中華emoving Shine於7-ELEVEN首賣 蘭陽綠能年底開設兩家專賣店

中華車 (2204)emoving 近年不斷透過不同通路的結盟提供更便利及全方面服務，合作通路繼與中華電信、中油攜手聯盟之後，實體銷售通路部分再次搶進東半部，於宜蘭礁溪成立全新 emoving 專賣店。今年也首次與超商 7-ELEVEN 合作，並看準中秋節預購商品商機潛力可期，各家平台都期望藉由此檔期的買氣高峰推出差異化商品帶動買氣，於 7-ELEVEN 中秋預購及 ibon mart 販售 emoving Shine 電動自行車，異業結合的銷售模式成功創造話題衝刺買氣。中華汽車自 2016 年起積極設立專賣據點，經過努力中華 emoving 累積至 2017 年底已建置 2 家旗艦店及 16 家專賣店，今年由南到北已有屏東、高雄建元左營 / 楠梓、嘉義、台中豐原、台北樹林、中和等加入 emoving 專賣行列；預計 2018 年底完成共 50 家專賣店建置、2019 年底完成共 100 家中期規劃建置。



看中擁有推廣低碳觀光潛力的宜蘭加上宜花東的低碳運具成長空間，在宜蘭羅東開幕全新 emoving 專賣店—蘭陽綠能。蘭陽綠能 emoving 專賣店預計今年底前可將再開第二家專賣店。