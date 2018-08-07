美制裁伊朗 恐使中國、俄羅斯在中東影響力大增

美國於週二 (7 日) 正式重啟對伊朗制裁，如日本和南韓等國家表示將配合美國的制裁措施，歐企則將逐步退出伊朗市場，但俄羅斯與中國展現不願合作的態度，因為此時反而是他們擴展在中東勢力的機會。

美國總統川普在 5 月時退出伊朗核協議，並於本週公布第一階段制裁辦法，於 7 日開始實行，此舉用意在於施壓伊朗，欲達成新協議。

公布的制裁措施包含禁止伊朗購買美元，並禁止銷售或轉運金屬、煤炭與其他商品。額外的制裁措施將於日後公布，而美國估計下一個目標將會是伊朗油市。

對油市影響

目前美國正在施壓進口伊朗石油的國家，呼籲他們在 11 月 5 日前停止進口所有油伊朗生產的原油，總量約為每日 250 萬桶，儘管不太可能完全達成此目標，分析師預測，在今年年底或明年第一季，原油市場將因美制裁伊朗，每日減少約 100 萬桶的供應量。

PVM Oil Associates 的分析師 Stephen Brennock 指出，若伊朗的石油供應中斷，油價可能飆升至每桶 90 美元以上，7 日布蘭特原油期貨價格為每桶 74.11 美元。

布蘭特原油期貨價格走勢

美國官員週一表示，伊朗利用販售石油獲得的資金，來支持恐怖恐怖主義活動，此為重啟制裁的理由。針對制裁的例外情況，美國官員將逐案審查，但目前不打算「給予豁免或免除處分」。

中國與俄羅斯展現不願合作態度



美國為了尋求其他國家的合作，官員已造訪 20 多個國家，期望他們停止與伊朗的貿易活動，對此日本和南韓表示將配合制裁，歐洲公司將退出伊朗。

但中國和俄羅斯仍不願表態合作，此兩個國家較看重的是中東的貿易機會，並打算擴大在伊朗的影響力，由於政府的支持，此兩個的企業能承擔更大的風險。



中國預計將持續購買伊朗原油，《華爾街日報》報導，消息人士指出，伊朗石油生產商與中國的部份交易，是透過伊朗中央銀行在崑崙銀行開設帳戶所進行，崑崙銀行為中國石油天然氣集團所有。

因制裁關係，金融機構將被禁止使用美元交易，而崑崙銀行大多使用民幣和歐元結算付款，減低了制裁造成的影響。觀察人士預測，中國與伊朗之間的以人民幣計價石油交易將增加。

報導指出，俄羅斯正透過國有能源公司，向伊朗的石油和天然氣產業投資高達 500 億美元，俄羅斯尋求擴大其在中東的影響力。

道達爾石油公司 (Total) 的執行長 Patrick Pouyanne 對此提出疑慮，他表示，制裁對於美國和歐洲而言都不會是好事，因為到頭來，變成只有俄羅斯和中國才能與伊朗做生意，而該公司的利益只能拱手讓人。