IDC：貿易戰衝擊 中國ICT成長估降至8.4%

2018 年 7 月 6 日，美國對中國進口產品進行價值 340 億美元的的關稅生效，中國政府立即宣布對美國商品實施報復性關稅進行反擊，正式引發世界兩國之間的貿易大戰。

美國關稅商品清單內包含機器人、航空和航天、工業機械、汽車，電子煙，稀土金屬和 LED 燈泡。在目標的 1102 種產品類別中，只有 1% 是消費品，其餘的主要是第二產業的產品，與「中國製造 2025」所鼓勵的方向有關。

而中國報復性關稅目標的 340 億美元美國商品清單內容包含農產品、汽車和水產品等 545 項，主要集中在美國的第一產業。

貿易戰對中、美都產生負面影響，尤其是中國，因為它與美國有巨額貿易順差。

據 IDC 研究顯示，雙方互徵 340 億美元的關稅將讓中國 2018 年的 GDP 成長率下降了 0.2 個百分點至 6.5%，影響約 250 億美元的 GDP。

另外，中國的 ICT 市場在 2018 年的整體成長將下降 0.6 個百分點至 8.4%，影響約 40 億美元的市場規模。

貿易戰對中國和 ICT 市場的影響程度 (圖: IDC)

貿易戰對中國的影響主要體現在三個方面，一是對中國商品和工業的影響， 二是如果人民幣貶值，匯率變化對中國產業造成影響，三是美國進口商品被中國加徵關稅造成的影響。

貿易戰對中國經濟的影響將直接或間接地涉及幾乎所有產業。其中，製造業將遭受打擊，尤其是那些與「中國製造 2025」政策相關的領域，相關的技術服務領域，也將受到影響。相比關稅對中 GDP 的影響，貿易戰對中國 ITC 產業影響最劇，歸因於較低的 GDP 成長預期影響 ICT 的採購，以及人民幣貶值將拉升中國 ICT 進口核心技術的總體成本。

受中美貿易戰影響的產業及 ICT 領域 (圖: ICT)

「雖說中美貿易戰對中國經濟和中國 ICT 市場產生了一些負面影響，從長遠來看，全球化仍將是主流，中美也將會互補與合作，尋求數位經濟發展，」IDC 中國地區總裁霍錦潔表示。「ICT 供應商和產業應將此做為契機，制定適當的對策，投資新技術進行數位轉型，以實現科技洞察、發展、和最終創新。」