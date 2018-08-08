中國車市買氣轉疲 汽車零組件廠短線營運淡

即將進入車市相對淡季，相關汽車零組件廠 7 月營收表現持平，東陽 (1319-TW) 今 (8) 日公布 7 月合併營收 17.89 億元，月減 2.21%、年減 9.39%，主要是因 OEM 出貨減緩，有待旺季買氣回穩；智伸科 (4551-TW) 為 3.54 億元，同樣呈現月減 3.27%，不過穩住年增 7.53%，東陽 7-8 月還有 OEM 新產線陸續完工投產，後續旺季營運蓄勢待發。

東陽 AM 事業 7 月合併營收 12.23 億元，年增 2%，顯示 AM 買氣處在低檔後，拉貨需求已有增溫跡象，前 7 月合併營收 86.29 億元，年減 2.7%。

東陽說明，AM 正發展水性底塗產品，符合歐系汽車環保標準，較油性底塗耐磨、拔脫力也更強 2.5 倍，目前成品倉庫進入第三期工程，將打造出智能新倉儲系統，競爭力持續提升。

而東陽 OEM 事業 7 月合併營收 5.66 億元，年減 26.49%，是影響本月業績衰退主因，東陽解釋，主要是 7 月後進入汽車傳統產業淡季，買氣不佳，農曆 7 月過後，中國車市買氣轉強，可望再度帶動業績攀升。

而東陽 OEM 前 7 月合併營收 52.11 億元，維持年成長 3% 表現，東陽指出，台灣 OEM 中小物塗裝線已於 7 月底投產，觀音廠新機安裝和廠區 Layout 重整工程也預計在 8 月底完工。

智伸科則指出，旗下主要汽車零組件品項雙離合器 (DCT) 是汽車傳動系統中的關鍵零件，也是目前各品牌車廠針對燃油效率和引擎效能積極導入的重要技術之一，預估市場規模則將以年複合成長率 14.1% 的速度快速成長。

對於第 3 季，智伸科維持審慎樂觀看法，正加速浙江新廠房的產線建置、浙江嘉善廠的自動化設備導入等，後續可望進一步推升毛利率表現。