昱泉自製年度手遊鉅作《Project AURORA》首度於China Joy亮相

一年一度的遊戲盛會 2018 China Joy 中國國際數碼互動娛樂展覽會將於 8 月 3 日在上海開展，昱泉 (6169) 將端出從未對外釋出的年度最新力作《Project AURORA(名稱暫定)》 最新的遊戲畫面與特色玩法，並於 China Joy 會場中搶先曝光。由昱泉自製的 2018 年度手遊鉅作《Project AURORA》，繼紅色公主小紅帽亮相後，正式對外釋出遊戲中以「美女與野獸」為故事背景的最新角色形象「貝兒公主 & 野獸王子」。



今年 China Joy 台灣館集合台灣遊戲產業重要業者共計 18 家參與展出，除國內大廠之外，對於中小型公司、新創團隊及獨立遊戲開發團隊的支持也不遺餘力，其中更有三家是 VR 遊戲研發公司。今年台灣館除規劃實體展示之外，更規畫形象展示，邀請 6 家遊戲公司及團隊參與。