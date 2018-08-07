今日頭條、抖音母公司或明年上市 蘋果欲發力印度市場

· 愛奇藝、新英體育成立公司打造在線體育平台

鳳凰網 8 月 6 日消息，愛奇藝、當代明誠旗下公司新英體育宣布，雙方將成立北京新愛體育傳媒科技有限公司，獨立營運的新公司將積極打造在線體育平台，統一營運合併後的愛奇藝體育平台，其中包括新英體育公司旗下新英體育 app、愛奇藝體育頻道，新英體育 App 及新英體育網等終端名稱也將正式更名為愛奇藝體育。

· 今日頭條、抖音母公司考慮明年上市

8 月 7 日，英國《金融時報》援引知情人士消息稱，北京字節跳動科技有限公司 (Bytedance) 希望明年上市。報導指出，字節跳動今年早些時候因為「低俗」內容問題被監管部門指責，造成其一輪私募籌資活動「泡湯」，此次融資本來可以使其估值達到 450 億美元。

· 人民日報發推歡迎谷歌回歸，前提是遵守中國法律

8 月 6 日，人民日報在社交媒體平台 Twitter、Facebook 上刊登了一篇標題為「Stability prerequisite for China』s internet opening up」（《穩定是中國網路開放的重要前提》）的文章。文章表示：「歡迎 Google 回到中國大陸，但前提是得遵守政府相關的法律政策。」

· 蘋果於印度推激進戰略挽救當地 iPhone 銷量

智通財經網消息稱，蘋果印度業務的新主管 Michel Coulomb 正在推行一項激進的戰略，以挽救 iPhone 在印度的銷量。目前，蘋果在印度的銷量已降至僅占當地手機市場的 1%。該挽救戰略包括與更高銷售目標籤訂更好的第三方零售協議，與獨立人士進行全面的合作。

· 騰訊雲硬盤 Bug 致用戶文件損壞

快科技消息，騰訊雲用戶「前沿數控」平台一塊操作系統雲盤，因受所在物理硬盤固件版本 Bug 導致文件系統元數據損壞。為此，騰訊提出了「賠償 + 補償」總金額達到 136,469 元的解決方案，是該用戶在騰訊雲平台中用雲金額的 37 倍。

· Facebook 欲索要用戶銀行資訊提高用戶參與度

據《華爾街日報》披露，全球社交媒體巨頭 Facebook 正與美國幾家大型銀行談判，想要在 FB Messenger 社交資訊應用上增加一項新服務，整合銀行用戶的財務資訊。Facebook 想要的數據，包括借記卡 / 信用卡交易記錄、支票帳戶餘額等，想要藉此提高 Messenger 上的用戶參與度 (user engagement)，吸引用戶花費更多時間使用 Messenger。

· 特斯拉上海工廠大規模招募

特斯拉官方微信 8 月 2 日發布招聘資訊，招聘包括 EPC 工程總監、政府事務項目經理、施工經理、土木工程師、電氣設計工程師、機械設計師以及法律顧問、高級財務經理、招聘人員等。

· 百濟神州 - B 預期 8 月 8 日於香港上市

智通財經 APP 訊，百濟神州 - B(06160) 發布公告，公司發行 6560 萬股，每股發行價 108.0 港元，每手 100 股，預期 8 月 8 日上市。公司公開發售超購 1.73 倍。公開發售最終數目為 590.4 萬股，占超額配股權獲行使前發售股份總數的 9%。所得款項凈額 68.28 億元，75% 用於 zanubrutinib、tislelizumab 及 pamiparib;15% 用於透過內部研究及外部授權及業務發展合作，及產品組合持續擴充提供資金; 10% 用作營運資金、拓展內部能力及一般企業目的。

· 農夫山泉回應「並無上市計劃」

根據證監會浙江局的資料顯示，農夫山泉正在接受中信證券的第一期輔導，主要內容包括輔導公司鍾睒睒、盧成、孫星炎在內的高管相關資本市場規範事宜，目前第一期輔導工作已經結束。《每日經濟新聞》記者向農夫山泉核實相關事宜，農夫山泉董秘周力表示：「例行輔導，並無上市計劃。」

· 微盟赴港申請 IPO，近三年營收和凈利暴增

8 月 6 日，微信公眾服務平台微盟向港交所遞交了招股書，正式申請上市。德意志銀行、海通國際擔任聯席保薦人。微盟成立於 2013 年 4 月，總部位於上海寶山，早期主要業務是針對微信公眾賬號提供營銷推廣服務。經過近些年的發展，微盟業務擴展至軟體開發、廣告營銷，電商、金融、投資和大數據等。2017 年以前，微盟一直均處於虧損狀態。其中，2015 年虧損 8860 萬元，2016 年虧損 8090 萬元。2018 年第第一季期內利潤進一步擴大至 1110 萬元，較去年同期的 70 萬元爆增 1486%。

投研觀點

· 傑富瑞料騰訊下半年手游業務復甦，重申「買入」評級

傑富瑞發表報告，相信騰訊今年第三季旗下手游業務可持續從第二季谷底復甦，當中 7 月的蘋果 iOS 下載按月回升 4%，公司 7 月推出新遊戲《我叫 MT4》及《自由幻想》，在蘋果 iOS 的最高下載榜上分別第 2 位及第 5 位。騰訊今年下半年手游業務可望加強，重申對其「買入」投資評級，及目標價 497 港元。

· 市值蒸發千億美元，但 Facebook 仍然壟斷且賺錢

格隆匯發文稱，當下看來 FB 核心 App 的價值保存完整：依然擁有全球最大的用戶群，以及遠超同行的高效廣告工具。儘管「用戶隱私保護趨嚴」的趨勢不可抗拒，但競品們同樣受此影響，很難想象 FB(甚至谷歌) 會因為這一趨勢失去市場市佔率。事實上，根據以往經驗，在行業大環境不利的情況下，龍頭們往往會獲得更高的市場市佔率，因為廣告業者會將更多預算投給更高效的平台。

· 喬布斯留下的三板斧用完庫克還剩下什麼?

環球老虎財經網撰文稱，根據著名的「定位理論」，喬布斯雖然人已經逝世多年，他給蘋果公司留下的東西卻是一直都在：一是始終掌握用戶認知的制高點。二是構建了蘋果品牌的護城河。三是徹底改變消費者的生活空間。四是對於服務的超前布局。對於早期布局的服務方面，蘋果此次收穫了巨大的收益。蘋果 CEO 庫克在電話會議上表示，蘋果和第三方的註冊付費已突破 3 億，現在有 3 萬款應用提供應用內訂閱產品。比去年增長了 60%。

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