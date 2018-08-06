【安聯投信】投資等級債、高收益債資金持續流入

美中貿易雜音重啟，但財報效應延續，市場消化多空消息，投資等級債和高收益債持續吸睛。根據美銀美林引述 EPFR 截至 8 月 1 日，投資級債券和新興債延續前一周持續呈現淨流入；高收益債市受惠風險性資產回穩，資金面轉為微幅淨流入（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，美聯準會主席鮑威爾出席國會聽證會時，表示美國經濟穩健成長足以支持央行持續升息，且未見金融泡沫、無意調整縮表速度。市場對偏鷹派發言的反應相對良好，公債殖利率自先前高點 3.1% 滑落，目前位於 2.8-2.9% 區間整理。

在投資等級債方面，許家豪表示，投資等級企業第二季財報優於預期。投資級企業獲利成長維持高檔，截至 7 月 27 日，逾半企業發布財報，實際獲利成長率達二成，扣除金融與能源企業的成長率也有近 18%。投資級企業獲利優於預期達六個百分點，優於歷史平均值，生技、媒體娛樂、科技、電信與公用族群表現尤佳。

在高收益債方面，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，高收益債仰賴基本面、技術面和價值面三大面，違約率偏低，企業財務體質多數良好，展望正向。其中在基本面，美國第二季 GDP 創四年來最高成長率，且企業獲利優於預期，使高收益債在全球債市波動下逆勢上漲。

林素萍表示，其中，美國高收益債發行品質仍佳，今年前七個月，低評級的高收益債發行量僅占 15.2%，且發行目的主要以融資為主、所占比重高達 58.3%，從另一個角度來看，低評級又以槓桿融資為主的發行量僅占 0.4%，為次貸風暴以來新低。

在新興債方面，許家豪表示，漲勢暫停，資金轉回小幅淨流出。受到美國擬提高對中國進口商品關稅，貿易摩擦再度升溫，新興市場在連續數周反彈後轉為下跌。截至 8 月 1 日當周，新興市場債由前三周淨流入轉為淨流出 3.1 億美元，但美元計價的新興債仍為淨流入，整體呈現流出主要是因當地貨幣計價債流出擴大而抵銷美元債的資金動能。

許家豪表示，市場第二季對新興市場成長動能減弱反應過度，過去幾周的反彈為市場過度反應後的調整。後續新興市場表現將須觀察美國強勁經濟成長是否能外溢到新興市場，以及貿易摩擦雜音能否減緩。

展望後市，許家豪表示，英國開始升息，美國持續性緩步升息，歐日維持超低利率、但降低量化寬鬆，顯示已開發國家央行貨幣政策轉向中性偏緊。其中，短線因歐洲央行宣示未來一年不會升息，利率風險有限，再加計匯率避險收益後，歐債短線仍具投資價值，但隨著美國緩步升息步調不變，美債利率持續攀升，以致美國與歐元區公債殖利率差距可望持續擴大，許家豪表示，整體而言，全球經濟持續溫和成長，主要央行採取相對漸進且透明的政策腳步，加上企業基本面與獲利成長動能仍然穩健，債市基本面無虞。惟近期因美元走強、新興貨幣走貶，部分新興國家開始調升利率，影響新興債投資氣氛；在債券配置上，建議挑選靈活彈性配置的多元組合債，來因應市場的波動。

布局上，許家豪表示，目前投資等級債的利差較先前有所擴大、評價面轉趨合理，但淨流入放緩，顯示需求有轉淡跡象，另一方面，由於投資等級債券價格對於利率風險敏感度較高，未來仍需留意。新興市場對外部環境較為敏感，其中仍以強勢美元為近期主因，另外因外部環境不穩定，仍須留意波動度。

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