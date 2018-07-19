看好陸客商機 滴滴出行將於日本推出叫車服務

在獲得 Booking Holdings 的 5 億美元戰略投資後的幾天，中國乘車巨頭滴滴出行繼續推動國際業務，並進軍日本市場。

新的日本子公司是與軟銀 (9984-JP) 的合資企業，這家名為 Didi Mobility Japan 的公司將於今年在大阪開始試營運，然後是東京、京都、福岡和沖繩。公司能夠使用熱感應圖來追踪駕駛員和乘車，而乘客能夠通過 app 叫車並且作出評級，此外，app 還會有中日翻譯的功能。

外國遊客是軟銀和滴滴決定在日本推出乘車服務的關鍵原因。今年到目前為止，今年訪問日本的外國遊客已有 1600 萬人次，其中中國遊客佔最大比例。

公司認為多數遊客都會希望能在滴滴的 app 上進行叫車服務。滴滴出行目前擁有大約 5.5 億註冊用戶。此外，app 上還可以使用支付寶和微信支付來付費。

日本市場長期來以出租車為主導，近期開始出現變化的跡象。索尼 (6758-JP) 正在與出租車公司合作，將推出名為 Everybody's Taxi 的服務。日本出租汽車公司也在積極推廣其服務，Uber 也在日本開展出租車招聘計劃。隨著 2020 年東京奧運會即將來臨，出租車運營商正在尋找方法打入日本市場

「新的技術和創新不僅只有破壞性，還具有協作性和包容性，」滴滴總裁柳青在發布會上表示。他認為創新的叫車服務產業和公共交通產業能一起帶來新的發展。他並期待與交通產業的夥伴一起合作。滴滴去年就曾與出租車運營商 Daiichi Koutsu Sangyo Co. 進行了會談。

在日本，私人車輛運送乘客提供乘車服務是違法的。週四 (19 日) 軟銀執行長 Masayoshi Son 對於日本的法規表示遺憾，稱日本政府扼殺了創新

Masayoshi Son 表示：「在日本，法律禁止乘車。更令人難以置信的是，我們的國家政府否認這樣的創新趨勢。」Son 對此深表遺憾。