德勤：自2015年至今 中國投資5G技術較美國多出240億美元

據德勤 (Deloitte) 週二 (7 日) 發布的一項研究報告，近幾年中國在下一代行動網路技術 5G 領域的支出超過美國 240 億美元，樹立起難以超越的「海嘯」障礙。

5G 將使人們可以下載電影並為包括虛擬現實 (VR) 在內的科技串流傳輸高頻寬視訊。但除了消費者的生活應用功能外，該技術還可以支持城市中的基礎設施連接，包括無人駕駛汽車。IHS Markit 在最近的報告中估計，到 2035 年，5G 預計將創造 12.3 兆美元的全球經濟產出。

所以毫無疑問，這這一場尋求技術主導地位的競賽，也是當前美中貿易戰的一個關鍵因素。

中國在 5G 產業的投資領先美國甚多 （圖: AFP）

但就目前而言，中國似乎有更多資金為其撐腰。

德勤的研究發現，自 2015 年以來，中國在 5G 基礎建設的上開支已經超過美國 240 億美元。中國已建成 35 萬個全新的基地台，而美國在同一時間段內建設的基地台數量不到 3 萬個。德勤的報告指出，中國計劃在 5G 相關支出中投入數千億美元。

美國想在投資方面與中國匹敵可能會更加困難。德勤估計，在中國，電信商新增所需的設備成本比美國低約 35%，這表明華府需要花費比中國多 2.67 倍來產生相同數量的無線網路容量。

德勤在報告中說，「中國和其他國家可能正在製造 5G 海嘯，讓其他幾乎無法追上。」

德勤建議美國提供「寬鬆的政策框架」，以協助電信業者減少 5G 所需設備的部署時間。該諮詢公司還表示，行動營運商和其他合作夥伴需要更緊密地合作。它建議創建「全國通信基礎設施資料庫」，以協助各方之間共享數據。

德勤報告表示，「隨著採用 5G 科技的另一個處女經濟潛力的時代出現，對基礎通信基礎設施升級的投資變得更加重要。」

「但除非採取實際措施幫助重新平衡私人投資案例並進行升級，同時向其他產業展示其外部效益，否則美國可能會失去其在前一個時代 (4G) 取得的領導地位。這種負面影響可能需要幾十年才能克服，而其他國家早已開始行動。」