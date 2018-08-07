財部公布 7月出口283.6億美元 進口261.2億美元 出超22.4億美元

財政部今日公布，7 月出口 283.6 億美元，較上月增 0.4%，較上年同月增 4.7%；累計 1-7 月出口 1,921.9 億美元，為歷年同期新高，年增 10.0%。7 月進口 261.2 億美元，為歷年單月第 4 高，較上月增 13.4%，較上年同月增 20.5%；累計 1-7 月進口 1,644.0 億美元，較上年同期增 12.2%。7 月出超 22.4 億美元，較上年同月減 31.6 億美元；累計 1-7 月出超 277.9 億美元，較上年同期減 5.3 億美元。財政部表示，受國際經濟平穩運行，基本金屬、原油價格仍俏，積體電路出口回升，以及液晶裝置需求疲弱等交互影響，7 月出口較上年同月增 12.8 億美元 (+4.7%)，累計 1-7 月出口較上年同期增 174.1 億美元(+10.0%)，以電子零組件增 50.2 億美元(+8.8%)、基本金屬及其製品增 25.1 億美元(+15.4%)、化學品增 20.9 億美元(+19.2%)、塑橡膠及其製品增 20.1 億美元(+15.6%)、機械增 19.8 億美元(+14.1%) 等增加較多。



全球經濟基本面維持穩定，科技創新應用需求熱度不減，加以國際原物料價格續居高檔，7 月出口 283.6 億美元，惟因基期大幅墊高，較上年同月增速收斂至 4.7%；進口復因出口引申需求擴增及半導體設備購置回升之帶動，規模值達 261.2 億美元之歷年同月新高，年增 20.5%；累計 1-7 月出口值為歷年同期最高，年增 10.0%，進口亦增 12.2%。



7 月主要貨品出口表現不一，其中塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品、礦產品受惠於原物料漲價效應，各增 11.7%、9.3% 及 9.2%；電子零組件出口隨季節性旺季需求湧現，回升 7.2%；光學器材則因大尺寸面板供給過剩抑低價格，出口減 1 成 1。累計 1-7 月出口，以礦塑化產品、基本金屬及其製品增逾 1 成 5 最佳，機械、電子零組件各增 14.1%、8.8%。



7 月對主要市場出口多較上年同月增加，以對中國大陸與香港年增 8.1% 最多，對日本出口規模為歷年單月次高，年增 5.1%，對歐洲及美國各增 2.7%、2.2%，對東協則轉為下降 2.3%。累計 1-7 月對中國大陸與香港、日本出口規模創歷年同期最高，均增 13.3%，對整體亞洲出口年增 10.1%，對推升總出口之貢獻率達 73%。



今年下半年全球景氣及貿易仍將依循復甦軌道推進，加以人工智慧、物聯網、車用電子、生物辨識、高效能運算等新興商機看好，皆有利支撐我國外銷動能，惟隨比較基期墊高，出口增速將明顯趨於收縮，另須注意貿易衝突可能趨於長期化、匯率波動及全球製造業競爭加劇、中國大陸供應鏈在地化等不確定風險。

