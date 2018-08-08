盤前財經大事搶先讀2018年8月8日

今日操盤前瞻

美國 8 月首周原油變動

日本 6 月貿易收支

中國 7 月進出口數據

法說會：廣達、文曄、華南金、中租 - KY

股東會：寶徠、凱美、天蔥、新揚科、帛漢

除權息：璟德、華航、華新科、全家、台郡、中菲行、千附、和勤、資通、國賓、台興、聯德控股 - KY、禾昌、振樺電

新股掛牌：茂生農經、桃禧、華安、洋基工程

增資股上市：國巨、天蔥、國泰金、晶相光、友威科、台耀

〈仁寶出售聯寶〉交易金額 2.57 億美元 遠低於市場預期

仁寶 (2324-TW) 將以 2.57 億美元 (約新台幣 78.68 億元) 出售聯寶 49% 股權，僅占此次決定的最後出售金額，是經過雙方多次計算公式來回確認後而決定。閱讀全文...

中華電設專案小組 啟動純網銀執照申請籌備

中華電 (2412-TW) 今 (7) 日董事會通過設立專案小組，正式啟動純網銀執照申請籌備作業，爭取純網銀執照，將透過大數據服務、結合策略夥伴切入數位金融新興業務，擴大集團布局。閱讀全文...

國巨法說、華新科除息秀將連袂上演 被動元件重振旗鼓

被動元件廠陸續公告第二季獲利及 7 月營收創高，其中龍頭國巨 (2327-TW) 第二季賺逾 3 個股本、華新科 (2492-TW)7 月單月也賺超過半個股本，加上國巨將在今日舉行法說、華新科也將除息，被動元件產業能否延續榮景、股價反攻動能延續，市場高度關注。閱讀全文...

哪來的錢？馬斯克驚爆想買下特斯拉 股價飆漲 11%

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週二又有嚇死投資者之舉，他在推特上透露自己有意將特斯拉私有化。此舉將移除大眾對特斯拉一直消耗現金與難以達成生產目標的焦點，也表明馬斯克覺得上市公司大綁手綁腳，寧可照自己意願管理公司。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉景氣總是多空循環！營建非長空產業？！

台灣經濟是否還有機會展翅高飛？是否會慢慢脫離空洞化？由於 2019 年，台灣政府將依 CRS(Common Reporting Standard) 規範，進行全球資金歸戶與金融資訊交換。而且中國大陸也剛剛修法通過，在中國的行政管轄境內居住半年以上台灣人，未來多將必需在大陸繳稅。閱讀全文...