【豐銀投顧】市場各種情緒的樂觀 但…就是不創高

◆盤勢分析

川普口出狂言：我們正在嬴！貿易戰讓中國股市跌了 27%！筆者自己的觀察是：川普透過各種不同的數學公式的各因子的調整，解決了過去讓央行主席、經濟學家頭痛的通膨問題，但是這只是川普能精準的掌握到每個他所想要的答案以及當解出答案之後市場、消費者，更重要的是選民的反應，別忘了，川普是個媒體人！他非常清楚如何利用媒體影響人心以及引導氛圍方向，不過，這些數學公式達成的效果並不能持久，因為這些只是表面的解答，並不是對美國真正的有利，所以筆者主觀的認為到了期中選舉結束後，貿易戰將迎來最終章！

美國股維持著盤頭運動，在消息空窗期的美股看來有點寂寞，表現並不激情，但是值得留意的仍然是費半指數的表現，雖然看來呈現緩步盤堅，但其實角度並不陡峭，代表著半導體產業的未來並不受到市場特別的看好，這點非常容易從美國 Q2 的 GDP 結構中發現，經濟學恆等式裡 GDP= C+ I + G +(X-M)，消費者的消費維持在成長動能裡，但是代表 I 值的企業投資以及資本支出的下滑幅度卻是非常明顯，今天的消費是昨天的產出，明天的產出是今天的投資，今天不做資本支出，企業明天哪裡有產品賣給消費者來賺取獲利，這也是為什麼明年的 S&P500 大企業的獲利預估將會出現大滑坡的原因。

股市是經濟的領先指標，但是如果在資金充沛以及市場樂觀的氛圍之下，都沒有辦法突破今年年初崩盤前的高點，是否相當程度地在告訴市場，指數反應的是明年企業獲利的不確定性呢？ISM 指數也出現下滑，受到人民幣貶值以及貿易戰的影響，快則 Q4 慢則明年，指數將會反應後續景氣衰退的疑慮！市場上還能樂觀多久？(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

