台股盤前－病毒風波 台積電ADR疲軟 萬一關卡再受挑戰

台積電機台電腦遭病毒感染，股價未出現大跌，加上被動元件股反彈虎頭蛇尾，台股昨 (6) 日上漲 11.67 點，收在 11024.1 點。法人表示，台股雖然仍力守在「萬一」關卡之上，但仍有壓力，尤其台積電 ADR 今晨跌 1.49%，對台積電現貨的影響值得留意，操作上應避免追高。

三大法人昨天賣超 12.5 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 566 口至 26,430 口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1373 口至 56455 口。

台積電昨日召開重大訊息說明會，強調沒有內鬼、不是駭客，重申機台遭病毒攻擊對第 3 季營收影響低於 2%，等於營收減損由原估的 78 億元降到 52 億元以下，全年營收仍維持成長中高個位數百分比的態勢不變。

摩根士丹利、瑞士信貸與里昂證券 3 大外資一致維持台積電目標價。不過美股四大指數今晨全數收高，台股 ADR 也是漲多跌少，但是台積電 ADR 今晨跌 1.49%，對台積電現貨的影響值得留意。

可成第 2 季每股純益衝上 14.06 元新高，法人透露，可成今年拿到蘋果最受市場期待的平價版新 iPhone、新版 iPad 及低價版 MacBook 三大訂單，產能最快第 3 季底達到滿載，較原先預期的第 4 季初提前一個月達陣，帶動第 3 季本業營運再創高峰。

被動元件廠 7 月營運續熱，華新科、禾伸堂、奇力新、信昌電等與積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻相關廠商營收均再創新高。另外，華新科自結 7 月每股純益 5.65 元，一個月就賺贏去年全年。

整體來說，台股雖力守萬一大關之上，但量能不出恐持續高檔震盪，後續除了外資動向外，陸股能否在 7 月 6 日波段低點附近止穩，也都是台股觀盤重點。

