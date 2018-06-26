中華車宣布減化對陸投資架構 擬向投審會提出申請

中華車 (2204) 董事會決議通過轉投資中華台亞公司股權架構重組，過去透過中華台亞公司及第三地控股公司的間接投資，現改為直接投資，與裕隆汽車( 2201 )、三方股東 Dana 的持股比例維持不變，後續將向投審會提出申請核准後施行。中華車協理錢經武表示，中華台亞股權架構重組前後，三方股東 Dana、中華車及裕隆汽車持股比例仍各維持 50.5%、29.0% 及 20.5% 不變，且依財務會計原則規定不得認列因組織重組所產生之出售股權損益，因此對本公司持股權益未有影響。



錢經武表示，中華台亞減化大陸投資架構案主要目的及效益在於透過中華台亞間接持有福建台亞與香港台亞投資的複雜結構進行簡化，各股東持股比例不變，但有助於提高股東對於轉投資事業管理效率；深化本公司與 Dana 在台灣及大陸地區事業的長期合作關係。



錢經武指出，配合中華台亞股權架構調整，三方股東協議依福建台亞與瀋陽金亞 (即香港台亞投資 100% 持有之子公司) 於去年 12 月 31 日會計師查核後的帳面淨值作為移轉交易價格基準，核算後中華車直接投資持有福建台亞及香港台亞投資公司的交易總額各人民幣 7166 萬及 1731 萬元，合計人民幣 8897 萬元(約合新台幣 4.06 億元)。由於此案涉及對大陸投資，後續將向投審會提出申請核准後施行。