美印貿易戰 印度再次推遲調升美國關稅 盼啟談判大門

印度原欲對美國進口產品徵收報復性關稅，但現已推遲執行至下個月，為避免兩國互打貿易戰開啟協議大門。

根據印度財政部一份通知，鷹嘴豆等一些價值 2 億美元以上的美國進口貨品的關稅調升措施原訂 8 月 4 日執行，現已推遲至 9 月 18 日，這已經是印度第二次推遲實施調升對美關稅。

先前 5 月，印度向 WTO 控訴時表示，計畫 6 月 21 日對美實施關稅，當時列舉的進口貨品項目擴增至 30 種產品，進口價值約 2.41 億美元。

在華府調高印度進口貨品關稅之後，印美兩國已經召開多次會議以緩解貿易緊張局勢。

原本列舉欲報復的產品包括美國大型摩托車，例如哈雷摩托車等，但 6 月底時已從清單上刪除。美國川普總統先前多次抨擊印度，對美國摩托車課徵高額關稅，但不清楚哈雷實際上是否有支付這些關稅。

與此同時，中美貿易緊張情緒也升溫，因為美政府考慮提高對 2000 億美元中國進口貨幣的關稅，自 10% 提升至 25%，招來北京當局的報復威脅。

印度關稅清單內還包括核桃、杏仁、硼酸、蘋果... 等，印度主張川普對鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 關稅之舉，違反了全球貿易規則，也挫傷其出口。

根據彭博彙整的數據，印度 2017 年對美國貿易順差 250 億美元，美國聲稱這是點名印度操作貨幣的理由之一。