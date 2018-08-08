美股盤後─企業獲利搶眼 S&P 500接近歷史高點 道瓊收高126點

強勁的企業獲利抵銷了全球貿易擔憂，美國股市週二上漲。道瓊收高 126 點，S&P 500 接近今年稍早所創記錄高點。

週二收盤為止，S&P 500 距 1 月 26 日所創記錄高點 2872.87 僅 0.5%。Nasdaq 距記錄高點亦不及 1%，道瓊距歷史高點則仍逾 3.5%。



道瓊工業平均指數收高 126.73 點或 0.50% 至 25628.91。

Nasdaq 指數收高 23.99 點或 0.31% 至 7883.66。

S&P 500 指數收高 8.05 點或 0.28% 至 2858.45。

費城半導體指數收高 10.78 點或 0.78% 至 1400.00。

分析師說，財報季表現良好，有助投資人了解強勁的基本面支撑了高股價。貿易緊張已有一段時間，但結果並不如想像糟糕。

美國財報季較預期強勁，抵銷了全球貿易擔憂，支撑了股市上漲。至上週五為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，80% 獲利優於預期，創 FactSet 機構自 2008 年追踪該數據以來，最高百分比。

至上週五為止，S&P 500 企業第二季獲利較去年同期上升 24%。

分析師說，企業財報應可拿到 A 級分。不只企業獲利強勁，營收亦屬強勢。

目前影響股市的因素，係由美國強勁的基本面與貿易擔憂兩者相互拉鋸。若談到中國，緊張似乎升高，但美國與墨西哥，加拿大與歐盟，情況似乎良好。

上週，中國說準備對約 600 億美元的美國商品，課徵關稅 5% 至 25%，進行報復。幾天前，美國政府透露，川普總統要求美國貿易代表 Lighthizer 考慮對 2000 億美元中國商品提高關稅，由 10% 提高至 25%。

近幾日，中國國家媒體在社論上聲稱，中國對美國關稅威脅的反應，克制而且合理。週一晚，中國國家媒體亦說，他們不會向美國的貿易勒索投降。