152 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.86950 9.86610 0.00340 0.03446 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.42140 9.41470 0.00670 0.07117 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.33400 9.33080 0.00320 0.03430 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13250 10.12530 0.00720 0.07111 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17910 10.17550 0.00360 0.03538 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.58740 9.58060 0.00680 0.07098 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.98680 9.98330 0.00350 0.03506 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.21480 10.22690 -0.01210 -0.11832 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.39640 7.40510 -0.00870 -0.11749 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.13230 10.11800 0.01430 0.14133 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.03820 10.03020 0.00800 0.07976 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.17870 10.18060 -0.00190 -0.01866 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.01410 10.00000 0.01410 0.14100 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.93790 9.93000 0.00790 0.07956 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07700 10.07880 -0.00180 -0.01786 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.13240 10.11810 0.01430 0.14133 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.03820 10.03020 0.00800 0.07976 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.17870 10.18050 -0.00180 -0.01768 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.01420 10.00000 0.01420 0.14200 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.93790 9.93000 0.00790 0.07956 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07700 10.07880 -0.00180 -0.01786 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.27000 11.32000 -0.05000 -0.44170 群益全球關鍵生技基金-美元 15.95110 15.98780 -0.03670 -0.22955 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.62000 15.70000 -0.08000 -0.50955 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 群益印度中小基金N-美元 10.09750 10.09960 -0.00210 -0.02079 群益印度中小基金N-新臺幣 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 群益印度中小基金-人民幣 16.21600 16.36290 -0.14690 -0.89776 群益印度中小基金-美元 14.44200 14.44510 -0.00310 -0.02146 群益印度中小基金-新臺幣 16.58000 16.63000 -0.05000 -0.30066 群益多利策略組合基金 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.45000 15.48000 -0.03000 -0.19380 群益安家基金 26.54400 26.53850 0.00550 0.02072 群益安穩貨幣市場基金 16.08110 16.08090 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.91000 23.98000 -0.07000 -0.29191 群益亞太中小基金 12.24000 12.31000 -0.07000 -0.56864 群益亞太新趨勢平衡基金 16.62000 16.71000 -0.09000 -0.53860 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.71380 9.71280 0.00100 0.01030 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.46020 7.45940 0.00080 0.01072 群益店頭市場基金 107.67000 107.17000 0.50000 0.46655 群益東方盛世基金 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127 群益東協成長基金-人民幣 13.32450 13.39880 -0.07430 -0.55453 群益東協成長基金-美元 11.74440 11.70630 0.03810 0.32547 群益東協成長基金-新臺幣 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.26380 11.23630 0.02750 0.24474 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.69680 10.66890 0.02790 0.26151 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.14500 10.13090 0.01410 0.13918 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.85960 9.83550 0.02410 0.24503 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.36650 9.34200 0.02450 0.26226 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.88110 8.86880 0.01230 0.13869 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.64880 9.62520 0.02360 0.24519 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.53320 9.50830 0.02490 0.26188 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.92160 9.90790 0.01370 0.13827 群益長安基金 30.37000 30.58000 -0.21000 -0.68672 群益美國新創亮點基金N-美元 10.03710 0.00000 10.03710 0.00000 群益美國新創亮點基金-美元 15.18340 15.12730 0.05610 0.37085 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.56000 14.54000 0.02000 0.13755 群益真善美基金 17.40920 17.31690 0.09230 0.53301 群益馬拉松基金 128.94000 128.72000 0.22000 0.17091 群益深証中小板基金 12.28000 11.95000 0.33000 2.76151 群益創新科技基金 33.99000 33.94000 0.05000 0.14732 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.38170 9.58560 -0.20390 -2.12715 群益華夏盛世基金N-美元 8.67020 8.78100 -0.11080 -1.26182 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.97000 9.11000 -0.14000 -1.53677 群益華夏盛世基金-人民幣 10.21660 10.43870 -0.22210 -2.12766 群益華夏盛世基金-美元 9.56020 9.68240 -0.12220 -1.26208 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.65000 15.89000 -0.24000 -1.51038 群益奧斯卡基金 28.57000 28.69000 -0.12000 -0.41826 群益新興金鑽基金-美元 12.08360 12.12030 -0.03670 -0.30280 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230 群益葛萊美基金 24.56000 24.70000 -0.14000 -0.56680 群益道瓊美國地產ETF基金 20.47000 20.54000 -0.07000 -0.34080 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.08000 8.08000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.17000 14.20000 -0.03000 -0.21127 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.66210 11.66900 -0.00690 -0.05913 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.24840 11.23640 0.01200 0.10680 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.16700 11.16200 0.00500 0.04479 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.50080 8.50580 -0.00500 -0.05878 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.08120 9.07160 0.00960 0.10582 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.68590 8.68200 0.00390 0.04492 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.08880 10.07810 0.01070 0.10617 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.90000 30.72000 0.18000 0.58594 德信中國精選成長基金 10.71000 10.87000 -0.16000 -1.47194 德信台灣主流中小基金 20.58000 20.43000 0.15000 0.73421 德信新興股票組合基金 11.05000 11.10000 -0.05000 -0.45045 德信萬保貨幣市場基金 11.93070 11.93050 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.76040 10.76510 -0.00470 -0.04366 德信數位時代基金 29.03000 29.07000 -0.04000 -0.13760 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65910 11.65890 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.80000 16.95000 -0.15000 -0.88496 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.51000 19.60000 -0.09000 -0.45918 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.45640 10.42930 0.02710 0.25984 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.97980 14.92720 0.05260 0.35238 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.11850 8.13760 -0.01910 -0.23471 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.02590 11.02320 0.00270 0.02449 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.33430 11.33250 0.00180 0.01588 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.01620 13.04680 -0.03060 -0.23454 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.41000 18.49000 -0.08000 -0.43267 摩根中小基金 25.07000 25.07000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金 12.61000 12.93000 -0.32000 -2.47486 摩根中國A股基金(美元) 9.97000 10.20000 -0.23000 -2.25490 摩根中國亮點基金 12.99000 13.18000 -0.19000 -1.44158 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.87740 10.93770 -0.06030 -0.55130 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.11240 12.12550 -0.01310 -0.10804 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.25130 9.28650 -0.03520 -0.37904 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.16570 12.23330 -0.06760 -0.55259 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.01840 14.03310 -0.01470 -0.10475 摩根台灣金磚基金-累積型 21.36000 21.41000 -0.05000 -0.23354 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.36000 21.41000 -0.05000 -0.23354 摩根台灣增長基金 52.99000 53.08000 -0.09000 -0.16956 摩根平衡基金 28.83000 28.89000 -0.06000 -0.20768 摩根全球α基金 19.46000 19.47000 -0.01000 -0.05136 摩根全球平衡基金 15.21050 15.26420 -0.05370 -0.35180 摩根全球發現基金 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.78040 9.77030 0.01010 0.10337 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.78150 10.75150 0.03000 0.27903 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.16680 10.15050 0.01630 0.16058 摩根多元入息成長基金-累積型 11.42870 11.41690 0.01180 0.10336 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.03080 10.01470 0.01610 0.16076 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.55200 10.54440 0.00760 0.07208 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.49640 13.48670 0.00970 0.07192 摩根亞洲基金 56.23000 56.18000 0.05000 0.08900 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.48720 8.49130 -0.00410 -0.04828 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.89900 9.88630 0.01270 0.12846 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.75410 8.74930 0.00480 0.05486 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.25660 12.25810 -0.00150 -0.01224 摩根東方內需機會基金 17.81000 17.80000 0.01000 0.05618 摩根東方科技基金 34.52000 34.85000 -0.33000 -0.94692 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498 摩根金龍收成基金 21.44000 21.69000 -0.25000 -1.15260 摩根第一貨幣市場基金 15.07620 15.07600 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.48000 14.63000 -0.15000 -1.02529 摩根新金磚五國基金 11.55000 11.67000 -0.12000 -1.02828 摩根新絲路基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 摩根新興35基金 13.35000 13.45000 -0.10000 -0.74349 摩根新興日本基金 24.70000 25.00000 -0.30000 -1.20000 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.50340 7.50050 0.00290 0.03866 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.80580 9.79200 0.01380 0.14093 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.53740 9.52930 0.00810 0.08500 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.71320 10.70880 0.00440 0.04109 摩根新興科技基金 59.48000 59.60000 -0.12000 -0.20134 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.37220 8.37150 0.00070 0.00836 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57790 10.57720 0.00070 0.00662 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.65630 8.68420 -0.02790 -0.32127 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.44920 9.45350 -0.00430 -0.04549 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.88320 8.89280 -0.00960 -0.10795 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.89550 9.92740 -0.03190 -0.32133 摩根龍揚基金 32.05000 32.42000 -0.37000 -1.14127 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 摩根環球股票收益基金-累積型 11.38000 11.42000 -0.04000 -0.35026 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35020 9.34310 0.00710 0.07599 摩根總收益組合基金-累積型 11.26200 11.25360 0.00840 0.07464 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.90000 25.91000 -0.01000 -0.03860 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78130 11.76790 0.01340 0.11387 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.03750 11.02610 0.01140 0.10339 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99620 10.00280 -0.00660 -0.06598 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.29360 10.28180 0.01180 0.11477 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.69420 9.68420 0.01000 0.10326 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77390 8.77970 -0.00580 -0.06606 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.34360 10.33440 0.00920 0.08902 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.33430 10.35070 -0.01640 -0.15844 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.75290 9.76510 -0.01220 -0.12493 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.83610 9.87280 -0.03670 -0.37173 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.53570 9.54770 -0.01200 -0.12568 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.61670 9.65270 -0.03600 -0.37295 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.27260 11.29110 -0.01850 -0.16385 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.05910 11.07620 -0.01710 -0.15439 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.16600 10.20330 -0.03730 -0.36557 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.71940 10.73700 -0.01760 -0.16392 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.49990 10.51620 -0.01630 -0.15500 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.65490 9.69030 -0.03540 -0.36531 聯邦金鑽平衡基金 24.50230 24.33990 0.16240 0.66722 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.67580 9.68140 -0.00560 -0.05784 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.92400 9.95430 -0.03030 -0.30439 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.67580 9.68140 -0.00560 -0.05784 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.92400 9.95430 -0.03030 -0.30439 聯邦貨幣市場基金 13.16060 13.16040 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 13.15000 13.11000 0.04000 0.30511 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06610 16.09760 -0.03150 -0.19568 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.73400 12.72080 0.01320 0.10377 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.26320 12.28970 -0.02650 -0.21563 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.77880 11.80430 -0.02550 -0.21602 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77740 11.76570 0.01170 0.09944 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.03430 11.04140 -0.00710 -0.06430 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55350 10.54300 0.01050 0.09959 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63070 8.63630 -0.00560 -0.06484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.36000 38.47000 -0.11000 -0.28594 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.60000 15.60000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.61000 12.60000 0.01000 0.07937 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.99000 8.00000 -0.01000 -0.12500 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.43000 15.43000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.42000 15.41000 0.01000 0.06489 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.72000 20.71000 0.01000 0.04829 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.85000 18.84000 0.01000 0.05308 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.67000 15.66000 0.01000 0.06386 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.39000 16.39000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.47000 15.47000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.66000 15.65000 0.01000 0.06390 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.05000 14.05000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.73000 14.72000 0.01000 0.06793 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.43000 18.42000 0.01000 0.05429 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.30000 17.28000 0.02000 0.11574 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.42000 13.42000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.22000 13.21000 0.01000 0.07570 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.60000 14.58000 0.02000 0.13717 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99440 14.99420 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.50510 10.52140 -0.01630 -0.15492 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.84030 13.84540 -0.00510 -0.03684 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.60070 7.61250 -0.01180 -0.15501 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.96000 13.94000 0.02000 0.14347 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.01000 14.00000 0.01000 0.07143 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 23.65000 23.67000 -0.02000 -0.08450 瀚亞中國基金-人民幣 11.55000 11.73000 -0.18000 -1.53453 瀚亞中國基金-新台幣 12.06000 12.21000 -0.15000 -1.22850 瀚亞巴西基金 4.94000 4.96000 -0.02000 -0.40323 瀚亞外銷基金 44.98000 45.05000 -0.07000 -0.15538 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.53000 11.58000 -0.05000 -0.43178 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.67370 10.69340 -0.01970 -0.18423 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.36720 10.35960 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