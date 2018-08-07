鎖定郵輪遊客 中信外幣兌換機進駐基隆港

民眾搭國際郵輪出國旅遊愈來愈流行，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託看準港區換匯商機，首創「外幣兌換機」進駐基隆港，不限台灣居民、外籍人士等，就算沒有中國信託外幣帳戶，都能雙向兌換外幣，每日兌換限額為新台幣 10 萬元，估計有近百萬名旅客受惠。

台灣近年來搭國際郵輪出國旅遊風氣日漸風行，麗星郵輪、公主郵輪、皇家遊輪等陸續在台灣設立據點，台灣目前是亞洲第二大郵輪客源市場，而基隆港是目前台灣最大的停靠港口，根據基隆港務分公司統機資料，去 (2017) 年基隆港旅客數已達 95 萬人次。

中信銀行總經理陳佳文表示，原本基隆港旅客中心的外幣兌換都由基隆港務局員工採人工方式兌換，人工兌換相當耗時，而且只有外幣換成台幣的單向兌換，等於只能服務外籍旅客與船員。

陳佳文進一步表示，由於中信銀行去年 11 月起於西門町 7-ELEVEN 設置首台試營運的「外幣兌換機」，在媒體報導之下，引發基隆港務局關注，因此親自找上門洽談，因此完成此次引進「外幣兌換機」進駐基隆港的合作案。

中信首創外幣兌換機進駐基隆港，提供新台幣與美金、日幣、人民幣等三種貨幣的台外幣雙向兌換。(鉅亨網記者陳慧菱攝)

「外幣兌換機」，是中國信託首創、甫獲得主管機關核可的自動化設備，可提供：現鈔新台幣換現鈔外幣；現鈔外幣換現鈔新台幣；或傳統外幣提款機的台灣金融卡直接提領現鈔外幣等三種兌換方式。

不過，因為銀行需要外幣申報作業的緣故，所以台灣人需要持身份證或是護照掃描登錄，外國人則是使用居留證或是護照，而陸客及港澳人士則以入台證登錄，即可使用現鈔進行外幣雙向兌換。

可供兌換的是新台幣與美金、日幣、人民幣等三種貨幣進行台外幣雙向兌換，匯率採用中國信託當下的現鈔匯率，美金兌換面額 50 美元、日幣兌換面額 5000 日圓、人民幣兌換面額 100 人民幣，每日限額新台幣 10 萬元上限，民眾即使沒有中國信託銀行外幣帳戶也能兌換外幣。

陳佳文表示，「外幣兌換機」一口氣進駐基隆港東岸及西岸的旅客中心後，解決旅客沒時間臨櫃兌換外幣，以及外籍人士搭船進港後無法兌換提領新台幣的困擾，估計有近百萬名基隆港旅客受惠。

陳佳文強調，待基隆港效益顯現後，也將進一步評估進駐其他有高度換匯需求的港口如高雄港等；並且除了西門町 7-ELEVEN，中信也將於觀光客較多的 7-ELEVEN 繼續設置「外幣兌換機」，如士林夜市附近 7-ELEVEN 門市。

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