庫克不是賈伯斯 對蘋果反而更好

根據 MarketWatch 分析報導，當蘋果成為第一家市值達 1 兆美元的美國企業，執行長庫克 (Tim Cook) 不是急於慶祝，而是極力淡化此一里程碑。

庫克上週在電子郵件中，告訴蘋果員工說：「這不是衡量我們成功的最重要指標。財務報酬只是蘋果創新的結果。」

然而，蘋果市值却是衡量庫克成功的最重要指標。二年前，蘋果遭遇瓶頸，庫克却能扭轉乾坤，讓蘋果的營收與獲利在逆境中，出現成長。在蘋果打破多項記錄後，面臨 iPhone 銷售自高點下滑壓力，庫克却能依舊讓上季財報創新高點。

庫克不像賈伯斯那般具有豐富的想像力。他是靠著在製造與執行的技能，贏得賈伯斯的信任。1997 年，賈伯斯重返蘋果一年後，將庫克自 Compaq 公司挖角而來。賈伯斯於 1985 年被趕出了蘋果，待他重返時，蘋果已是奄奄一息。然而在庫克的輔佐下，蘋果的產品線再度順暢，大批的存貨終獲出清，並將大部份的製造業務，交到了合約商手中，也達成了長期協議，購買他們零組件 -- 如記憶晶片等。

自賈伯斯交棒後，庫克接收了他的創新理念，並將之轉換成了永久性的獲利體系，蘋果股價也因而上漲了近三倍。二年前，iPhone 銷售停止成長，蘋果的營收與市值也理當停頓，然而，較高價的 iPhone，昂貴的配件，以及軟體與服務創造出的更多獲利，讓蘋果這列悠長列車依舊緩緩前行，且滿載現金。

蘋果的最近一季財報，說明了庫克如何逐漸重新塑造公司。儘管 iPhone 銷售成長減緩，蘋果的營收却創下新高，這一切都要歸功於較高價的 iPhone，iOS 的更多獲利，及在庫克管理下，蘋果推出的唯一新型設備 -- 穿戴裝置。