民眾不看電視 迪士尼靠年增20%電影事業群護財報

迪士尼 Disney (DIS-US) 週二 (7 日) 公布的財報未達華爾街的利潤目標。旗下 ESPN 及有線體育網絡在失去了更多用戶後，迪士尼試圖投資於技術和節目來吸引觀眾的回流。

全球最大娛樂公司之一迪士尼股價今年上漲了近 9%，在週二收盤後股價下跌 0.50% 至 115.98 美元。

迪士尼股價日線趨勢圖

迪士尼媒體部門因 BAMTech 的網路串流投資損失，營業收入下降了 1% 至 18 億美元。ESPN 是其最大的佔比，因轉播內容費用成本較高，而用戶數量下降，在從分銷商收取的費用雖然有所增加但還是彌補不了整體部門的下滑。

迪士尼正試圖轉型為一家數位娛樂公司，包括 ESPN 在內的頻道也正在失去 Netflix (NFLX-US) 和其他在線的觀眾。該公司計劃於 2019 年年底推出自家的娛樂串流媒體服務。

迪士尼最新一季財報顯示：

營收成長 7% 至 152.3 億美元，但低於分析師預測的 153.4 億美元。

每股純益為 1.87 美元，雖然比去年同期有所增長，但低於華爾街的 1.95 美元平均預期。

國內和國際度假村使主題公園部門的利潤增長了 15%，達 13 億美元。

電影片場部門因「復仇者聯盟」及「超人特工隊 2」使利潤成長 11% 至 7.08 億美元。

消費者用品部門營業利潤減少 10% 至 3.24 億美元。

迪士尼也正在完成 710 億美元的 21 世紀福斯 (FOXA-US) 併購案，有望將「阿凡達」和「辛普森家庭」代入未來的訂閱服務內。

電影事業群任然是迪士尼較強勁的搖錢樹，營收年增率以 20% 成長至 28.8 億美元。而主題公園的 6% 年增率也相當出色。