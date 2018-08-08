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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                           107/08/07  107/08/06  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                                10.52950   10.52680   0.00270    0.02565
大華銀多元特別收益平衡基金                                          10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          10.08250   10.09330  -0.01080   -0.10700
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          10.08240   10.09310  -0.01070   -0.10601
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            10.04020   10.04100  -0.00080   -0.00797
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            10.04000   10.04080  -0.00080   -0.00797
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                                9.36420    9.36310   0.00110    0.01175
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                                9.62690    9.62510   0.00180    0.01870
中國信託台灣活力基金                                                15.67000   15.67000   0.00000    0.00000
中國信託台灣優勢基金                                                18.41000   18.35000   0.06000    0.32698
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                     9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                     9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                     9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
中國信託全球股票入息基金-配息型                                      9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
中國信託全球股票入息基金-累積型                                      9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                 9.84150    9.85210  -0.01060   -0.10759
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                 9.24780    9.25780  -0.01000   -0.10802
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                                10.24620   10.24350   0.00270    0.02636
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                 9.59510    9.59250   0.00260    0.02710
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                   10.51460   10.50610   0.00850    0.08091
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                      9.17940    9.17190   0.00750    0.08177
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                               10.99950   11.05130  -0.05180   -0.46872
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                                9.92840    9.97520  -0.04680   -0.46916
中國信託智能運動基金-台幣                                           10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                           10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                        9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
中國信託智慧城市建設基金-美元                                        9.74000    9.65000   0.09000    0.93264
中國信託華盈貨幣市場基金                                            10.98370   10.98360   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                   9.51130    9.50980   0.00150    0.01577
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                   9.19630    9.19490   0.00140    0.01523
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                   9.65280    9.64450   0.00830    0.08606
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                   9.32880    9.32090   0.00790    0.08476
中國信託精穩基金                                                    18.60860   18.63700  -0.02840   -0.15239
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                      11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                      11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                      11.68000   11.66000   0.02000    0.17153
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                      11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
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元大2001基金                                                        66.50000   66.72000  -0.22000   -0.32974
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                              39.28170   39.36000  -0.07830   -0.19893
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                        17.68000   17.80000  -0.12000   -0.67416
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                       11.38760   11.38510   0.00250    0.02196
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                       10.44990   10.50010  -0.05020   -0.47809
元大上證50基金                                                      28.09000   27.28000   0.81000    2.96921
元大大中華TMT基金-人民幣                                            11.54000   11.67000  -0.13000   -1.11397
元大大中華TMT基金-新台幣                                            10.23000   10.41000  -0.18000   -1.72911
元大大中華價值指數基金-人民幣                                       13.52000   13.45000   0.07000    0.52045
元大大中華價值指數基金-美元                                         12.68400   12.65300   0.03100    0.24500
元大大中華價值指數基金-新台幣                                       17.00700   17.00700   0.00000    0.00000
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       10.42500   10.53600  -0.11100   -1.05353
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                        9.98000   10.13600  -0.15600   -1.53907
元大中國平衡基金-人民幣                                              2.97000    3.00000  -0.03000   -1.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                             13.22000   13.39000  -0.17000   -1.26960
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                       46.16410   45.85900   0.30510    0.66530
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                                10.48110   10.47350   0.00760    0.07256
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                   9.71970    9.71270   0.00700    0.07207
元大中國機會債券基金-新台幣                                          9.59690    9.63730  -0.04040   -0.41920
元大巴西指數基金                                                     5.96700    6.05600  -0.08900   -1.46962
元大巴菲特基金                                                      30.04000   30.00000   0.04000    0.13333
元大日經225基金                                                     28.51000   28.29000   0.22000    0.77766
元大台商收成基金                                                    25.13000   25.01000   0.12000    0.47981
元大台灣50單日反向1倍基金                                           12.07000   12.05000   0.02000    0.16598
元大台灣50單日正向2倍基金                                           40.14000   40.24000  -0.10000   -0.24851
元大台灣中型100基金                                                 34.47000   34.57000  -0.10000   -0.28927
元大台灣加權股價指數基金                                            25.89600   25.97600  -0.08000   -0.30798
元大台灣卓越50基金                                                  85.37000   85.75000  -0.38000   -0.44315
元大台灣金融基金                                                    17.98000   18.00000  -0.02000   -0.11111
元大台灣高股息低波動ETF基金                                         32.24000   32.28000  -0.04000   -0.12392
元大台灣高股息基金                                                  27.59000   27.57000   0.02000    0.07254
元大台灣電子科技基金                                                37.48000   37.62000  -0.14000   -0.37214
元大全球ETF成長組合基金                                             10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
元大全球ETF穩健組合基金                                             14.84000   14.89000  -0.05000   -0.33580
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                                13.60000   13.82000  -0.22000   -1.59190
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                   9.54000    9.69000  -0.15000   -1.54799
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                     13.42000   13.57000  -0.15000   -1.10538
元大全球不動產證券化基金-美元                                       12.62600   12.79500  -0.16900   -1.32083
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                    8.76000    8.81000  -0.05000   -0.56754
元大全球公用能源效率基金-配息型                                      6.68000    6.72000  -0.04000   -0.59524
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                    8.48000    8.54000  -0.06000   -0.70258
元大全球地產建設入息基金-配息型                                      6.65000    6.70000  -0.05000   -0.74627
元大全球股票入息基金-美元配息                                        9.67400    9.67100   0.00300    0.03102
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                      9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
元大全球新興市場精選組合基金                                        13.66000   13.70000  -0.04000   -0.29197
元大全球農業商機基金                                                17.43000   17.47000  -0.04000   -0.22896
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                            10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                              10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
元大印尼指數基金                                                     8.87100    8.69900   0.17200    1.97724
元大印度指數基金                                                    10.33600   10.36900  -0.03300   -0.31826
元大印度基金                                                        13.03000   13.11000  -0.08000   -0.61022
元大多多基金                                                        20.72000   20.56000   0.16000    0.77821
元大多福基金                                                        58.50000   58.45000   0.05000    0.08554
元大亞太成長基金                                                     9.33000    9.42000  -0.09000   -0.95541
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                 8.56650    8.58690  -0.02040   -0.23757
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                   7.07420    7.09110  -0.01690   -0.23833
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                            9.67600    9.65700   0.01900    0.19675
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                          9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           10.05700   10.01600   0.04100    0.40935
元大卓越基金                                                        51.35000   51.28000   0.07000    0.13651
元大店頭基金                                                         9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
元大泛歐成長基金                                                     9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
元大美元貨幣市場基金-美元                                           10.25690   10.25640   0.00050    0.00488
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                          9.52580    9.52840  -0.00260   -0.02729
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                     31.50910   31.60860  -0.09950   -0.31479
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                    37.83270   37.86790  -0.03520   -0.09295
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                         19.18800   19.23490  -0.04690   -0.24383
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                         18.91800   18.85620   0.06180    0.32774
元大美國政府7至10年期債券基金                                       38.48910   38.56610  -0.07700   -0.19966
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                            20.40530   20.44010  -0.03480   -0.17025
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                            17.45620   17.45610   0.00010    0.00057
元大高科技基金                                                      21.33000   21.21000   0.12000    0.56577
元大得利貨幣市場基金                                                16.25010   16.24990   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                                11.97940   11.97930   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                      14.29000   14.19000   0.10000    0.70472
元大華夏中小基金                                                     7.31000    7.50000  -0.19000   -2.53333
元大新中國基金-人民幣                                                9.50000    9.61000  -0.11000   -1.14464
元大新中國基金-美元                                                  8.92800    9.04800  -0.12000   -1.32626
元大新中國基金-新台幣                                                8.83000    8.97000  -0.14000   -1.56076
元大新主流基金                                                      28.81000   28.61000   0.20000    0.69906
元大新東協平衡基金-美元                                              9.44000    9.45300  -0.01300   -0.13752
元大新東協平衡基金-新台幣                                            9.14000    9.17000  -0.03000   -0.32715
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     10.44870   10.42290   0.02580    0.24753
元大新興印尼機會債券基金-美金                                        9.70350    9.70330   0.00020    0.00206
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               10.30130   10.32660  -0.02530   -0.24500
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                  9.01520    9.03740  -0.02220   -0.24565
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                               9.82630    9.81550   0.01080    0.11003
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                 9.45810    9.44770   0.01040    0.11008
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                             9.90970    9.92340  -0.01370   -0.13806
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                               9.54110    9.55430  -0.01320   -0.13816
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                         9.57610    9.56960   0.00650    0.06792
元大新興亞洲基金                                                    11.50000   11.57000  -0.07000   -0.60501
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                           9.10220    9.11460  -0.01240   -0.13605
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                             8.87600    8.88800  -0.01200   -0.13501
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                         9.29030    9.32600  -0.03570   -0.38280
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                           9.05890    9.09370  -0.03480   -0.38268
元大萬泰貨幣市場基金                                                15.09820   15.09800   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                        41.58000   41.34000   0.24000    0.58055
元大實質多重資產基金-人民幣                                          9.89000    9.96000  -0.07000   -0.70281
元大實質多重資產基金-美元                                            9.11500    9.20600  -0.09100   -0.98849
元大實質多重資產基金-新台幣                                          9.55000    9.67000  -0.12000   -1.24095
元大滬深300單日反向1倍基金                                          15.72000   16.21000  -0.49000   -3.02283
元大滬深300單日正向2倍基金                                          13.61000   12.79000   0.82000    6.41126
元大摩臺基金                                                        39.56000   39.76000  -0.20000   -0.50302
元大標普500基金                                                     26.26000   26.25000   0.01000    0.03810
元大標普500單日反向1倍基金                                          13.00000   13.06000  -0.06000   -0.45942
元大標普500單日正向2倍基金                                          34.75000   34.53000   0.22000    0.63713
元大標智滬深300基金                                                 16.27000   15.79000   0.48000    3.03990
元大歐洲50基金                                                      25.02000   25.01000   0.01000    0.03998
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                          9.65940    9.62400   0.03540    0.36783
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                           10.17540   10.17500   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                        59.63000   59.21000   0.42000    0.70934
元大韓國KOSPI200基金                                                22.30000   22.15000   0.15000    0.67720
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                     15.97000   15.94000   0.03000    0.18821
日盛上選基金                                                        36.78000   36.62000   0.16000    0.43692
日盛小而美基金                                                      19.30000   19.31000  -0.01000   -0.05179
日盛中國內需動力基金                                                 9.58000    9.69000  -0.11000   -1.13519
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                     11.62340   11.71630  -0.09290   -0.79291
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                      9.78220    9.86040  -0.07820   -0.79307
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                       11.62790   11.62880  -0.00090   -0.00774
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                        9.78000    9.78080  -0.00080   -0.00818
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                     10.55250   10.57040  -0.01790   -0.16934
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                      8.86030    8.87540  -0.01510   -0.17013
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         10.49000   10.80000  -0.31000   -2.87037
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           10.02000   10.23000  -0.21000   -2.05279
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         10.28000   10.52000  -0.24000   -2.28137
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                           9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                         9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                        14.54000   14.49000   0.05000    0.34507
日盛目標收益組合基金(美元)                                           9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                         9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
日盛全球抗暖化基金                                                  10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      10.10820   10.09800   0.01020    0.10101
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                       9.52540    9.51590   0.00950    0.09983
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                     9.92190    9.92360  -0.00170   -0.01713
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                     9.35220    9.35380  -0.00160   -0.01711
日盛全球新興債券基金A                                               10.67760   10.69020  -0.01260   -0.11786
日盛全球新興債券基金B                                                8.31310    8.32300  -0.00990   -0.11895
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                      2.41910    2.42680  -0.00770   -0.31729
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                      1.68720    1.69260  -0.00540   -0.31904
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                        0.36530    0.36460   0.00070    0.19199
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                        0.25560    0.25510   0.00050    0.19600
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                     12.12350   12.11680   0.00670    0.05530
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                      8.34430    8.33970   0.00460    0.05516
日盛亞洲機會基金                                                     7.12000    7.13000  -0.01000   -0.14025
日盛首選基金                                                        18.20000   18.20000   0.00000    0.00000
日盛高科技基金                                                      19.96000   19.85000   0.11000    0.55416
日盛貨幣市場基金                                                    14.76620   14.76600   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                      42.46000   42.33000   0.13000    0.30711
日盛精選五虎基金                                                    39.24000   39.19000   0.05000    0.12758
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                                13.48140   13.48120   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                  34.85000   34.39000   0.46000    1.33760
台新MSCI中國基金                                                    20.43000   20.54000  -0.11000   -0.53554
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                         17.59000   17.56000   0.03000    0.17084
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                         23.10000   23.17000  -0.07000   -0.30211
台新大眾貨幣市場基金                                                14.15780   14.15760   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                         10.46130   10.43610   0.02520    0.24147
台新中美貨幣市場基金-美元                                           10.54440   10.54490  -0.00050   -0.00474
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                         10.05900   10.08440  -0.02540   -0.25187
台新中國通基金                                                      47.40000   47.02000   0.38000    0.80817
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                  0.47010    0.48160  -0.01150   -2.38787
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣               14.37600   14.76600  -0.39000   -2.64120
台新中國精選中小基金-美元                                            0.35080    0.36020  -0.00940   -2.60966
台新中國精選中小基金-新台幣                                         10.75000   11.06000  -0.31000   -2.80289
台新主流基金                                                        24.78000   24.50000   0.28000    1.14286
台新北美收益資產證券化基金(A)                                       20.26000   20.35000  -0.09000   -0.44226
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                    0.66570    0.66730  -0.00160   -0.23977
台新北美收益資產證券化基金(B)                                       15.16000   15.23000  -0.07000   -0.45962
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                    0.49690    0.49800  -0.00110   -0.22088
台新台灣中小基金                                                    36.95000   36.73000   0.22000    0.59897
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                              9.98970    9.95920   0.03050    0.30625
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                                9.29330    9.29890  -0.00560   -0.06022
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                              8.69000    8.71000  -0.02000   -0.22962
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                 10.37610   10.38230  -0.00620   -0.05972
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                                9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             10.43950   10.44030  -0.00080   -0.00766
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                            9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                               11.23010   11.23100  -0.00090   -0.00801
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                             10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
台新印度基金                                                        16.46000   16.52000  -0.06000   -0.36320
台新亞美短期債券基金                                                10.89630   10.92230  -0.02600   -0.23805
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                     8.57910    8.58220  -0.00310   -0.03612
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                 0.28590    0.28530   0.00060    0.21030
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                      11.86230   11.86660  -0.00430   -0.03624
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                   0.38990    0.38910   0.00080    0.20560
台新真吉利貨幣市場基金                                              11.08840   11.08830   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                  30.42540   30.43750  -0.01210   -0.03975
台新智慧生活基金-美元                                               10.34680   10.28180   0.06500    0.63219
台新智慧生活基金-新台幣                                             10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                            8.59300    8.58340   0.00960    0.11184
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                          8.72390    8.73590  -0.01200   -0.13736
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                              9.19150    9.18140   0.01010    0.11001
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                            9.33990    9.35270  -0.01280   -0.13686
台新新興市場債券基金(A類型)                                         10.70490   10.74970  -0.04480   -0.41676
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                      0.34470    0.34530  -0.00060   -0.17376
台新新興市場債券基金(B類型)                                          8.01960    8.05310  -0.03350   -0.41599
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                      0.27190    0.27230  -0.00040   -0.14690
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                           5.49000    5.59000  -0.10000   -1.78891
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                         20.95000   20.99000  -0.04000   -0.19057
台新羅傑斯環球資源指數基金                                          10.77900   10.80200  -0.02300   -0.21292
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                              21.83000   21.31000   0.52000    2.44017
未來資產全球大消費基金                                              15.40000   15.43000  -0.03000   -0.19443
未來資產亞洲高收益債券基金A                                         11.78000   11.78030  -0.00030   -0.00255
未來資產亞洲高收益債券基金B                                          9.54910    9.54930  -0.00020   -0.00209
未來資產亞洲新富基金                                                20.37000   20.54000  -0.17000   -0.82765
未來資產所羅門貨幣市場基金                                          12.56320   12.56300   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  13.54000   13.22000   0.32000    2.42057
未來資產新興市場債券基金A                                            8.77210    8.77180   0.00030    0.00342
未來資產新興市場債券基金B                                            6.70320    6.70300   0.00020    0.00298
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                   11.08460   11.08200   0.00260    0.02346
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                    9.83230    9.80700   0.02530    0.25798
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                    9.35570    9.36170  -0.00600   -0.06409
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                   10.59880   10.60500  -0.00620   -0.05846
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                    7.92130    7.89760   0.02370    0.30009
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                    9.03550    9.00870   0.02680    0.29749
永豐中小基金                                                        57.13000   56.75000   0.38000    0.66960
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                                1.77310    1.77510  -0.00200   -0.11267
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                                2.33420    2.33700  -0.00280   -0.11981
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                                8.03390    8.02450   0.00940    0.11714
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               10.26240   10.25040   0.01200    0.11707
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                      4.87000    4.91000  -0.04000   -0.81466
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                     21.76000   21.92000  -0.16000   -0.72993
永豐主流品牌基金                                                    18.04000   18.05000  -0.01000   -0.05540
永豐永豐基金                                                        38.09000   38.32000  -0.23000   -0.60021
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                    9.97110    9.96030   0.01080    0.10843
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                    9.96960    9.95880   0.01080    0.10845
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                  9.93200    9.92440   0.00760    0.07658
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                  9.93170    9.92410   0.00760    0.07658
永豐亞洲民生消費基金                                                11.20000   11.26000  -0.06000   -0.53286
永豐南非幣2021保本基金                                              12.90930   12.91790  -0.00860   -0.06657
永豐高科技基金                                                      26.52000   26.00000   0.52000    2.00000
永豐貨幣市場基金                                                    13.87940   13.87920   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                              2.14250    2.14990  -0.00740   -0.34420
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                              2.52420    2.53300  -0.00880   -0.34741
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                              7.82230    7.83130  -0.00900   -0.11492
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                             10.45730   10.46940  -0.01210   -0.11557
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                     7.16850    7.17580  -0.00730   -0.10173
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                    10.99390   11.00510  -0.01120   -0.10177
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                   9.26000    9.36000  -0.10000   -1.06838
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                     7.33000    7.37000  -0.04000   -0.54274
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                  16.79000   16.92000  -0.13000   -0.76832
永豐臺灣加權ETF基金                                                 56.55000   56.74000  -0.19000   -0.33486
永豐領航科技基金                                                    42.98000   42.59000   0.39000    0.91571
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                     11.51000   11.43000   0.08000    0.69991
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                   11.14000   11.07000   0.07000    0.63234
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                    48.97000   48.34000   0.63000    1.30327
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                          11.55310   11.55210   0.00100    0.00866
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                        9.43660    9.43290   0.00370    0.03922
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                        9.68840    9.68460   0.00380    0.03924
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                        9.45310    9.44760   0.00550    0.05822
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                        9.62420    9.61870   0.00550    0.05718
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                          9.45780    9.45290   0.00490    0.05184
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                          9.83890    9.83380   0.00510    0.05186
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                            9.43690    9.43010   0.00680    0.07211
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                            9.68570    9.67870   0.00700    0.07232
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                      10.54000   10.67000  -0.13000   -1.21837
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                         9.28000    9.44000  -0.16000   -1.69492
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                         9.94000   10.10000  -0.16000   -1.58416
兆豐國際中小基金                                                    16.65000   16.56000   0.09000    0.54348
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                         13.73000   13.90000  -0.17000   -1.22302
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                           18.15000   18.45000  -0.30000   -1.62602
兆豐國際中國A股基金(美金)                                           18.08000   18.35000  -0.27000   -1.47139
兆豐國際生命科學基金                                                16.40000   16.31000   0.09000    0.55181
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   10.39330   10.40910  -0.01580   -0.15179
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                   10.65410   10.65360   0.00050    0.00469
兆豐國際全球基金                                                    31.99000   32.07000  -0.08000   -0.24945
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                      10.26210   10.26160   0.00050    0.00487
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                     9.97840    9.98080  -0.00240   -0.02405
兆豐國際國民基金                                                    23.57000   23.71000  -0.14000   -0.59047
兆豐國際第一基金                                                    13.81000   13.76000   0.05000    0.36337
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             10.00640   10.01450  -0.00810   -0.08088
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                              7.96640    7.97290  -0.00650   -0.08153
兆豐國際萬全基金                                                    21.35000   21.27000   0.08000    0.37612
兆豐國際電子基金                                                    27.15000   27.08000   0.07000    0.25849
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                           22.82000   22.88000  -0.06000   -0.26224
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                               16.21000   16.19000   0.02000    0.12353
兆豐國際豐台灣基金                                                  33.41000   33.41000   0.00000    0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                            12.49940   12.49930   0.00010    0.00080
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                        11.75000   11.79000  -0.04000   -0.33927
合庫全球高收益債券基金A類型                                         11.15020   11.15540  -0.00520   -0.04661
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                 11.99430   11.98430   0.01000    0.08344
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                   10.77550   10.76650   0.00900    0.08359
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                   11.54620   11.53680   0.00940    0.08148
合庫全球高收益債券基金B類型                                          8.19140    8.19520  -0.00380   -0.04637
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                  9.54950    9.54210   0.00740    0.07755
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                    9.08700    9.07940   0.00760    0.08371
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                    9.03870    9.03130   0.00740    0.08194
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                    9.37500    9.36720   0.00780    0.08327
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                      10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                      11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                         9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                 9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                    9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                    9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
合庫貨幣市場基金                                                    10.12730   10.12720   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                     9.54060    9.53200   0.00860    0.09022
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                     9.80830    9.80180   0.00650    0.06631
合庫新興多重收益基金A類型                                           10.10690   10.10910  -0.00220   -0.02176
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                   11.55280   11.54800   0.00480    0.04157
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                   13.47530   13.46550   0.00980    0.07278
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                       8.92390    8.91580   0.00810    0.09085
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                       9.58210    9.57580   0.00630    0.06579
合庫新興多重收益基金B類型                                            7.98030    7.98210  -0.00180   -0.02255
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                    8.89870    8.89520   0.00350    0.03935
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   10.12930   10.12190   0.00740    0.07311
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                             9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                             9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                       10.96390   10.96190   0.00200    0.01825
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                          9.92230    9.83750   0.08480    0.86201
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                        9.71050    9.65140   0.05910    0.61235
安聯中國東協基金                                                    15.40000   15.39000   0.01000    0.06498
安聯中國策略基金                                                    13.39000   13.54000  -0.15000   -1.10783
安聯中華新思路基金-人民幣                                           13.71000   13.94000  -0.23000   -1.64993
安聯中華新思路基金-美元                                             12.81000   12.91000  -0.10000   -0.77459
安聯中華新思路基金-新臺幣                                           11.94000   12.07000  -0.13000   -1.07705
安聯台灣大壩基金                                                    29.06000   29.14000  -0.08000   -0.27454
安聯台灣科技基金                                                    49.14000   48.71000   0.43000    0.88278
安聯台灣貨幣市場基金                                                12.48850   12.48830   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                    32.20000   32.30000  -0.10000   -0.30960
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                           10.15210   10.14260   0.00950    0.09366
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                         15.10310   15.09260   0.01050    0.06957
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                        9.67210    9.66540   0.00670    0.06932
安聯四季成長組合基金-美元                                           11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                         11.72000   11.74000  -0.02000   -0.17036
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                         12.37740   12.40440  -0.02700   -0.21766
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           10.16800   10.16420   0.00380    0.03739
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                         12.28080   12.27720   0.00360    0.02932
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                        9.53330    9.53320   0.00010    0.00105
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                          9.38170    9.37820   0.00350    0.03732
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                        9.06030    9.05760   0.00270    0.02981
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                           11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                         11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       11.17000   11.25000  -0.08000   -0.71111
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                        9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                               11.39000   11.37000   0.02000    0.17590
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                             10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                            9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                 12.07910   12.11180  -0.03270   -0.26998
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                   10.98080   10.98500  -0.00420   -0.03823
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                 10.64890   10.65580  -0.00690   -0.06475
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                                8.94890    8.95660  -0.00770   -0.08597
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                  8.73470    8.73810  -0.00340   -0.03891
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                                8.44510    8.45050  -0.00540   -0.06390
安聯全球人口趨勢基金                                                11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                            9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                         37.13000   37.23000  -0.10000   -0.26860
安聯全球油礦金趨勢基金                                               8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
安聯全球計量平衡基金                                                12.88000   12.90000  -0.02000   -0.15504
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                        12.03200   12.03150   0.00050    0.00416
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                      10.43040   10.43000   0.00040    0.00384
安聯全球新興市場基金                                                17.63000   17.74000  -0.11000   -0.62007
安聯全球農金趨勢基金                                                 9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                                 9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
安聯亞洲動態策略基金                                                23.52000   23.57000  -0.05000   -0.21213
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                   10.03970   10.03510   0.00460    0.04584
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                    9.79630    9.79180   0.00450    0.04596
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                                83.49580   83.52630  -0.03050   -0.03652
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                  12.41000   12.39880   0.01120    0.09033
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                                65.48400   65.48800  -0.00400   -0.00611
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                   9.65370    9.64470   0.00900    0.09332
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                   2.57150    2.57150   0.00000    0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                  10.41860   10.41590   0.00270    0.02592
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                   2.19090    2.19400  -0.00310   -0.14129
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                   8.64690    8.64120   0.00570    0.06596
宏利台灣動力基金                                                    33.72000   33.42000   0.30000    0.89767
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                10.24080   10.24440  -0.00360   -0.03514
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                               9.97860   10.00730  -0.02870   -0.28679
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                 8.06720    8.07000  -0.00280   -0.03470
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                               8.00980    8.02830  -0.01850   -0.23043
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                        10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
宏利全球債券組合基金                                                13.06000   13.06110  -0.00110   -0.00842
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                               2.77950    2.77740   0.00210    0.07561
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                  11.71720   11.71480   0.00240    0.02049
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                   8.69150    8.68720   0.00430    0.04950
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                               2.43520    2.44250  -0.00730   -0.29887
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                  10.87740   10.89480  -0.01740   -0.15971
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                     3.90430    3.91530  -0.01100   -0.28095
宏利亞太中小企業基金(美元)                                           0.63070    0.63250  -0.00180   -0.28458
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                        18.24000   18.32000  -0.08000   -0.43668
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                            11.79780   11.79070   0.00710    0.06022
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                  10.49800   10.47760   0.02040    0.19470
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                10.17500   10.17650  -0.00150   -0.01474
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                             8.96870    8.96410   0.00460    0.05132
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                   8.56050    8.55390   0.00660    0.07716
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                 8.46920    8.47140  -0.00220   -0.02597
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                               8.51090    8.49830   0.01260    0.14826
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                     9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                   9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                     9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                   9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         2.79450    2.79630  -0.00180   -0.06437
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                               0.40550    0.40570  -0.00020   -0.04930
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            12.30870   12.32470  -0.01600   -0.12982
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                           0.92500    0.92530  -0.00030   -0.03242
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                             7.48430    7.49340  -0.00910   -0.12144
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                         2.07020    2.07140  -0.00120   -0.05793
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                               0.29790    0.29790   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                             9.17520    9.18660  -0.01140   -0.12409
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                           0.33520    0.33570  -0.00050   -0.14894
宏利萬利貨幣市場基金                                                13.63910   13.63890   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                         2.65000    2.65000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                            12.03000   12.06000  -0.03000   -0.24876
宏利臺灣股息收益基金                                                29.04000   28.96000   0.08000    0.27624
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                         9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                           9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                         9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                        10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                   10.86000   10.82000   0.04000    0.36969
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                     10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                    10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                       11.57000   11.61000  -0.04000   -0.34453
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                         11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                       11.78000   11.81000  -0.03000   -0.25402
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            10.22230   10.18920   0.03310    0.32485
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                               9.49020    9.48660   0.00360    0.03795
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                             8.86130    8.87990  -0.01860   -0.20946
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                            10.54000   10.56210  -0.02210   -0.20924
貝萊德亞美利加收益基金                                               9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                 9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                 9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                 9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
貝萊德新台幣基金                                                    12.93200   12.93200   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                      27.16000   27.15000   0.01000    0.03683
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                     11.19820   11.20290  -0.00470   -0.04195
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      9.79810    9.85460  -0.05650   -0.57334
保德信大中華基金-人民幣                                              9.63000    9.69000  -0.06000   -0.61920
保德信大中華基金-美元                                                9.52000    9.62000  -0.10000   -1.03950
保德信大中華基金-新台幣                                             28.14000   28.51000  -0.37000   -1.29779
保德信中小型股基金                                                  49.47000   49.16000   0.31000    0.63059
保德信中國中小基金-人民幣                                            8.92000    9.13000  -0.21000   -2.30011
保德信中國中小基金-美元                                              8.60000    8.84000  -0.24000   -2.71493
保德信中國中小基金-新臺幣                                            8.25000    8.49000  -0.24000   -2.82686
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                  9.04470    9.13340  -0.08870   -0.97116
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                    9.10690    9.19390  -0.08700   -0.94628
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                  9.17730    9.26040  -0.08310   -0.89737
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                  9.88220    9.97170  -0.08950   -0.89754
保德信中國品牌基金-人民幣                                            8.47000    8.64000  -0.17000   -1.96759
保德信中國品牌基金-美元                                              8.46000    8.62000  -0.16000   -1.85615
保德信中國品牌基金-新臺幣                                            9.18000    9.34000  -0.16000   -1.71306
保德信台商全方位基金                                                37.19000   37.15000   0.04000    0.10767
保德信全球中小基金                                                  30.40000   30.50000  -0.10000   -0.32787
保德信全球消費商機基金                                              18.46000   18.47000  -0.01000   -0.05414
保德信全球基礎建設基金                                              12.57000   12.58000  -0.01000   -0.07949
保德信全球資源基金                                                   8.26000    8.28000  -0.02000   -0.24155
保德信全球醫療生化基金-美元                                         10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                       33.45000   33.60000  -0.15000   -0.44643
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                    9.83350    9.82180   0.01170    0.11912
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                   10.61660   10.60450   0.01210    0.11410
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                  9.27130    9.28370  -0.01240   -0.13357
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                  9.99530   10.00860  -0.01330   -0.13289
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                     8.25890    8.26190  -0.00300   -0.03631
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                      10.84590   10.84970  -0.00380   -0.03502
保德信亞太基金                                                      21.51000   21.57000  -0.06000   -0.27816
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                               8.52120    8.51350   0.00770    0.09044
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                                11.24410   11.23380   0.01030    0.09169
保德信店頭市場基金                                                  36.06000   35.96000   0.10000    0.27809
保德信拉丁美洲基金                                                   7.13000    7.18000  -0.05000   -0.69638
保德信金平衡基金                                                    30.45000   30.55000  -0.10000   -0.32733
保德信金滿意基金                                                    44.33000   44.61000  -0.28000   -0.62766
保德信科技島基金                                                    27.50000   27.66000  -0.16000   -0.57845
保德信高成長基金                                                    96.82000   96.76000   0.06000    0.06201
保德信第一基金                                                      27.63000   27.63000   0.00000    0.00000
保德信貨幣市場基金                                                  15.76460   15.76440   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                      10.63330   10.63190   0.00140    0.01317
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                    10.73690   10.76210  -0.02520   -0.23416
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                      10.87950   10.88030  -0.00080   -0.00735
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    10.28600   10.31220  -0.02620   -0.25407
保德信新世紀基金                                                    10.60000   10.67000  -0.07000   -0.65604
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                               8.10300    8.10780  -0.00480   -0.05920
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                                10.89530   10.90190  -0.00660   -0.06054
保德信新興趨勢組合基金                                              11.24000   11.34000  -0.10000   -0.88183
保德信瑞騰基金                                                      15.54340   15.54320   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                                  10.55000   10.63000  -0.08000   -0.75259
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型              9.79430    9.79310   0.00120    0.01225
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             10.02300   10.02180   0.00120    0.01197
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                    9.73240    9.73580  -0.00340   -0.03492
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                    9.84280    9.84740  -0.00460   -0.04671
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                    9.97180    9.98880  -0.01700   -0.17019
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                    9.97160    9.98890  -0.01730   -0.17319
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                      9.80810    9.81120  -0.00310   -0.03160
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                      9.81090    9.81400  -0.00310   -0.03159
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   10.08880   10.10490  -0.01610   -0.15933
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               10.13640   10.15250  -0.01610   -0.15858
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型               10.13600   10.15220  -0.01620   -0.15957
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 10.00580   10.00580   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 10.00580   10.00580   0.00000    0.00000
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  9.75170    9.76670  -0.01500   -0.15358
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    9.58410    9.58580  -0.00170   -0.01773
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                              1.95280    1.95330  -0.00050   -0.02560
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                              2.65880    2.66000  -0.00120   -0.04511
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                                0.29380    0.29320   0.00060    0.20464
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                                0.43430    0.43350   0.00080    0.18454
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                      8.39790    8.38880   0.00910    0.10848
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                     11.64310   11.63430   0.00880    0.07564
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                    9.50820    9.50670   0.00150    0.01578
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                   11.63630   11.63050   0.00580    0.04987
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                      8.61490    8.59320   0.02170    0.25253
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                     10.56510   10.53850   0.02660    0.25241
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     10.20310   10.20220   0.00090    0.00882
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           10.12280   10.12710  -0.00430   -0.04246
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                             10.11550   10.11530   0.00020    0.00198
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                             10.67730   10.67700   0.00030    0.00281
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   10.02560   10.02850  -0.00290   -0.02892
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                      9.82620    9.82540   0.00080    0.00814
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     10.13060   10.12970   0.00090    0.00888
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                            9.80060    9.80530  -0.00470   -0.04793
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           10.00180   10.00330  -0.00150   -0.01500
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                         10.74580   10.75990  -0.01410   -0.13104
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                    6.28640    6.28550   0.00090    0.01432
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                   10.79140   10.78980   0.00160    0.01483
施羅德新紀元貨幣市場基金                                            11.64740   11.64730   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                            20.43000   20.55000  -0.12000   -0.58394
施羅德樂活中小基金-I類型                                          4656.56000 4683.69000 -27.13000   -0.57924
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              10.15610   10.21690  -0.06080   -0.59509
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                      11.17690   11.22640  -0.04950   -0.44092
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                        10.43030   10.47270  -0.04240   -0.40486
柏瑞中國平衡基金-B類型                                               9.03460    9.08870  -0.05410   -0.59524
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                       9.46950    9.51140  -0.04190   -0.44052
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                         9.28260    9.32030  -0.03770   -0.40449
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              10.35470   10.41670  -0.06200   -0.59520
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                      10.91490   10.96320  -0.04830   -0.44056
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                        10.85900   10.90310  -0.04410   -0.40447
柏瑞五國金勢力建設基金                                               6.57000    6.57000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                        13.30000   13.41000  -0.11000   -0.82028
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                                13.65170   13.65150   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                                16.26000   16.30000  -0.04000   -0.24540
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                    13.53640   13.55730  -0.02090   -0.15416
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                            11.90960   11.91530  -0.00570   -0.04784
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                              12.52200   12.52470  -0.00270   -0.02156
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                    8.93610    8.94990  -0.01380   -0.15419
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                     6.82130    6.83190  -0.01060   -0.15515
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                             8.82540    8.82970  -0.00430   -0.04870
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                             8.46240    8.46890  -0.00650   -0.07675
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                              10.82370   10.82600  -0.00230   -0.02125
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                               8.37350    8.38510  -0.01160   -0.13834
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                           12.08620   12.09200  -0.00580   -0.04797
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                             11.72690   11.74500  -0.01810   -0.15411
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                           11.78690   11.79590  -0.00900   -0.07630
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                             11.39900   11.40140  -0.00240   -0.02105
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                     9.03960    9.05360  -0.01400   -0.15463
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                             9.86100    9.86570  -0.00470   -0.04764
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                             9.67270    9.68010  -0.00740   -0.07645
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                               9.62650    9.62860  -0.00210   -0.02181
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                               9.46520    9.47830  -0.01310   -0.13821
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      10.26570   10.27470  -0.00900   -0.08759
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              10.13430   10.13330   0.00100    0.00987
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                10.02030   10.01630   0.00400    0.03993
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                10.10090   10.09750   0.00340    0.03367
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      10.01990   10.02870  -0.00880   -0.08775
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                               9.82470    9.82370   0.00100    0.01018
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                 9.77670    9.77290   0.00380    0.03888
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                 9.85790    9.85460   0.00330    0.03349
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     10.24660   10.25560  -0.00900   -0.08776
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             10.13420   10.13320   0.00100    0.00987
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               10.02030   10.01640   0.00390    0.03894
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               10.10100   10.09760   0.00340    0.03367
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      10.01990   10.02870  -0.00880   -0.08775
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                               9.82480    9.82390   0.00090    0.00916
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                 9.77680    9.77290   0.00390    0.03991
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                 9.85800    9.85470   0.00330    0.03349
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                        10.65860   10.65900  -0.00040   -0.00375
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                                11.85020   11.83950   0.01070    0.09038
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                  11.26100   11.24790   0.01310    0.11647
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                         9.04720    9.04750  -0.00030   -0.00332
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                 9.74870    9.73990   0.00880    0.09035
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                   9.61440    9.60320   0.01120    0.11663
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                       10.37170   10.37200  -0.00030   -0.00289
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                               11.03380   11.02390   0.00990    0.08980
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                 10.87940   10.86670   0.01270    0.11687
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                         9.04740    9.04770  -0.00030   -0.00332
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                 9.74910    9.74030   0.00880    0.09035
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                   9.61480    9.60360   0.01120    0.11662
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                            13.17000   13.12000   0.05000    0.38110
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                    14.11000   14.03000   0.08000    0.57021
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                       9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                             8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                     9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                            11.45000   11.42000   0.03000    0.26270
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                    11.61000   11.55000   0.06000    0.51948
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                      11.85000   11.78000   0.07000    0.59423
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                  13.20000   13.23000  -0.03000   -0.22676
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                    13.31000   13.37000  -0.06000   -0.44877
柏瑞拉丁美洲基金                                                     9.80000    9.90000  -0.10000   -1.01010
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                        11.42090   11.41410   0.00680    0.05958
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                         7.48260    7.47820   0.00440    0.05884
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                  10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                    10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                           9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                   9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                     9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                     9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                 10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                           9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                   9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                     9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                     9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                  11.47130   11.48710  -0.01580   -0.13755
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                          11.13800   11.14460  -0.00660   -0.05922
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                            10.25780   10.26000  -0.00220   -0.02144
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                   8.40800    8.41960  -0.01160   -0.13777
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                           9.46580    9.47130  -0.00550   -0.05807
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                             9.49090    9.49300  -0.00210   -0.02212
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                         10.71420   10.72050  -0.00630   -0.05877
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           10.07390   10.08780  -0.01390   -0.13779
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                           10.24100   10.24320  -0.00220   -0.02148
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                           9.80660    9.81230  -0.00570   -0.05809
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                             9.08490    9.09740  -0.01250   -0.13740
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                           8.94860    8.95210  -0.00350   -0.03910
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                             9.51520    9.51730  -0.00210   -0.02207
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                    11.99190   12.00860  -0.01670   -0.13907
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                            11.45980   11.46390  -0.00410   -0.03576
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              10.88390   10.88430  -0.00040   -0.00368
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                     7.14980    7.15980  -0.01000   -0.13967
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                             8.95590    8.95920  -0.00330   -0.03683
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                               9.56690    9.56720  -0.00030   -0.00314
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             10.30840   10.32280  -0.01440   -0.13950
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                             10.90120   10.90160  -0.00040   -0.00367
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                             9.69260    9.69610  -0.00350   -0.03610
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                               9.11750    9.13020  -0.01270   -0.13910
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                               9.77070    9.77100  -0.00030   -0.00307
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                      11.18790   11.17800   0.00990    0.08857
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                              11.76560   11.74490   0.02070    0.17625
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                                10.79560   10.77380   0.02180    0.20234
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                       9.14810    9.14000   0.00810    0.08862
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                               9.68660    9.66950   0.01710    0.17684
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                 9.67990    9.66030   0.01960    0.20289
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                             11.08970   11.07010   0.01960    0.17705
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                                9.98210    9.97330   0.00880    0.08824
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                               10.28650   10.26580   0.02070    0.20164
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                      9.51480    9.50640   0.00840    0.08836
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                       9.30180    9.29360   0.00820    0.08823
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                               9.90690    9.88940   0.01750    0.17696
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                 9.44130    9.42220   0.01910    0.20271
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                            18.41000   18.45000  -0.04000   -0.21680
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                            17.23000   17.26000  -0.03000   -0.17381
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                      12.94360   12.94770  -0.00410   -0.03167
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          10.81900   10.80710   0.01190    0.11011
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                  11.74780   11.73850   0.00930    0.07923
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                  12.32570   12.30600   0.01970    0.16008
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                    11.25950   11.24250   0.01700    0.15121
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                           9.84100    9.83020   0.01080    0.10987
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  10.38260   10.37450   0.00810    0.07808
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  10.26220   10.24580   0.01640    0.16007
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    10.26550   10.25000   0.01550    0.15122
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                           9.98160    9.97060   0.01100    0.11032
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  10.17780   10.16980   0.00800    0.07866
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                  11.81820   11.79930   0.01890    0.16018
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    10.20640   10.19100   0.01540    0.15111
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                         14.45000   14.93000  -0.48000   -3.21500
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                         26.06000   24.49000   1.57000    6.41078
國泰大中華基金                                                      21.50000   21.53000  -0.03000   -0.13934
國泰小龍基金                                                        16.11000   16.18000  -0.07000   -0.43263
國泰中小成長基金                                                    46.60000   46.46000   0.14000    0.30133
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                       4.01950    4.09080  -0.07130   -1.74294
國泰中國內需增長基金台幣級別                                        17.94000   18.34000  -0.40000   -2.18103
國泰中國內需增長基金美元I級別                                        0.67690    0.69050  -0.01360   -1.96959
國泰中國內需增長基金美元級別                                         0.63960    0.65260  -0.01300   -1.99203
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                  2.19910    2.19440   0.00470    0.21418
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                  9.63550    9.65590  -0.02040   -0.21127
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                    8.18050    8.19780  -0.01730   -0.21103
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                  0.31590    0.31600  -0.00010   -0.03165
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                      11.48710   11.48400   0.00310    0.02699
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                         1.66930    1.67310  -0.00380   -0.22712
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                           9.91790    9.95800  -0.04010   -0.40269
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                           0.32870    0.32930  -0.00060   -0.18220
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                       4.26140    4.30840  -0.04700   -1.09089
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                        19.00000   19.31000  -0.31000   -1.60539
國泰中國新興戰略基金美元級別                                         0.61540    0.62370  -0.00830   -1.33077
國泰中港台基金人民幣級別                                             3.12910    3.17560  -0.04650   -1.46429
國泰中港台基金台幣級別                                              13.96000   14.24000  -0.28000   -1.96629
國泰中港台基金美元級別                                               0.45750    0.46540  -0.00790   -1.69746
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                    27.77000   27.57000   0.20000    0.72543
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                        12.51000   12.61000  -0.10000   -0.79302
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                        36.59000   36.03000   0.56000    1.55426
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                          10.30580   10.32220  -0.01640   -0.15888
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          10.30600   10.32240  -0.01640   -0.15888
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         10.30620   10.32270  -0.01650   -0.15984
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                           0.33610    0.33580   0.00030    0.08934
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                           0.33610    0.33590   0.00020    0.05954
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                          0.33620    0.33590   0.00030    0.08931
國泰台灣貨幣市場基金                                                12.40960   12.40950   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                        29.02000   28.87000   0.15000    0.51957
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                        2.47970    2.46970   0.01000    0.40491
國泰全球高股息基金-台幣級別                                         11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
國泰全球高股息基金-美金級別                                          0.36150    0.36090   0.00060    0.16625
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                          0.49180    0.49020   0.00160    0.32640
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                        13.48000   13.51000  -0.03000   -0.22206
國泰全球基礎建設基金美元級別                                         0.46800    0.46770   0.00030    0.06414
國泰全球資源基金台幣級別                                             5.90000    5.92000  -0.02000   -0.33784
國泰全球資源基金美元級別                                             0.18960    0.18990  -0.00030   -0.15798
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)               0.41370    0.41330   0.00040    0.09678
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                 0.37400    0.37360   0.00040    0.10707
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)               0.43830    0.43780   0.00050    0.11421
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)            11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)               9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)               0.50630    0.50500   0.00130    0.25743
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                  20.95000   21.00000  -0.05000   -0.23810
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                         21.92000   22.02000  -0.10000   -0.45413
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                           2.50660    2.50430   0.00230    0.09184
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                            11.24590   11.28480  -0.03890   -0.34471
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              10.11320   10.14820  -0.03500   -0.34489
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                             0.36640    0.36690  -0.00050   -0.13628
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                               0.32950    0.33000  -0.00050   -0.15152
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                             0.49520    0.49520   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金台幣級別                                            11.75000   11.85000  -0.10000   -0.84388
國泰亞洲成長基金美元級別                                             0.39650    0.39870  -0.00220   -0.55179
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                     18.78000   18.81000  -0.03000   -0.15949
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                      0.61300    0.61240   0.00060    0.09798
國泰科技生化基金                                                    37.88000   37.77000   0.11000    0.29124
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                           27.07000   27.12000  -0.05000   -0.18437
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金            13.40000   13.44000  -0.04000   -0.29762
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金     39.06670   39.08050  -0.01380   -0.03531
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日     19.63120   19.67940  -0.04820   -0.24493
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日     19.19470   19.12690   0.06780    0.35447
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基    40.28040   40.27390   0.00650    0.01614
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等    40.71480   40.80850  -0.09370   -0.22961
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金          43.01130   43.07370  -0.06240   -0.14487
國泰紐幣2021保本基金                                                12.11850   12.11780   0.00070    0.00578
國泰紐幣八年期保本基金                                              12.40200   12.40110   0.00090    0.00726
國泰紐幣保本基金                                                    12.39580   12.39360   0.00220    0.01775
國泰高科技基金                                                      13.89000   13.82000   0.07000    0.50651
國泰國泰基金台幣I級別                                               24.93000   25.11000  -0.18000   -0.71685
國泰國泰基金台幣級別                                                24.93000   25.11000  -0.18000   -0.71685
國泰富時中國A50基金                                                 18.08000   17.56000   0.52000    2.96128
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)               10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)                0.33630    0.33630   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)                0.46430    0.46350   0.00080    0.17260
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)               11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)                0.37140    0.37040   0.00100    0.26998
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)                0.51280    0.51070   0.00210    0.41120
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)               10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                 10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)                0.35000    0.34980   0.00020    0.05718
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)                0.48320    0.48230   0.00090    0.18661
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                          10.65620   10.66030  -0.00410   -0.03846
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                             7.65010    7.65320  -0.00310   -0.04051
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                           0.36010    0.36020  -0.00010   -0.02776
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                             0.25660    0.25660   0.00000    0.00000
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                   2.23500    2.23200   0.00300    0.13441
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                     9.93350    9.96910  -0.03560   -0.35710
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                     0.32340    0.32370  -0.00030   -0.09268
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金        40.04260   39.90550   0.13710    0.34356
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                             19.22000   18.66000   0.56000    3.00107
國泰新興市場基金台幣級別                                            11.70000   11.83000  -0.13000   -1.09890
國泰新興市場基金美元級別                                             0.38200    0.38530  -0.00330   -0.85648
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                               2.27910    2.27340   0.00570    0.25073
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                 1.50190    1.49810   0.00380    0.25365
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                 0.34240    0.34240   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                 0.36860    0.36860   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                   0.22790    0.22790   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                              10.50680   10.51270  -0.00590   -0.05612
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                 6.79390    6.79770  -0.00380   -0.05590
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                    13.66000   13.64000   0.02000    0.14663
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                    37.29000   37.38000  -0.09000   -0.24077
國泰價值卓越基金                                                    16.50000   16.39000   0.11000    0.67114
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
國泰歐洲精選基金-美元級別                                            0.38140    0.38140   0.00000    0.00000
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                     38.62000   38.49810   0.12190    0.31664
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金               20.57000   20.52000   0.05000    0.24366
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                               19.58000   19.66000  -0.08000   -0.40692
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                   19.74000   19.68000   0.06000    0.30488
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                        12.09810   12.10040  -0.00230   -0.01901
國泰豐益債券組合基金美元級別                                         0.39690    0.39670   0.00020    0.05042
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                            9.64130    9.61870   0.02260    0.23496
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                            8.26190    8.28400  -0.02210   -0.26678
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                           10.71640   10.69130   0.02510    0.23477
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                            9.28910    9.31390  -0.02480   -0.26627
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                     11.17260   11.17010   0.00250    0.02238
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      9.77180    9.70940   0.06240    0.64268
第一金大中華基金                                                    28.62000   28.66000  -0.04000   -0.13957
第一金小型精選基金                                                  41.39000   40.92000   0.47000    1.14858
第一金中國世紀基金-人民幣                                           12.97000   13.19000  -0.22000   -1.66793
第一金中國世紀基金-美元                                              8.10240    8.27590  -0.17350   -2.09645
第一金中國世紀基金-美元-N                                            8.10320    8.27680  -0.17360   -2.09743
第一金中國世紀基金-新臺幣                                            9.46000    9.69000  -0.23000   -2.37358
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                          9.46000    9.69000  -0.23000   -2.37358
第一金中概平衡基金                                                  26.81000   27.05000  -0.24000   -0.88725
第一金台灣貨幣市場基金                                              15.24790   15.24770   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                           177.81600  177.81400   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       10.03330    9.98960   0.04370    0.43745
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     10.03330    9.98960   0.04370    0.43745
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                  14.19800   14.12830   0.06970    0.49334
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                                14.19860   14.12890   0.06970    0.49332
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                                13.54000   13.51000   0.03000    0.22206
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                              13.55000   13.51000   0.04000    0.29608
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                             9.86490    9.86210   0.00280    0.02839
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                           9.86840    9.86550   0.00290    0.02940
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                           9.50410    9.51420  -0.01010   -0.10616
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                         9.52900    9.53910  -0.01010   -0.10588
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                            10.34230   10.33930   0.00300    0.02902
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                           9.97420    9.98480  -0.01060   -0.10616
第一金全球大趨勢基金                                                23.45000   23.50000  -0.05000   -0.21277
第一金全球不動產證券化基金A                                          8.25110    8.28220  -0.03110   -0.37550
第一金全球不動產證券化基金B                                          5.86760    5.88970  -0.02210   -0.37523
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                     9.59110    9.57250   0.01860    0.19431
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                   9.59220    9.57360   0.01860    0.19428
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                   9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                 9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                     9.95660    9.93720   0.01940    0.19523
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                   9.95780    9.93850   0.01930    0.19419
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                   9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                 9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                               8.65850    8.67000  -0.01150   -0.13264
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              10.23310   10.24670  -0.01360   -0.13273
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                               9.69970    9.69480   0.00490    0.05054
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                             9.69890    9.69390   0.00500    0.05158
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                 7.97670    7.97730  -0.00060   -0.00752
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                               8.84520    8.85490  -0.00970   -0.10954
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                             8.84560    8.85530  -0.00970   -0.10954
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                              11.19630   11.19060   0.00570    0.05094
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                            11.19720   11.19150   0.00570    0.05093
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                10.00880   10.00950  -0.00070   -0.00699
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                              14.79580   14.81210  -0.01630   -0.11005
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                               13.91310   13.92400  -0.01090   -0.07828
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                             13.93020   13.94130  -0.01110   -0.07962
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                             13.04000   13.08000  -0.04000   -0.30581
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                           13.06000   13.11000  -0.05000   -0.38139
第一金亞洲科技基金                                                  19.31000   19.50000  -0.19000   -0.97436
第一金亞洲新興市場基金                                              13.38000   13.44000  -0.06000   -0.44643
第一金店頭市場基金                                                  10.51000   10.38000   0.13000    1.25241
第一金創新趨勢基金                                                  26.45000   26.10000   0.35000    1.34100
第一金電子基金                                                      36.31000   36.25000   0.06000    0.16552
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                        20.85000   20.97000  -0.12000   -0.57225
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                            18.88000   18.86000   0.02000    0.10604
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                           8.85000    9.08000  -0.23000   -2.53304
統一大中華中小基金(美元)                                             8.13000    8.31000  -0.18000   -2.16606
統一大中華中小基金(新台幣)                                          11.92000   12.23000  -0.31000   -2.53475
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
統一大東協高股息基金(美元)                                           9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                         9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
統一大滿貫基金-A類型                                                36.44000   36.43000   0.01000    0.02745
統一大滿貫基金-I類型                                                36.44000   36.43000   0.01000    0.02745
統一大龍印基金                                                      15.09000   15.19000  -0.10000   -0.65833
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                           9.29000    9.51000  -0.22000   -2.31335
統一大龍騰中國基金(美元)                                             8.55000    8.72000  -0.17000   -1.94954
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                           9.64000    9.86000  -0.22000   -2.23124
統一中小基金                                                        27.71000   27.84000  -0.13000   -0.46695
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                                9.88620    9.93370  -0.04750   -0.47817
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                  9.24750    9.23970   0.00780    0.08442
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                                8.94480    8.94930  -0.00450   -0.05028
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                               11.68620   11.74240  -0.05620   -0.47861
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                 10.85830   10.84920   0.00910    0.08388
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                               10.50000   10.50530  -0.00530   -0.05045
統一台灣動力基金                                                    18.93000   18.62000   0.31000    1.66488
統一全天候基金-A類型                                               117.06000  116.96000   0.10000    0.08550
統一全天候基金-I類型                                               117.06000  116.96000   0.10000    0.08550
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                              9.11450    9.14080  -0.02630   -0.28772
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                                8.83250    8.80820   0.02430    0.27588
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                              8.78740    8.77260   0.01480    0.16871
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                              9.39250    9.41960  -0.02710   -0.28770
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                                9.10170    9.07670   0.02500    0.27543
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                              9.05540    9.04010   0.01530    0.16925
統一全球債券組合基金                                                11.99460   11.99070   0.00390    0.03253
統一全球新科技基金(人民幣)                                          16.01000   15.98000   0.03000    0.18773
統一全球新科技基金(美元)                                            15.13000   15.07000   0.06000    0.39814
統一全球新科技基金(新台幣)                                          14.40000   14.38000   0.02000    0.13908
統一亞太基金                                                        26.04000   26.23000  -0.19000   -0.72436
統一亞洲大金磚基金                                                  12.68000   12.73000  -0.05000   -0.39277
統一奔騰基金                                                        64.06000   64.10000  -0.04000   -0.06240
統一強棒貨幣市場基金                                                16.65630   16.65610   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                10.47000   10.63000  -0.16000   -1.50517
統一強漢基金(美元)                                                   9.47000    9.58000  -0.11000   -1.14823
統一強漢基金(新台幣)                                                24.73000   25.09000  -0.36000   -1.43483
統一統信基金                                                        34.54000   34.31000   0.23000    0.67036
統一黑馬基金                                                        64.05000   63.99000   0.06000    0.09376
統一新亞洲科技能源基金                                              18.53000   18.63000  -0.10000   -0.53677
統一新興市場企業債券基金-月配型                                      8.05800    8.06400  -0.00600   -0.07440
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     10.19270   10.20040  -0.00770   -0.07549
統一經建基金                                                        49.55000   49.48000   0.07000    0.14147
統一龍馬基金                                                        75.59000   75.17000   0.42000    0.55873
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                      24.45000   23.92000   0.53000    2.21572
野村中小基金-S類型                                                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                               50.91000   50.87000   0.04000    0.07863
野村中國機會基金                                                    13.03000   13.26000  -0.23000   -1.73454
野村巴西基金                                                         5.68000    5.75000  -0.07000   -1.21739
野村日本領先基金-S類型                                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                           12.17000   12.23000  -0.06000   -0.49060
野村台灣高股息基金                                                  23.80000   23.85000  -0.05000   -0.20964
野村台灣運籌基金                                                    38.62000   38.63000  -0.01000   -0.02589
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                  9.57040    9.57350  -0.00310   -0.03238
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                    9.52090    9.51590   0.00500    0.05254
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                  9.57380    9.57340   0.00040    0.00418
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                  9.77760    9.78080  -0.00320   -0.03272
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                    9.67910    9.67390   0.00520    0.05375
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                  9.64270    9.64220   0.00050    0.00519
野村平衡基金                                                        20.02000   19.95000   0.07000    0.35088
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                             9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                          9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                            13.43000   13.49000  -0.06000   -0.44477
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                         11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                                17.89000   17.96000  -0.07000   -0.38976
野村全球品牌基金                                                    28.08000   28.11000  -0.03000   -0.10672
野村全球氣候變遷基金                                                 8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                  13.24000   13.27000  -0.03000   -0.22607
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                               11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                  19.79000   19.84000  -0.05000   -0.25202
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                               12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     10.03450   10.04590  -0.01140   -0.11348
野村全球短期收益基金-美元計價                                       10.46780   10.46670   0.00110    0.01051
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                     10.36870   10.37770  -0.00900   -0.08672
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                              9.67250    9.67270  -0.00020   -0.00207
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                                9.41680    9.40810   0.00870    0.09247
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                              8.99290    8.99680  -0.00390   -0.04335
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                             11.29760   11.29800  -0.00040   -0.00354
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                               10.78750   10.77760   0.00990    0.09186
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             10.36120   10.36540  -0.00420   -0.04052
野村成長基金                                                        29.72000   29.84000  -0.12000   -0.40214
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                          9.01200    9.00440   0.00760    0.08440
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                            9.01130    8.99640   0.01490    0.16562
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                          9.14650    9.15090  -0.00440   -0.04808
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                          9.41920    9.41130   0.00790    0.08394
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                            9.33210    9.31670   0.01540    0.16529
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                          9.47490    9.47950  -0.00460   -0.04853
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                 10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                   8.66000    8.71000  -0.05000   -0.57405
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                 10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                  12.39000   12.47000  -0.08000   -0.64154
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                              9.53880    9.55230  -0.01350   -0.14133
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                                9.58650    9.59410  -0.00760   -0.07922
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                              9.67180    9.69790  -0.02610   -0.26913
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             10.03510   10.05010  -0.01500   -0.14925
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               10.00420   10.01200  -0.00780   -0.07791
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             10.09950   10.12680  -0.02730   -0.26958
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                            8.68080    8.69950  -0.01870   -0.21495
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                          9.28910    9.30340  -0.01430   -0.15371
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                            9.14710    9.15370  -0.00660   -0.07210
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                           13.15360   13.18190  -0.02830   -0.21469
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                         12.19140   12.21050  -0.01910   -0.15642
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                            9.93260    9.93980  -0.00720   -0.07244
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           10.26940   10.27150  -0.00210   -0.02044
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                              9.92010    9.91180   0.00830    0.08374
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                            9.45900    9.46260  -0.00360   -0.03804
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                           11.22900   11.23320  -0.00420   -0.03739
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            10.17670   10.18140  -0.00470   -0.04616
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                 11.24920   11.24850   0.00070    0.00622
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                   10.74970   10.73950   0.01020    0.09498
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         10.50850   10.51410  -0.00560   -0.05326
野村泰國基金                                                        41.07000   41.72000  -0.65000   -1.55801
野村高科技基金                                                      12.56000   12.31000   0.25000    2.03087
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            10.23230   10.24600  -0.01370   -0.13371
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         10.44120   10.43870   0.00250    0.02395
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                         10.63310   10.61380   0.01930    0.18184
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                            9.78240    9.77480   0.00760    0.07775
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                          9.67820    9.69110  -0.01290   -0.13311
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                            9.57940    9.58100  -0.00160   -0.01670
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                         11.97010   11.96660   0.00350    0.02925
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                         13.09850   13.06420   0.03430    0.26255
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                           10.89700   10.88850   0.00850    0.07806
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         10.78720   10.80170  -0.01450   -0.13424
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                           10.92580   10.92790  -0.00210   -0.01922
野村貨幣市場基金                                                    16.26350   16.26330   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                        15.90000   15.90000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               10.05530   10.06430  -0.00900   -0.08942
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                  9.95300    9.97030  -0.01730   -0.17352
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價        9.92510    9.96510  -0.04000   -0.40140
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民      9.85130    9.85460  -0.00330   -0.03349
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元      9.81000    9.80430   0.00570    0.05814
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺      9.80660    9.80800  -0.00140   -0.01427
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民      9.85130    9.85460  -0.00330   -0.03349
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元      9.81000    9.80430   0.00570    0.05814
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺      9.80660    9.80800  -0.00140   -0.01427
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     10.07010   10.07210  -0.00200   -0.01986
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     10.02070   10.01420   0.00650    0.06491
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計      9.99950   10.00610  -0.00660   -0.06596
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     10.07010   10.07210  -0.00200   -0.01986
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     10.02070   10.01420   0.00650    0.06491
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計      9.99950   10.00610  -0.00660   -0.06596
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      10.10890   10.11100  -0.00210   -0.02077
野村新興高收益債組合基金-月配型                                      7.99020    7.99580  -0.00560   -0.07004
野村新興高收益債組合基金-累積型                                     11.79960   11.80780  -0.00820   -0.06945
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                       7.54000    7.61000  -0.07000   -0.91984
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                       9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
野村精選貨幣市場基金                                                12.07740   12.07730   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                     12.47000   12.52000  -0.05000   -0.39936
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       11.56000   11.61000  -0.05000   -0.43066
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             11.22000   11.30000  -0.08000   -0.70796
野村歐洲高股息基金季配型                                             8.03000    8.08000  -0.05000   -0.61881
野村歐洲高股息基金累積型                                            11.37000   11.45000  -0.08000   -0.69869
野村積極成長基金                                                    12.54000   12.59000  -0.05000   -0.39714
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                         9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                     35.45000   35.37000   0.08000    0.22618
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                                10.28740   10.29160  -0.00420   -0.04081
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                              8.64030    8.64440  -0.00410   -0.04743
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                                7.96690    7.96340   0.00350    0.04395
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                              7.89040    7.89540  -0.00500   -0.06333
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                             11.66400   11.67040  -0.00640   -0.05484
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                               10.51610   10.51140   0.00470    0.04471
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                             10.44720   10.45370  -0.00650   -0.06218
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
野村環球基金-人民幣計價                                             16.14000   16.12000   0.02000    0.12407
野村環球基金-美元計價                                               12.59000   12.57000   0.02000    0.15911
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                     17.51000   17.53000  -0.02000   -0.11409
野村鴻利基金                                                        23.09000   23.05000   0.04000    0.17354
野村鴻揚貨幣市場基金                                                16.85730   16.85720   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                        20.98000   21.02000  -0.04000   -0.19029
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                       9.70000    9.53000   0.17000    1.78384
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                      14.03000   14.10000  -0.07000   -0.49645
野村鑫平衡組合基金-S類型                                             9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                         14.84000   14.87000  -0.03000   -0.20175
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        10.15280   10.15440  -0.00160   -0.01576
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                     13.32140   13.32290  -0.00150   -0.01126
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                   9.66910    9.69080  -0.02170   -0.22392
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                   9.65410    9.67080  -0.01670   -0.17268
凱基台商天下基金                                                    13.25000   13.35000  -0.10000   -0.74906
凱基台灣精五門基金                                                  21.08000   21.09000  -0.01000   -0.04742
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                      9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
凱基全球高效平衡基?(美元)                                           10.77590   10.76330   0.01260    0.11706
凱基亞太高股息基金                                                  12.71000   12.80000  -0.09000   -0.70313
凱基亞洲四金磚基金                                                  16.78000   17.06000  -0.28000   -1.64127
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                      13.68000   13.82000  -0.14000   -1.01302
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                        12.39420   12.57060  -0.17640   -1.40327
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                      12.14000   12.35000  -0.21000   -1.70040
凱基凱旋貨幣市場基金                                                11.54110   11.54100   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                        27.62000   27.72000  -0.10000   -0.36075
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                          22.23000   22.23000   0.00000    0.00000
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                          21.66680   21.61550   0.05130    0.23733
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                      17.63000   17.85000  -0.22000   -1.23249
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                      16.94520   17.11520  -0.17000   -0.99327
凱基新興趨勢ETF組合基金                                              7.70000    7.75000  -0.05000   -0.64516
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                        12.20000   12.16000   0.04000    0.32895
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                          11.92060   11.92750  -0.00690   -0.05785
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                        11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                        11.67560   11.68370  -0.00810   -0.06933
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                      11.90000   11.93000  -0.03000   -0.25147
凱基護城河基金-台幣計價A                                            13.23000   13.23000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-美元計價B                                            13.03920   13.00120   0.03800    0.29228
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金          13.57000   13.65000  -0.08000   -0.58608
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金          35.91000   35.56000   0.35000    0.98425
富邦NASDAQ-100基金                                                  31.14000   31.06000   0.08000    0.25757
富邦上証180基金                                                     27.57000   26.84000   0.73000    2.71982
富邦大中華成長基金-(美元)                                            0.19720    0.19850  -0.00130   -0.65491
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                          6.04000    6.10000  -0.06000   -0.98361
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                     7.81000    8.05000  -0.24000   -2.98137
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                    35.87000   33.76000   2.11000    6.25000
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                                11.27570   11.33980  -0.06410   -0.56527
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  10.41470   10.48000  -0.06530   -0.62309
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                 9.96270   10.07000  -0.10730   -1.06554
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                 9.88120    9.93740  -0.05620   -0.56554
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                   9.05370    9.11050  -0.05680   -0.62346
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                 8.66810    8.76150  -0.09340   -1.06603
富邦中國政策金融債券ETF基金                                         20.41100   20.40690   0.00410    0.02009
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                         11.32560   11.32270   0.00290    0.02561
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                         10.30630   10.35830  -0.05200   -0.50201
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)              12.88590   12.88240   0.00350    0.02717
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                 1.89640    1.89540   0.00100    0.05276
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)               9.44530    9.44280   0.00250    0.02648
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                 1.43790    1.43710   0.00080    0.05567
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)                11.73670   11.73010   0.00660    0.05627
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                   1.70980    1.71030  -0.00050   -0.02923
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)                10.16030   10.15460   0.00570    0.05613
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                   1.49900    1.49940  -0.00040   -0.02668
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                   14.52000   14.65000  -0.13000   -0.88737
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                   23.59000   23.22000   0.37000    1.59345
富邦日本東証基金                                                    22.40000   22.23000   0.17000    0.76473
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                     44.11000   44.14000  -0.03000   -0.06797
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                     49.88000   49.81000   0.07000    0.14053
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                     52.81000   53.06000  -0.25000   -0.47116
富邦台灣心基金                                                      23.44000   23.60000  -0.16000   -0.67797
富邦台灣釆吉50基金                                                  49.23000   49.45000  -0.22000   -0.44489
富邦台灣科技指數基金                                                54.73000   55.32000  -0.59000   -1.06652
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收    41.44630   41.47750  -0.03120   -0.07522
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF     41.37260   41.52380  -0.15120   -0.36413
富邦全球不動產基金-(美元)                                            0.29620    0.29490   0.00130    0.44083
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                          9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                               2.51850    2.51210   0.00640    0.25477
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                 0.33860    0.33880  -0.00020   -0.05903
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                              10.52480   10.52960  -0.00480   -0.04559
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                               2.18820    2.18270   0.00550    0.25198
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                 0.32480    0.32500  -0.00020   -0.06154
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                               9.08430    9.08850  -0.00420   -0.04621
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                              24.53000   24.50000   0.03000    0.12245
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                  13.88000   13.94000  -0.06000   -0.43042
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                  32.92000   32.82000   0.10000    0.30469
富邦吉祥貨幣市場基金                                                15.63720   15.63700   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金           39.99820   39.99840  -0.00020   -0.00050
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券    39.99640   39.99830  -0.00190   -0.00475
富邦長紅基金                                                        67.32000   67.95000  -0.63000   -0.92715
富邦科技基金                                                        26.32000   26.27000   0.05000    0.19033
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金            40.20600   40.33300  -0.12700   -0.31488
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金         39.62570   39.66490  -0.03920   -0.09883
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金           39.04510   39.12060  -0.07550   -0.19299
富邦恒生國企ETF基金                                                 20.34000   20.05000   0.29000    1.44638
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金               14.01000   14.25000  -0.24000   -1.68421
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金               28.18000   27.32000   0.86000    3.14788
富邦高成長基金                                                      25.60000   25.86000  -0.26000   -1.00541
富邦基金                                                            14.17000   14.33000  -0.16000   -1.11654
富邦深証100基金                                                      9.08000    8.81000   0.27000    3.06470
富邦富時歐洲ETF基金                                                 20.84000   20.90000  -0.06000   -0.28708
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                   0.41090    0.41110  -0.00020   -0.04865
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                                12.30560   12.29320   0.01240    0.10087
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                 9.55160    9.54190   0.00970    0.10166
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                   0.30600    0.30610  -0.00010   -0.03267
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                 8.89820    8.88930   0.00890    0.10012
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                 9.49370    9.50220  -0.00850   -0.08945
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                               9.95720    9.99080  -0.03360   -0.33631
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                 9.42190    9.43020  -0.00830   -0.08802
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                               9.86860    9.90190  -0.03330   -0.33630
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                       20.76000   20.79000  -0.03000   -0.14430
富邦精準基金                                                        49.02000   48.79000   0.23000    0.47141
富邦精銳中小基金                                                    12.41000   12.29000   0.12000    0.97640
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                        20.11000   20.08000   0.03000    0.14940
富邦臺灣公司治理100基金                                             22.06000   22.20000  -0.14000   -0.63063
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金                7.41000    7.40000   0.01000    0.13514
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金               16.12000   16.15000  -0.03000   -0.18576
富邦標普美國特別股ETF基金                                           19.81000   19.86000  -0.05000   -0.25176
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            10.38860   10.41060  -0.02200   -0.21132
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              10.25440   10.30580  -0.05140   -0.49875
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            10.32810   10.41100  -0.08290   -0.79627
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            10.12530   10.14670  -0.02140   -0.21091
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                               9.94880    9.99860  -0.04980   -0.49807
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            10.00220   10.08250  -0.08030   -0.79643
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                    31.30000   31.42000  -0.12000   -0.38192
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                  8.76270    8.74950   0.01320    0.15087
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                        9.23500    9.22330   0.01170    0.12685
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                      8.97290    8.96380   0.00910    0.10152
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                    9.75480    9.74060   0.01420    0.14578
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                          9.69660    9.68430   0.01230    0.12701
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                        9.42330    9.41380   0.00950    0.10092
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                        9.49350    9.48330   0.01020    0.10756
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                      8.53450    8.52660   0.00790    0.09265
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                            9.50120    9.49430   0.00690    0.07268
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                          8.99780    8.99290   0.00490    0.05449
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                       10.60700   10.59670   0.01030    0.09720
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                             10.29550   10.28800   0.00750    0.07290
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                            9.82190    9.81710   0.00480    0.04889
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                         9.11820    9.11350   0.00470    0.05157
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                           9.64890    9.64410   0.00480    0.04977
富達卓越領航全球組合基金                                            15.31000   15.34000  -0.03000   -0.19557
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別            8.74160    8.73700   0.00460    0.05265
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                  9.38710    9.38340   0.00370    0.03943
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                9.08570    9.08420   0.00150    0.01651
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別              9.95000    9.94340   0.00660    0.06638
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                    9.84380    9.83990   0.00390    0.03963
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                  9.56460    9.56270   0.00190    0.01987
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                9.17380    9.17200   0.00180    0.01962
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                  9.63130    9.62930   0.00200    0.02077
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                      9.36000    9.51000  -0.15000   -1.57729
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       10.05000   10.24000  -0.19000   -1.85547
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                      8.77000    8.96000  -0.19000   -2.12054
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                         7.89000    8.08000  -0.19000   -2.35149
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                           9.05000    9.30000  -0.25000   -2.68817
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                         8.78000    9.05000  -0.27000   -2.98343
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                  9.69400    9.66900   0.02500    0.25856
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                    9.15300    9.14190   0.01110    0.12142
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                  8.75230    8.75300  -0.00070   -0.00800
富蘭克林華美中華基金                                                12.82000   13.02000  -0.20000   -1.53610
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                                21.81000   21.89000  -0.08000   -0.36546
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                  20.94000   20.93000   0.01000    0.04778
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                                7.91360    7.91520  -0.00160   -0.02021
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                            9.05070    9.04250   0.00820    0.09068
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                            9.73070    9.72200   0.00870    0.08949
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                                9.26810    9.27010  -0.00200   -0.02157
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                        11.10140   11.08770   0.01370    0.12356
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                         8.76950    8.75860   0.01090    0.12445
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                         9.19660    9.18520   0.01140    0.12411
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                        13.22540   13.20400   0.02140    0.16207
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        10.25580   10.23920   0.01660    0.16212
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          10.14030   10.13220   0.00810    0.07994
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                           7.68990    7.68370   0.00620    0.08069
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                           9.16080    9.15350   0.00730    0.07975
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                        10.70650   10.71290  -0.00640   -0.05974
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                         7.58210    7.58660  -0.00450   -0.05932
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                         9.05130    9.05670  -0.00540   -0.05962
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                          10.43420   10.41930   0.01490    0.14300
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                           7.73480    7.72380   0.01100    0.14242
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                  8.20850    8.21250  -0.00400   -0.04871
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                              9.22420    9.21890   0.00530    0.05749
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                              9.99910    9.99340   0.00570    0.05704
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                 12.63050   12.63670  -0.00620   -0.04906
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                    8.82000    8.89000  -0.07000   -0.78740
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                  9.00000    9.09000  -0.09000   -0.99010
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                            9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                           10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                            8.71000    8.63000   0.08000    0.92700
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                           11.17000   11.08000   0.09000    0.81227
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                              9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                             10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                            8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                            9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                              9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                                9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               10.51000   10.55000  -0.04000   -0.37915
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                              9.48000    9.53000  -0.05000   -0.52466
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                  13.24930   13.28720  -0.03790   -0.28524
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                             9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                               9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                               9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                              9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                          9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                        9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                          9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                        9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                          9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                        9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
富蘭克林華美第一富基金                                              42.46000   42.37000   0.09000    0.21241
富蘭克林華美貨幣市場基金                                            10.30120   10.30110   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                                9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                              9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                   14.34000   14.26000   0.08000    0.56101
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                     13.36000   13.32000   0.04000    0.30030
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                   15.39000   15.38000   0.01000    0.06502
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                       7.97290    8.00230  -0.02940   -0.36739
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  10.90630   10.96630  -0.06000   -0.54713
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型      9.71000    9.69610   0.01390    0.14336
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型     11.13320   11.11720   0.01600    0.14392
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型            6.96330    6.97090  -0.00760   -0.10902
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型        9.17300    9.17470  -0.00170   -0.01853
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       10.26830   10.27010  -0.00180   -0.01753
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型           10.66170   10.67320  -0.01150   -0.10775
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                          20.33000   20.38000  -0.05000   -0.24534
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                 9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                   9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                              11.61330   11.61240   0.00090    0.00775
復華人生目標基金                                                    39.88280   39.58610   0.29670    0.74951
復華大中華中小策略基金                                               9.15000    9.30000  -0.15000   -1.61290
復華中小精選基金                                                    80.84000   79.69000   1.15000    1.44309
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                         8.89000    9.08000  -0.19000   -2.09251
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                         7.88000    8.09000  -0.21000   -2.59580
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                      11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
復華六年到期新興市場債券基金                                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                    12.38000   12.35000   0.03000    0.24291
復華全方位基金                                                      33.09000   33.05000   0.04000    0.12103
復華全球大趨勢基金-美元                                             13.74000   13.71000   0.03000    0.21882
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                           21.42000   21.42000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-美元                                                9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
復華全球平衡基金-新臺幣                                             20.34000   20.32000   0.02000    0.09843
復華全球物聯網科技基金-美元                                         16.84000   16.83000   0.01000    0.05942
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                       16.08000   16.10000  -0.02000   -0.12422
復華全球原物料基金                                                   9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
復華全球消費基金-新臺幣                                             13.55000   13.59000  -0.04000   -0.29433
復華全球短期收益基金-新臺幣                                         11.46870   11.46810   0.00060    0.00523
復華全球債券基金                                                    13.41780   13.40750   0.01030    0.07682
復華全球債券組合基金                                                14.68000   14.68000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                      14.64000   14.65000  -0.01000   -0.06826
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
復華全球戰略配置強基金-美元                                          9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                       10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                                13.43370   13.43360   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                    12.56000   12.58000  -0.02000   -0.15898
復華亞太成長基金                                                    15.32000   15.42000  -0.10000   -0.64851
復華亞太神龍科技基金-美元                                           10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
復華東協世紀基金                                                    12.55000   12.50000   0.05000    0.40000
復華南非幣長期收益基金A                                             13.14000   13.19000  -0.05000   -0.37908
復華南非幣長期收益基金B                                              8.14000    8.24000  -0.10000   -1.21359
復華南非幣短期收益基金A                                             13.52000   13.53000  -0.01000   -0.07391
復華南非幣短期收益基金B                                              8.98000    9.04000  -0.06000   -0.66372
復華美國新星基金-美元                                               12.99000   12.89000   0.10000    0.77580
復華美國新星基金-新臺幣                                             13.02000   12.95000   0.07000    0.54054
復華恒生基金                                                        21.01000   20.71000   0.30000    1.44858
復華恒生單日反向一倍基金                                             8.67000    8.82000  -0.15000   -1.70068
復華恒生單日正向二倍基金                                            32.04000   30.98000   1.06000    3.42156
復華神盾基金                                                        27.11300   26.84590   0.26710    0.99494
復華高成長基金                                                      71.19000   70.37000   0.82000    1.16527
復華高益策略組合基金                                                13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                    14.39450   14.39430   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                            19.50000   19.62000  -0.12000   -0.61162
復華富時台灣高股息低波動基金                                        52.63000   52.72000  -0.09000   -0.17071
復華復華基金                                                        22.38000   22.10000   0.28000    1.26697
復華華人世紀基金                                                    17.54000   17.61000  -0.07000   -0.39750
復華傳家二號基金                                                    31.52970   31.32400   0.20570    0.65668
復華傳家基金                                                        26.58250   25.92350   0.65900    2.54210
復華奧林匹克全球組合基金                                            14.94000   14.94000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                   11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                                14.23000   14.23000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                 9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
復華新興人民幣短期收益基金                                          10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                             11.72000   11.72000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                              8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
復華新興市場10年期以上債券基金                                      19.33000   19.38000  -0.05000   -0.25800
復華新興市場高收益債券基金A                                          9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
復華新興市場高收益債券基金B                                          5.62000    5.67000  -0.05000   -0.88183
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                               12.35000   12.47000  -0.12000   -0.96231
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                               12.69000   12.84000  -0.15000   -1.16822
復華新興市場短期收益基金                                            10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                      9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
復華滬深300 A股基金                                                 20.57000   20.03000   0.54000    2.69596
復華數位經濟基金                                                    64.58000   63.15000   1.43000    2.26445
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                                11.03000   11.11000  -0.08000   -0.72007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                           9.80840    9.80470   0.00370    0.03774
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                         9.64870    9.64900  -0.00030   -0.00311
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                           9.96330    9.95950   0.00380    0.03815
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                         9.77090    9.77120  -0.00030   -0.00307
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                           9.72950    9.72950   0.00000    0.00000
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        10.17040   10.19560  -0.02520   -0.24717
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            10.01700   10.00000   0.01700    0.17000
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                            10.06510   10.00000   0.06510    0.65100
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                               9.97800   10.00000  -0.02200   -0.22000
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            10.01700   10.00000   0.01700    0.17000
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                            10.06510   10.00000   0.06510    0.65100
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                               9.97800   10.00000  -0.02200   -0.22000
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                             9.95330   10.00000  -0.04670   -0.46700
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                               9.32760    9.31700   0.01060    0.11377
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                 8.41180    8.43590  -0.02410   -0.28568
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                               8.32760    8.37210  -0.04450   -0.53153
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                              11.60080   11.58870   0.01210    0.10441
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                                10.48290   10.51280  -0.02990   -0.28442
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                              10.49960   10.55570  -0.05610   -0.53147
景順主流基金                                                        19.07000   19.10000  -0.03000   -0.15707
景順台灣科技基金                                                    33.36000   33.33000   0.03000    0.09001
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                     9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                   9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                    11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                  10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                    22.63000   22.58000   0.05000    0.22143
景順全球康健基金                                                    19.10000   19.17000  -0.07000   -0.36515
景順貨幣市場基金                                                    15.93450   15.93440   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                        35.01000   35.07000  -0.06000   -0.17109
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                            15.00000   15.01000  -0.01000   -0.06662
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                          13.92000   13.96000  -0.04000   -0.28653
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                       10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                     11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                       11.14000   11.10000   0.04000    0.36036
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                     11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            10.51000   10.57000  -0.06000   -0.56764
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                             8.71540    8.70940   0.00600    0.06889
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                             7.96440    7.96360   0.00080    0.01005
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                            11.12350   11.11590   0.00760    0.06837
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                            10.14290   10.14190   0.00100    0.00986
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                          7.70000    7.78000  -0.08000   -1.02828
華南永昌中國A股基金(美元)                                            7.41000    7.49000  -0.08000   -1.06809
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         10.79000   10.93000  -0.14000   -1.28088
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                       9.44150    9.44580  -0.00430   -0.04552
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                     9.56740    9.59570  -0.02830   -0.29492
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                       9.72840    9.73290  -0.00450   -0.04623
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                     9.86090    9.89000  -0.02910   -0.29424
華南永昌永昌基金                                                    19.82000   19.74000   0.08000    0.40527
華南永昌全球亨利組合基金                                            14.33040   14.33530  -0.00490   -0.03418
華南永昌全球神農水資源基金                                          10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
華南永昌全球新零售基金(美元)                                         9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                                16.16000   16.17000  -0.01000   -0.06184
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              11.70000   11.61000   0.09000    0.77519
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            11.58000   11.53000   0.05000    0.43365
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                              13.93000   13.83000   0.10000    0.72307
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                            13.71000   13.65000   0.06000    0.43956
華南永昌物聯網精選基金                                              12.41000   12.43000  -0.02000   -0.16090
華南永昌策略報酬基金                                                 9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                            16.20070   16.20050   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                                24.80060   24.78610   0.01450    0.05850
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                            11.93480   11.93470   0.00010    0.00084
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                            10.15000   10.14690   0.00310    0.03055
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                            10.00290   10.04920  -0.04630   -0.46073
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                             9.80780    9.80460   0.00320    0.03264
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                             9.63340    9.67800  -0.04460   -0.46084
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                           9.97570    9.97320   0.00250    0.02507
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                           9.77170    9.81760  -0.04590   -0.46753
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                           9.73300    9.73060   0.00240    0.02466
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                           9.52770    9.57240  -0.04470   -0.46697
華頓中小型基金                                                      28.03000   28.13000  -0.10000   -0.35549
華頓中國多重機會平衡基金                                            11.57990   11.69080  -0.11090   -0.94861
華頓台灣基金                                                        30.83000   30.40000   0.43000    1.41447
華頓平安貨幣市場基金                                                11.51720   11.51710   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                                17.37000   17.35000   0.02000    0.11527
華頓全球高收益債券基金A                                             13.45470   13.45960  -0.00490   -0.03641
華頓全球高收益債券基金B                                              8.34030    8.34340  -0.00310   -0.03716
華頓全球黑鑽油源基金                                                 5.87000    5.88000  -0.01000   -0.17007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                          2.56700    2.60020  -0.03320   -1.27682
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                           11.44150   11.66240  -0.22090   -1.89412
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                            0.37350    0.37980  -0.00630   -1.65877
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                          11.27590   11.33210  -0.05620   -0.49594
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            10.27600   10.31530  -0.03930   -0.38099
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                             9.99160   10.10450  -0.11290   -1.11732
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                               9.01940    9.12130  -0.10190   -1.11717
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            10.26660   10.35690  -0.09030   -0.87188
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                               9.31020    9.38810  -0.07790   -0.82977
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        11.11000   11.20000  -0.09000   -0.80357
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                           9.54000    9.68000  -0.14000   -1.44628
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          10.30000   10.42000  -0.12000   -1.15163
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                 2.50090    2.49790   0.00300    0.12010
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                   2.06420    2.05400   0.01020    0.49659
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                  11.66560   11.68820  -0.02260   -0.19336
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                     9.47020    9.48850  -0.01830   -0.19287
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                   0.36330    0.36420  -0.00090   -0.24712
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                     0.30150    0.30190  -0.00040   -0.13249
匯豐中國動力基金(人民幣)                                             3.33000    3.35000  -0.02000   -0.59701
匯豐中國動力基金(台幣)                                              14.85000   15.01000  -0.16000   -1.06596
匯豐中國動力基金(美元)                                               0.48000    0.49000  -0.01000   -2.04082
匯豐台灣精典基金                                                    25.09000   25.12000  -0.03000   -0.11943
匯豐全球趨勢組合基金                                                12.55000   12.58000  -0.03000   -0.23847
匯豐全球關鍵資源基金                                                 8.42000    8.45000  -0.03000   -0.35503
匯豐安富基金                                                        26.06000   26.09000  -0.03000   -0.11499
匯豐成功基金                                                        41.50000   41.64000  -0.14000   -0.33622
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                    11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                    10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                    11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                      11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                      11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                  2.59050    2.57700   0.01350    0.52386
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                    2.36200    2.34810   0.01390    0.59197
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                   11.52510   11.51980   0.00530    0.04601
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                      7.89670    7.89090   0.00580    0.07350
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                    0.37770    0.37710   0.00060    0.15911
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                      0.33640    0.33590   0.00050    0.14885
匯豐金磚動力基金                                                    14.03000   14.10000  -0.07000   -0.49645
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                            14.97910   14.97900   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                             4.99000    5.02000  -0.03000   -0.59761
匯豐新鑽動力基金                                                    11.06000   11.13000  -0.07000   -0.62893
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                      5.50940    5.53890  -0.02950   -0.53260
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                      9.10970    9.13960  -0.02990   -0.32715
匯豐龍鳳基金-A類型                                                  53.98000   54.05000  -0.07000   -0.12951
匯豐龍鳳基金-I類型                                                  53.98000   54.05000  -0.07000   -0.12951
匯豐龍騰電子基金                                                    39.02000   38.87000   0.15000    0.38590
匯豐雙高收益債券組合基金                                            12.27040   12.26490   0.00550    0.04484
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                      20.26000   20.24000   0.02000    0.09881
新光中國成長基金(人民幣)                                            10.01000   10.29000  -0.28000   -2.72109
新光中國成長基金(美元)                                              10.09000   10.29000  -0.20000   -1.94363
新光中國成長基金(新臺幣)                                             9.99000   10.23000  -0.24000   -2.34604
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                              10.56640   10.66350  -0.09710   -0.91058
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                 9.79230    9.77180   0.02050    0.20979
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              10.02870   10.04460  -0.01590   -0.15829
新光台灣富貴基金                                                    23.64000   23.69000  -0.05000   -0.21106
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                     9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                     8.92000    8.95000  -0.03000   -0.33520
新光全球生技醫療基金(美元)                                          12.14000   12.22000  -0.08000   -0.65466
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                        11.75000   11.87000  -0.12000   -1.01095
新光全球債券基金(A累積)美元                                         10.02860   10.01910   0.00950    0.09482
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                        9.73430    9.76100  -0.02670   -0.27354
新光全球債券基金(B配息)美元                                          9.66240    9.65300   0.00940    0.09738
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                        9.36770    9.39340  -0.02570   -0.27360
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                  9.07000    8.94000   0.13000    1.45414
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   10.48000   10.53000  -0.05000   -0.47483
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                  9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                  9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
新光吉星貨幣市場基金                                                15.44080   15.44060   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                        9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
新光多重資產基金(A累積)美元                                          9.16000    9.13000   0.03000    0.32859
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                        9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                        9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
新光亞洲精選基金-美金                                               22.63000   22.70000  -0.07000   -0.30837
新光亞洲精選基金-新台幣                                             22.78000   22.94000  -0.16000   -0.69747
新光兩岸優勢基金                                                    11.60000   11.83000  -0.23000   -1.94421
新光店頭基金                                                        27.20000   27.04000   0.16000    0.59172
新光南非幣保本基金                                                  11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                     10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                    9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                      9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                    9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
新光特選內需收益ETF基金                                             20.28000   20.35000  -0.07000   -0.34398
新光創新科技基金                                                    15.82000   15.86000  -0.04000   -0.25221
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                  9.79030    9.81510  -0.02480   -0.25267
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   10.05850   10.05750   0.00100    0.00994
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                  9.70590    9.71370  -0.00780   -0.08030
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                  9.26830    9.29190  -0.02360   -0.25398
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                    9.52410    9.53300  -0.00890   -0.09336
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                  9.19260    9.19970  -0.00710   -0.07718
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      10.10870   10.09870   0.01000    0.09902
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                      9.86260    9.85280   0.00980    0.09946
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                       9.79460    9.79390   0.00070    0.00715
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          9.99510    9.99440   0.00070    0.00700
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          9.94510    9.93570   0.00940    0.09461
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                        9.74340    9.73430   0.00910    0.09348
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                       9.71430    9.70270   0.01160    0.11955
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          9.91520    9.90340   0.01180    0.11915
瑞銀全球創新趨勢基金                                                 7.59000    7.59000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                             8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                         9.79210    9.78720   0.00490    0.05007
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                        9.41970    9.41510   0.00460    0.04886
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                            9.72400    9.71890   0.00510    0.05248
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                          9.40100    9.39610   0.00490    0.05215
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                         9.47490    9.47090   0.00400    0.04223
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                            9.86370    9.85940   0.00430    0.04361
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                         13.77760   13.78980  -0.01220   -0.08847
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                          8.50820    8.51580  -0.00760   -0.08925
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                         37.85470   37.81080   0.04390    0.11610
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                   38.58990   38.58570   0.00420    0.01088
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                   39.78270   39.70740   0.07530    0.18964
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                       11.17860   11.17540   0.00320    0.02863
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                        9.92560    9.86280   0.06280    0.63674
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                       12.79960   13.07250  -0.27290   -2.08759
群益大中華雙力優勢基金-美元                                          9.60680    9.72570  -0.11890   -1.22253
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                        9.87000   10.02000  -0.15000   -1.49701
群益大印度基金-人民幣                                               14.50430   14.58540  -0.08110   -0.55604
群益大印度基金-美元                                                 13.69790   13.65380   0.04410    0.32299
群益大印度基金-新臺幣                                               12.90000   12.89000   0.01000    0.07758
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                  12.83990   12.92660  -0.08670   -0.67071
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                    12.43390   12.40810   0.02580    0.20793
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                  11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                  11.86850   11.94860  -0.08010   -0.67037
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    10.48800   10.46620   0.02180    0.20829
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                   9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 10.30390   10.37350  -0.06960   -0.67094
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                    9.14170    9.12280   0.01890    0.20717
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                  9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                  9.91190    9.97880  -0.06690   -0.67042
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                    9.08860    9.06970   0.01890    0.20839
群益中小型股基金                                                    51.01000   50.65000   0.36000    0.71076
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                                9.78580    9.89640  -0.11060   -1.11758
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                  9.12300    9.14530  -0.02230   -0.24384
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                                8.49800    8.53990  -0.04190   -0.49064
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                                8.62120    8.71870  -0.09750   -1.11829
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                  8.03680    8.05650  -0.01970   -0.24452
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                                7.48700    7.52390  -0.03690   -0.49044
群益中國高收益債券基金-人民幣                                       10.97620   10.98020  -0.00400   -0.03643
群益中國高收益債券基金-美元                                         10.63690   10.63430   0.00260    0.02445
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                        9.81480    9.77780   0.03700    0.37841
群益中國新機會基金N-人民幣                                           8.67310    8.89560  -0.22250   -2.50124
群益中國新機會基金N-美元                                             7.99720    8.13040  -0.13320   -1.63830
群益中國新機會基金N-新臺幣                                           8.49000    8.65000  -0.16000   -1.84971
群益中國新機會基金-人民幣                                            7.69180    7.88900  -0.19720   -2.49968
群益中國新機會基金-美元                                              8.55090    8.69330  -0.14240   -1.63804
群益中國新機會基金-新臺幣                                            8.10000    8.26000  -0.16000   -1.93705
群益平衡王基金                                                      19.69190   19.69280  -0.00090   -0.00457
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                     8.29000    8.28000   0.01000    0.12077
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                     5.98000    5.98000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                                11.15270   11.24840  -0.09570   -0.85079
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                  10.68980   10.68700   0.00280    0.02620
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                10.00140   10.08720  -0.08580   -0.85058
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                   9.58600    9.58350   0.00250    0.02609
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                 9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              10.07420   10.06700   0.00720    0.07152
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                 9.86950    9.86610   0.00340    0.03446
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                               9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                               9.42140    9.41470   0.00670    0.07117
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                 9.33400    9.33080   0.00320    0.03430
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                               9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             10.13250   10.12530   0.00720    0.07111
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               10.17910   10.17550   0.00360    0.03538
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                              9.58740    9.58060   0.00680    0.07098
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                                9.98680    9.98330   0.00350    0.03506
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                  10.21480   10.22690  -0.01210   -0.11832
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                   7.39640    7.40510  -0.00870   -0.11749
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                      10.13230   10.11800   0.01430    0.14133
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        10.03820   10.03020   0.00800    0.07976
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                      10.17870   10.18060  -0.00190   -0.01866
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      10.01410   10.00000   0.01410    0.14100
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                         9.93790    9.93000   0.00790    0.07956
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      10.07700   10.07880  -0.00180   -0.01786
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                     10.13240   10.11810   0.01430    0.14133
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       10.03820   10.03020   0.00800    0.07976
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                     10.17870   10.18050  -0.00180   -0.01768
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     10.01420   10.00000   0.01420    0.14200
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                        9.93790    9.93000   0.00790    0.07956
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     10.07700   10.07880  -0.00180   -0.01786
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                        11.27000   11.32000  -0.05000   -0.44170
群益全球關鍵生技基金-美元                                           15.95110   15.98780  -0.03670   -0.22955
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                         15.62000   15.70000  -0.08000   -0.50955
群益印巴雙星基金-新臺幣                                             11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
群益印度中小基金N-美元                                              10.09750   10.09960  -0.00210   -0.02079
群益印度中小基金N-新臺幣                                             9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
群益印度中小基金-人民幣                                             16.21600   16.36290  -0.14690   -0.89776
群益印度中小基金-美元                                               14.44200   14.44510  -0.00310   -0.02146
群益印度中小基金-新臺幣                                             16.58000   16.63000  -0.05000   -0.30066
群益多利策略組合基金                                                11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
群益多重收益組合基金                                                13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                                15.45000   15.48000  -0.03000   -0.19380
群益安家基金                                                        26.54400   26.53850   0.00550    0.02072
群益安穩貨幣市場基金                                                16.08110   16.08090   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                                23.91000   23.98000  -0.07000   -0.29191
群益亞太中小基金                                                    12.24000   12.31000  -0.07000   -0.56864
群益亞太新趨勢平衡基金                                              16.62000   16.71000  -0.09000   -0.53860
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                           9.71380    9.71280   0.00100    0.01030
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                           7.46020    7.45940   0.00080    0.01072
群益店頭市場基金                                                   107.67000  107.17000   0.50000    0.46655
群益東方盛世基金                                                     9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
群益東協成長基金-人民幣                                             13.32450   13.39880  -0.07430   -0.55453
群益東協成長基金-美元                                               11.74440   11.70630   0.03810    0.32547
群益東協成長基金-新臺幣                                             11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                                11.26380   11.23630   0.02750    0.24474
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                  10.69680   10.66890   0.02790    0.26151
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                10.14500   10.13090   0.01410    0.13918
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                 9.85960    9.83550   0.02410    0.24503
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                   9.36650    9.34200   0.02450    0.26226
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                 8.88110    8.86880   0.01230    0.13869
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                                9.64880    9.62520   0.02360    0.24519
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                  9.53320    9.50830   0.02490    0.26188
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                                9.92160    9.90790   0.01370    0.13827
群益長安基金                                                        30.37000   30.58000  -0.21000   -0.68672
群益美國新創亮點基金N-美元                                          10.03710    0.00000  10.03710    0.00000
群益美國新創亮點基金-美元                                           15.18340   15.12730   0.05610    0.37085
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                         14.56000   14.54000   0.02000    0.13755
群益真善美基金                                                      17.40920   17.31690   0.09230    0.53301
群益馬拉松基金                                                     128.94000  128.72000   0.22000    0.17091
群益深証中小板基金                                                  12.28000   11.95000   0.33000    2.76151
群益創新科技基金                                                    33.99000   33.94000   0.05000    0.14732
群益華夏盛世基金N-人民幣                                             9.38170    9.58560  -0.20390   -2.12715
群益華夏盛世基金N-美元                                               8.67020    8.78100  -0.11080   -1.26182
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                             8.97000    9.11000  -0.14000   -1.53677
群益華夏盛世基金-人民幣                                             10.21660   10.43870  -0.22210   -2.12766
群益華夏盛世基金-美元                                                9.56020    9.68240  -0.12220   -1.26208
群益華夏盛世基金-新臺幣                                             15.65000   15.89000  -0.24000   -1.51038
群益奧斯卡基金                                                      28.57000   28.69000  -0.12000   -0.41826
群益新興金鑽基金-美元                                               12.08360   12.12030  -0.03670   -0.30280
群益新興金鑽基金-新臺幣                                              9.17000    9.22000  -0.05000   -0.54230
群益葛萊美基金                                                      24.56000   24.70000  -0.14000   -0.56680
群益道瓊美國地產ETF基金                                             20.47000   20.54000  -0.07000   -0.34080
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                          8.08000    8.08000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                         14.17000   14.20000  -0.03000   -0.21127
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                    11.66210   11.66900  -0.00690   -0.05913
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                      11.24840   11.23640   0.01200    0.10680
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                      11.16700   11.16200   0.00500    0.04479
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                     8.50080    8.50580  -0.00500   -0.05878
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                       9.08120    9.07160   0.00960    0.10582
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                     8.33000    8.33000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                       8.68590    8.68200   0.00390    0.04492
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     10.08880   10.07810   0.01070    0.10617
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                                9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                  9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                  9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                  9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                  9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                        30.90000   30.72000   0.18000    0.58594
德信中國精選成長基金                                                10.71000   10.87000  -0.16000   -1.47194
德信台灣主流中小基金                                                20.58000   20.43000   0.15000    0.73421
德信新興股票組合基金                                                11.05000   11.10000  -0.05000   -0.45045
德信萬保貨幣市場基金                                                11.93070   11.93050   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                        10.76040   10.76510  -0.00470   -0.04366
德信數位時代基金                                                    29.03000   29.07000  -0.04000   -0.13760
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                         11.65910   11.65890   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                             16.80000   16.95000  -0.15000   -0.88496
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                       19.51000   19.60000  -0.09000   -0.45918
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                    7.32000    7.32000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                   10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                      10.45640   10.42930   0.02710    0.25984
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                      14.97980   14.92720   0.05260    0.35238
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                  8.11850    8.13760  -0.01910   -0.23471
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                        11.02590   11.02320   0.00270    0.02449
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                        11.33430   11.33250   0.00180    0.01588
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                 13.01620   13.04680  -0.03060   -0.23454
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摩根大歐洲基金                                                      18.41000   18.49000  -0.08000   -0.43267
摩根中小基金                                                        25.07000   25.07000   0.00000    0.00000
摩根中國A股基金                                                     12.61000   12.93000  -0.32000   -2.47486
摩根中國A股基金(美元)                                                9.97000   10.20000  -0.23000   -2.25490
摩根中國亮點基金                                                    12.99000   13.18000  -0.19000   -1.44158
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                       10.87740   10.93770  -0.06030   -0.55130
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                               12.11240   12.12550  -0.01310   -0.10804
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                  9.25130    9.28650  -0.03520   -0.37904
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                         12.16570   12.23330  -0.06760   -0.55259
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                 14.01840   14.03310  -0.01470   -0.10475
摩根台灣金磚基金-累積型                                             21.36000   21.41000  -0.05000   -0.23354
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                         21.36000   21.41000  -0.05000   -0.23354
摩根台灣增長基金                                                    52.99000   53.08000  -0.09000   -0.16956
摩根平衡基金                                                        28.83000   28.89000  -0.06000   -0.20768
摩根全球α基金                                                      19.46000   19.47000  -0.01000   -0.05136
摩根全球平衡基金                                                    15.21050   15.26420  -0.05370   -0.35180
摩根全球發現基金                                                    12.79000   12.83000  -0.04000   -0.31177
摩根多元入息成長基金-月配息型                                        9.78040    9.77030   0.01010    0.10337
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                               10.78150   10.75150   0.03000    0.27903
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 10.16680   10.15050   0.01630    0.16058
摩根多元入息成長基金-累積型                                         11.42870   11.41690   0.01180    0.10336
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   10.03080   10.01470   0.01610    0.16076
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                       10.55200   10.54440   0.00760    0.07208
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                         13.49640   13.48670   0.00970    0.07192
摩根亞洲基金                                                        56.23000   56.18000   0.05000    0.08900
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                  8.48720    8.49130  -0.00410   -0.04828
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                          9.89900    9.88630   0.01270    0.12846
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                            8.75410    8.74930   0.00480    0.05486
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                   12.25660   12.25810  -0.00150   -0.01224
摩根東方內需機會基金                                                17.81000   17.80000   0.01000    0.05618
摩根東方科技基金                                                    34.52000   34.85000  -0.33000   -0.94692
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                      9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                                9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                       11.45000   11.43000   0.02000    0.17498
摩根金龍收成基金                                                    21.44000   21.69000  -0.25000   -1.15260
摩根第一貨幣市場基金                                                15.07620   15.07600   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                    14.48000   14.63000  -0.15000   -1.02529
摩根新金磚五國基金                                                  11.55000   11.67000  -0.12000   -1.02828
摩根新絲路基金                                                       9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
摩根新興35基金                                                      13.35000   13.45000  -0.10000   -0.74349
摩根新興日本基金                                                    24.70000   25.00000  -0.30000   -1.20000
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                  7.50340    7.50050   0.00290    0.03866
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                          9.80580    9.79200   0.01380    0.14093
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                            9.53740    9.52930   0.00810    0.08500
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                   10.71320   10.70880   0.00440    0.04109
摩根新興科技基金                                                    59.48000   59.60000  -0.12000   -0.20134
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                    8.37220    8.37150   0.00070    0.00836
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                     10.57790   10.57720   0.00070    0.00662
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                        8.65630    8.68420  -0.02790   -0.32127
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                                9.44920    9.45350  -0.00430   -0.04549
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                  8.88320    8.89280  -0.00960   -0.10795
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                          9.89550    9.92740  -0.03190   -0.32133
摩根龍揚基金                                                        32.05000   32.42000  -0.37000   -1.14127
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                               11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                 10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
摩根環球股票收益基金-累積型                                         11.38000   11.42000  -0.04000   -0.35026
摩根總收益組合基金-月配息型                                          9.35020    9.34310   0.00710    0.07599
摩根總收益組合基金-累積型                                           11.26200   11.25360   0.00840    0.07464
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                      25.90000   25.91000  -0.01000   -0.03860
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.78130   11.76790   0.01340    0.11387
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                              11.03750   11.02610   0.01140    0.10339
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             9.99620   10.00280  -0.00660   -0.06598
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.29360   10.28180   0.01180    0.11477
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                               9.69420    9.68420   0.01000    0.10326
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                             8.77390    8.77970  -0.00580   -0.06606
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       10.34360   10.33440   0.00920    0.08902
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     10.33430   10.35070  -0.01640   -0.15844
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                     9.75290    9.76510  -0.01220   -0.12493
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                   9.83610    9.87280  -0.03670   -0.37173
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                     9.53570    9.54770  -0.01200   -0.12568
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                   9.61670    9.65270  -0.03600   -0.37295
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                                11.27260   11.29110  -0.01850   -0.16385
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                      11.05910   11.07620  -0.01710   -0.15439
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    10.16600   10.20330  -0.03730   -0.36557
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                                10.71940   10.73700  -0.01760   -0.16392
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                      10.49990   10.51620  -0.01630   -0.15500
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                     9.65490    9.69030  -0.03540   -0.36531
聯邦金鑽平衡基金                                                    24.50230   24.33990   0.16240    0.66722
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                         9.67580    9.68140  -0.00560   -0.05784
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                       9.92400    9.95430  -0.03030   -0.30439
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                         9.67580    9.68140  -0.00560   -0.05784
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                       9.92400    9.95430  -0.03030   -0.30439
聯邦貨幣市場基金                                                    13.16060   13.16040   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                    13.15000   13.11000   0.04000    0.30511
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                        16.06610   16.09760  -0.03150   -0.19568
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                              12.73400   12.72080   0.01320    0.10377
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                  12.26320   12.28970  -0.02650   -0.21563
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                  11.77880   11.80430  -0.02550   -0.21602
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.77740   11.76570   0.01170    0.09944
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                               11.03430   11.04140  -0.00710   -0.06430
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                           10.55350   10.54300   0.01050    0.09959
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                                8.63070    8.63630  -0.00560   -0.06484
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                        38.36000   38.47000  -0.11000   -0.28594
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                               15.60000   15.60000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                               10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                               12.61000   12.60000   0.01000    0.07937
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                               13.27000   13.27000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                 12.48000   12.48000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                                7.99000    8.00000  -0.01000   -0.12500
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                 12.13000   12.13000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)           11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)            9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)           12.04000   12.07000  -0.03000   -0.24855
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)           15.43000   15.43000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)             15.42000   15.41000   0.01000    0.06489
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)           20.72000   20.71000   0.01000    0.04829
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)             18.85000   18.84000   0.01000    0.05308
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)           12.98000   13.00000  -0.02000   -0.15385
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)           15.67000   15.66000   0.01000    0.06386
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)           16.39000   16.39000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)             15.47000   15.47000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)             15.66000   15.65000   0.01000    0.06390
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)           14.03000   14.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)             14.05000   14.05000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)            9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)             14.73000   14.72000   0.01000    0.06793
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)               18.43000   18.42000   0.01000    0.05429
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                 17.30000   17.28000   0.02000    0.11574
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)               10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)               13.42000   13.42000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)               14.20000   14.19000   0.01000    0.07047
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                 13.29000   13.28000   0.01000    0.07530
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)                8.19000    8.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                 13.22000   13.21000   0.01000    0.07570
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                               14.60000   14.58000   0.02000    0.13717
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                 14.59000   14.57000   0.02000    0.13727
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                                9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                    14.99440   14.99420   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                             10.50510   10.52140  -0.01630   -0.15492
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                               13.84030   13.84540  -0.00510   -0.03684
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                              7.60070    7.61250  -0.01180   -0.15501
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                  9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                 13.96000   13.94000   0.02000    0.14347
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                   14.01000   14.00000   0.01000    0.07143
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                  9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
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瀚亞中小型股基金                                                    23.65000   23.67000  -0.02000   -0.08450
瀚亞中國基金-人民幣                                                 11.55000   11.73000  -0.18000   -1.53453
瀚亞中國基金-新台幣                                                 12.06000   12.21000  -0.15000   -1.22850
瀚亞巴西基金                                                         4.94000    4.96000  -0.02000   -0.40323
瀚亞外銷基金                                                        44.98000   45.05000  -0.07000   -0.15538
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                    11.53000   11.58000  -0.05000   -0.43178
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                      11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                    10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    10.20000   10.25000  -0.05000   -0.48780
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                       9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                     9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                 9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                   9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                 9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                      10.67370   10.69340  -0.01970   -0.18423
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                        10.36720   10.35960   0.00760    0.07336
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                      12.27750   12.27860  -0.00110   -0.00896
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        10.13620   10.15360  -0.01740   -0.17137
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                       7.53920    7.55390  -0.01470   -0.19460
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                         8.04450    8.03840   0.00610    0.07589
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                       8.14020    8.14090  -0.00070   -0.00860
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                         7.15010    7.16240  -0.01230   -0.17173
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                       8.90020    8.90100  -0.00080   -0.00899
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                       9.27520    9.29320  -0.01800   -0.19369
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                         9.40410    9.39710   0.00700    0.07449
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                       9.27710    9.27790  -0.00080   -0.00862
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                    11.67000   11.72000  -0.05000   -0.42662
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                      11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                    10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                    10.83000   10.87000  -0.04000   -0.36799
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                      10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                              9.99660   10.00750  -0.01090   -0.10892
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             10.05160   10.09580  -0.04420   -0.43781
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                                9.99210    9.97830   0.01380    0.13830
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                              9.99660   10.00750  -0.01090   -0.10892
瀚亞印度基金-人民幣                                                 14.84000   14.84000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                   14.05000   13.96000   0.09000    0.64470
瀚亞印度基金-新台幣                                                 30.95000   30.84000   0.11000    0.35668
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                       12.17000   12.15000   0.02000    0.16461
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                          11.91000   11.94000  -0.03000   -0.25126
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            10.70000   10.66000   0.04000    0.37523
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                          15.01000   15.00000   0.01000    0.06667
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                           9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                             9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                           9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
瀚亞亞太基礎建設基金                                                11.63000   11.58000   0.05000    0.43178
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                        11.86090   11.89920  -0.03830   -0.32187
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                        13.01360   13.08070  -0.06710   -0.51297
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                          10.86790   10.85370   0.01420    0.13083
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                        10.61660   10.62300  -0.00640   -0.06025
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                          11.66040   11.69120  -0.03080   -0.26345
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                         9.23180    9.26080  -0.02900   -0.31315
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                         9.68360    9.72980  -0.04620   -0.47483
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                           9.09380    9.08190   0.01190    0.13103
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                         8.87330    8.87860  -0.00530   -0.05969
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                           9.17770    9.20240  -0.02470   -0.26841
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                        14.56580   14.57360  -0.00780   -0.05352
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                        10.96100   11.00860  -0.04760   -0.43239
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                          10.81750   10.80200   0.01550    0.14349
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                        12.76370   12.77050  -0.00680   -0.05325
瀚亞非洲基金-南非幣                                                 11.33000   11.40000  -0.07000   -0.61404
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                 21.41000   21.46000  -0.05000   -0.23299
瀚亞威寶貨幣市場基金                                                13.55960   13.55950   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                  27.23000   27.17000   0.06000    0.22083
瀚亞高科技基金                                                      61.00000   61.89000  -0.89000   -1.43804
瀚亞理財通基金                                                      27.89000   28.15000  -0.26000   -0.92362
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣                9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣                9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                  9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣                9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣               9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                 9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣               9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                  9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣                9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣                9.11000    9.15000  -0.04000   -0.43716
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                  8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣                8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣               9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                 8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣               9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
瀚亞菁華基金                                                        24.30000   24.57000  -0.27000   -1.09890
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                       13.10350   13.14160  -0.03810   -0.28992
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                        9.29740    9.32450  -0.02710   -0.29063
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                            10.66420   10.71580  -0.05160   -0.48153
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                            10.38820   10.45750  -0.06930   -0.66268
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              10.52770   10.53470  -0.00700   -0.06645
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                             9.88040    9.91150  -0.03110   -0.31378
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              10.00180   10.05410  -0.05230   -0.52019
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                             8.55420    8.59530  -0.04110   -0.47817
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                             8.01590    8.06930  -0.05340   -0.66177
瀚亞新興豐收基金B-美元                                               9.06880    9.07490  -0.00610   -0.06722
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                             8.39550    8.42190  -0.02640   -0.31347
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                               7.96180    8.00340  -0.04160   -0.51978
瀚亞電通網基金                                                      15.78000   15.93000  -0.15000   -0.94162
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                          13.72040   13.72800  -0.00760   -0.05536
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                          10.52770   10.56450  -0.03680   -0.34834
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                             9.99860    9.98920   0.00940    0.09410
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                          11.55740   11.56380  -0.00640   -0.05535
瀚亞歐洲基金                                                        11.84000   11.89000  -0.05000   -0.42052
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