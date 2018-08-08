國巨法說、華新科除息秀將連袂上演 被動元件重振旗鼓

被動元件廠陸續公告第二季獲利及 7 月營收創高，其中龍頭國巨 (2327-TW) 第二季賺逾 3 個股本、華新科 (2492-TW)7 月單月也賺超過半個股本，加上國巨將在今日舉行法說、華新科也將除息，被動元件產業能否延續榮景、股價反攻動能延續，市場高度關注。

被動元件龍頭國巨在法說會前夕公告第二季每股純益 30.8 元，賺逾 3 個股本，而據傳國巨將在 8 月 8 日舉行法說會，董事長陳泰銘親自出席，向法人說明被動元件產業現狀與展望，市場認為此舉多少是為提振多方信心。

華新科也將除息，每股擬配息 4.01 元，公司日前公告 7 月自結每股純益 5.65 元，單月獲利賺贏過去任一年全年獲利，除息前一日以亮燈漲停作收，股價 320.5 元重返 300 元大關，終止日 K 連 8 黑局面，也激勵同集團的信昌電 (6173-TW) 同步漲停。

在華新科發動之下，被動元件族群重振旗鼓，龍頭國巨上漲 8.64%、禾伸堂 (3026-TW) 漲 6.18% 力拚收復 200 元關卡；大毅 (2478-TW)、奇力新 (2456-TW) 亦拉出半根漲停板。

法人指出，近來被動元件族群營收、獲利屢屢創高，但股價與基本面背離，若華新科能順利填息、國巨法說會報喜，將鞏固市場對被動元件產業的信心，也可為類股的反彈增添動能。