分析師：比特幣重新取回市占 是回歸的信號

比特幣價格近兩週大跌，週一 (6 日) 徘徊在 7000 美元附近。不過著名看多比特幣分析師 Tom Lee 表示，比特幣正重新取回市占，這是個積極信號。

Fundstrat Global Advisors 合夥人 Lee 表示，近期旳消息顯示，比特幣是現在加密貨所處的艱難環境下「最好的房子」。

比特幣在去年 12 月底逼近 2 萬美元之後，一直穩步下滑。Coindesk 數據顯示，比特幣今年 6 月跌破 6000 美元，為全年低點，之後雖然在 7 月反彈至 8400 美元，但近兩週的下挫，讓價格又回到 7000 美元下方。

Lee 認為，比特幣若穩住當前水準，就不會出現大跌。一些投資人原本擔心它跌破 6000 美元之後，就無法從熊市中回彈。

近期的消息面，包括美國證交所公開將比特幣視為商品，並在 6 月表示比特幣不會被視為證券。Leey 指出，這從監管層面來說是好消息。而洲際交易所 (The Intercontinental Exchange) 上週五宣布，與包括星巴克和微軟在內的主要公司合作，將建立一個開放和受監管的數位貨幣生態，則有助於比特幣的合法化。

Lee 表示，比特幣價格未因這些利多消息上漲，但是仍有回歸的跡象，就是市占增加。

比特幣在 2017 年初，占整體加密貨幣市場約 80% 份額，之後到今年 1 月，已快速降至 36%。但在過去的幾週，比特幣市占來到全年最高，在 48% 左右。

比特幣回 7000 美元之上 (圖表取自 coindesk)

Lee 說，比特幣重回主導地位，正是在回應這些利多消息。

Coindesk 數據顯示，比特幣週二 (7 日) 多數時間在 7000 美元下方震盪，但在台北時間下午 3:00 左右發動攻勢，來到 7050 美元附近。