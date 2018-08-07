宏達電Q2毛利率轉正 傳中階機將亮相

宏達電 (2498-TW) 今年旗艦機 U12 + 銷售不如預期，新機上市效應未顯現，營收持續下滑，7 月寫下 15 年來新低，第 2 季雖有去年處分上海廠部分獲利 10 億元，但營運仍難逃虧損，單季每股虧損 2.53 元，不過毛利率則是轉正達 2.7%，傳宏達電中階新機近期可望亮相，力拚第 3 季營運，不過下半年本業獲利仍有很大的挑戰。

宏達電第 2 季營收 68 億元，毛利率轉正為 2.7%，營業虧損 34 億元，營業利益率 - 50.7%，稅後虧損 20.9 億元，每股虧損 2.53 元，大不如首季每股純益 25.7 元；累計上半年稅後純益 190.04 億元，每股純益 23.19 元。

從第 2 季財報來看，宏達電毛利率終結連兩季的負數轉正，本業虧損也有縮減，日前宣布縮減製造部門人力 1500 人，預計 9 月底前完成，製造端成本減少，是否有助本業轉盈仍有待觀察。

蘋果新 iPhone 將亮相，非蘋陣營也嚴陣以待，三星新旗艦 Note9 將搶先在 8 月 9 日亮相，企圖搶攻商機，且其他品牌也有旗艦機將陸續在下半年推出，宏達電在智慧手機上面臨的競爭相當激烈。

宏達電在智慧手機上不再用機海攻勢，今年可能僅有 1 支旗艦機 U12+，市場傳出近期可望發表全新中階手機 U12Life，鎖定高 CP 值的中階市場，加入下半年的新機戰，不過，能不能進一步帶動月營收增溫，將攸關第 3 季的營運表現。

宏達電月營收低盪，第 2 季轉虧，衝擊今 (7) 日股價表現，早盤以 54 元開低後一路走低至 51.2 元，一口氣跌破 5 日線及月線，盤中跌幅 6.49%；但是外資連續買超 18 個交易日，合計買超 8811 張，持股比 31.24%，另外，自營商也是轉為買超，連續 2 天買超。



