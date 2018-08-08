SEC延後比特幣ETF審批截止期限至9月底 比特幣價格下挫6%

美國證交所 (SEC) 在 7 月二度拒絕 Winklevoss 兄弟的比特幣 ETF 申請後，7 日又延後關於 VanEck Associates 和 SolidX Partners 比特幣 ETF 上市決議時間。比特幣價格在利空打擊下暴跌，由 7000 美元上方摔至 6600 美元附近，跌約 6%。

SEC 7 日發布聲明指出，他們需要更多時間，以審議芝加哥期權交易所全球市場公司 (Cboe Global Markets) 的規則變更，決定是否批准比特幣 ETF 上市。

原本決議的截止日期為下週，如果這項規則改變獲准，Cboe 將上市比特幣 ETF，成為美國首支上市的加密幣 ETF。

新一支 ETF 上市批准被延後，比特幣價值在美東時間下午 15:00 左右出現急殺，至下午 20:00 時，已經由 7000 美元跌落 6600 美元下方，跌幅約 6%。

比特幣快速下挫 6%(圖表取自 coindesk)

相較之下，SEC 在 2017 年 3 月首次否決 Winklevoss 兄弟的 ETF 申請時，比特幣在數分鐘內就重挫了近 30%，由 1325.81 美元迅速下落至 1022.68 美元。

加密幣平台 Amulet 主管 Marouane Garcon 表示，SEC 針對 VanEck ETF 的決定不令人意外，如果今年出現比特幣或其他加密幣的 ETF，他會非常驚訝。

Garcon 指出，儘管預期如此，但市場依舊在發展，最近有許多關於比特幣未來及效能提升的好消息。

Garcon 說，類似的消息，過去曾引發大幅波動，如今只是溫和下挫，說明資產及市場逐步成熟。