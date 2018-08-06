〈5G商機起跑〉2020年開始商轉 台廠下半年開始就有出貨動能

全球 5G 通信新時代，美、日、韓三個國家率先開跑，工研院產科國際所認為，台灣耕耘通訊產業 30 年，是外國廠商優先選擇的硬體設備夥伴，台廠如中磊 (5388-TW)、智易 (3596-TW)、合勤控 (3704-TW)、正文 (4906-TW)、友訊 (2332-TW) 及智邦 (2345-TW) 等，將有很好的機會切入 5G 商機，下半年就會開始有出貨動能。

未來在 5G 帶動下，將需要更多邊緣運算、虛擬化等軟體能力，可望為台灣廠商加值，品牌公司毛利率有機會見到攀升的機會。

工研院產科國際所分析師陳梅鈴表示，美、日及韓國都將在 2020 年進行 5G 商轉，韓國搶先通過 5G 頻譜拍賣，日本則因應東京奧運，可能只會在舉辦賽事地點完整佈建，美國將在明年開始以毫米波規格規劃小型區域的 5G 適用地點，中國大陸預計將在 2019 至 2020 年佈建。

工研院產科國際所經理蘇明勇認為，台灣已經在通訊產業耕耘 30 年，台灣是外國廠商優先考慮的硬體設備夥伴，面對未來的 5G 行動及基地站等，能快速因應客戶需求。

蘇明勇表示，5G 未來將納入更多虛擬化、邊緣運算等技術，國內法人及相關業者都開始朝這個方向加值提升，初期品牌公司動作較為積極，可望有機會見到毛利率提升。而台廠中磊、智易、合勤控、正文、友訊及智邦等，都有機會藉此切入搶攻 5G 商機。

陳梅鈴指出，5G 商轉前，各廠需先佈建大型基地台，愛立信、諾基亞、華為將成全球主要供應商，台灣業者在零組件如記憶體、PCB 軟板等已先行切入，其他 EMS 及 OEM 廠商也開始接單，今年下半年將有明顯出貨量能。

陳梅鈴分析，像是行動網路分享器 Gateway 等產品，都是國際廠商的天下，不過台灣強項在代工，若想要切入核心網路，或是大型基地台等，仍需與大廠合作。

業內人士指出，目前在 5G 的領先業者包括華為、三星、高通。其中華為採購能力強，在制定標準時有更多機會使自身的標準關鍵技術被採用，三星在微毫米通訊技術上則可能成為霸主，而高通雖然技術領先，不過因為曾收取大量權利金，制定 5G 規範時，相關意見恐遭受排擠。