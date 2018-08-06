手段不靠譜、搞貿易勒索 陸媒：川普無法讓美國再次偉大

上週五，中國揚言對 600 億美元美國商品加徵關稅，美中貿易戰持續升溫；今 (6) 日陸媒發表評論，痛批美國總統川普「不靠譜」、搞「貿易勒索」，註定不能「讓美國再次偉大」。

美國政府擬將 2000 億美元中國進口商品關稅稅率，自 10% 提高至 25%；8 月 3 日，中國祭出反制措施，宣布對原產於美國、5207 個稅目，價值約 600 億美元商品，依 4 種稅率 (25%、20%、10%、5%)，加徵關稅。

週一，《人民日報》海外版，以「如此這般能讓美國再次偉大嗎」為題，發表評論，稱川普藉由把國際貿易變零和遊戲的「不靠譜」手段，大演「街頭霸王」式威逼訛詐大戲，還指望別人也按其劇本唱下去，根本是一廂情願。

評論寫道，為實現重振美國經濟的目標，川普以「公平貿易」為名，繞過多邊貿易體系，單方面挑起貿易摩擦，迫使各國向美國讓渡利益，「割遍全世界的羊毛」。

評論指出，我行我素、自信爆表的川普，對自己的「不靠譜」深感驕傲，甚至誇大美國第 2 季經濟表現，自我打氣。

評論表示，治理國家不是做生意，商場豪賭輸了，還能重來；拿國運豪賭，一旦輸了，不僅賠上國家信譽，還會刨掉美國這家百年老店的根基。

評論強調，川普把美國優先、單邊主義奉為圭臬，用「不靠譜」行徑耍弄世界、敲詐勒索，註定不能「讓美國再次偉大」。