海外業務重組 傳國泰航空將裁部分員工

報導指稱，國泰航空 (293-HK) 向內部員工發表了一份內部備忘錄，通知海外員工將進行內部重組。

一位航空公司發言人表示：「我們與國泰航空集團的員工分享了一份內部備忘錄，因為我們地區和國家團隊開始溝通，並在必要時諮詢當地團隊進行重組。」他補充道：「這項工作將在未來幾個月繼續進行。」

據消息來源表示，該計劃將涉及整合其海外銷售、營銷、貨運和機場運營。受影響的員工可能包括澳洲、美國和英國，且部分員工將收到裁員通知。

目前，國泰航空在香港以外的 100 個地區擁有約 7,600 名員工，公司拒絕透露會有多少人受到影響，或者他們來自哪個區域。在重組人員結構後，國泰航空正在組織新團隊，以便做出更快、更明智的決策。

國泰航空表示：「我們的目標是建立一個使我們的工作和思考方式現代化，讓我們更精簡、更靈活的結構，而不是裁員。」

面臨來自中國的廉價航空公司和日益激烈的競爭，2017 年 5 月上任的執行長 Rupert Hogg 正試圖扭轉該航空公司的命運。去年，執行長就在香港裁減了 600 個工作，並接收新飛機以幫助國泰變得更具競爭力。

作為重組計劃的一部分，該航空公司將在三年內減少超過 40 億港元 (5.1 億美元) 的成本。預計約有 10 億港元來自銷減飛行員福利和津貼。

國泰航空目前擁有中國國際航空公司 (601111-CH)18% 的股權，受益於中國國際航空的收益增加，國泰在 2017 年下半年淨收益達 7.92 億港元。然而，由於來自中國航空業的競爭和燃料對沖的損失，國泰航空全年淨虧損 12.6 億港元。