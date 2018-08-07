【亞洲投顧】洗盤震盪，趨勢不變

◆盤勢分析

今天大盤量縮整理，還未正式止跌，不過仍是多方控盤，觀察是否能夠站穩 11012 點，大盤就會正式止跌，這一波大盤 7/9 出現初步止跌訊號，大盤站穩 10665 點出現正式止跌訊號之後，盤勢都是多方控盤，多方目標 10886 點和 10941 點缺口，最後的多方目標 11088 點，全部達陣，現在轉空點為 10893 點，沒有帶量跌破都是多方控盤，按照規劃操作，該進場就進場，該出場要先出場，很早就提醒大家，現階段大盤資金輪動快，不要太積極，耐心佈局籌碼穩定的主力股，風險低獲利空間較大，例如，蘋概股和 PCB 等等，看看 6269 台郡和 2439 美律再度創下波段新高，多空的個股要分清楚，希望大家一起獲利。

優先注意多方格局而且籌碼穩定的主力股，例如，5371 中光電，2383 台光電，6269 台郡，2439 美律等等，大家要自己做功課追蹤籌碼狀況，佈局籌碼穩定的主力股，獲得支撐的機率較大，操作風險較低。現在龍哥就是保守操作，隨時佈局新主力股。

今天外資期貨多單增加 257 口，自營商期貨空單增加 695 口，外資選擇權中性偏多佈局，自營商選擇權小幅度偏空佈局，大盤整理，法人籌碼沒有大變化，屬於整理，多看一天，還是很有機會再上漲。

【籌碼穩定的主力股】5371 中光電，2383 台光電，5469 瀚宇博，8069 元太，2313 華通 2439 美律，2458 義隆，6269 台郡，3443 創意，6104 創惟 1101 台泥，1102 亞泥，2014 中鴻，2027 大成鋼

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10665 點開始偏多操作，現在防守 10893 點；空方操作者帶量跌破 10893 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

