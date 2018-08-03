A股市值昨蒸發人民幣1.24兆 經理人：貿易談判沒完 這把劍會一直懸在頭上

昨 (3) 日 A 股大跌，光是一天市值就蒸發了人民幣 1.24 兆，相當於一個農業銀行的市值，讓許多股民心碎。有經理人更指出，只要中美貿易談判沒結束，這把劍就會持續懸在 A 股頭上。今 (3) 日 A 股開盤小幅走跌，之後在平盤上下震盪。

上證指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

中國媒體調查，8 月 8 月 A 股市場趨勢預期信心指標值為 110.26，較上個月下滑 6.30%。目前上証指數持續在 2700 點左右反覆震盪，估值大約 13 倍左右，跌破淨值的股票更超過 200 支，身處歷史底部區間。

目前市場仍在靜待底部在哪，是否又會再破 7 月新低？

私募基金一村投資總經理潘江指出，除非中美貿易談判有結果，否則信心難以恢復。他形容：「在貿易談判沒有結束前，劍永遠是懸在我們的頭上了」，預計至少在 8 月底以前，這種不確定會讓市場相當難受，更預期大盤可能再創新低。

外電報導，今年 7 月初，上証指數最低來到 2691 點位置，隨後中國官方在 7 月底陸續釋出政策放鬆的訊號後，A 股慢慢止跌反彈。因此 2691 點被許多投資人視為政策底部，華西證券分析師毛勝指出，以先前經驗來看，多半會有個政策底，市場底隨後會在兩個月到半年後出現，這樣來看市場底通常會比政策底低個 10-20%。

他預計接下來 A 股下跌的時間和節奏，會取決於後續情勢的發展，例如美國對 2000 億中國商品是否真的開徵 25% 關稅、社會融資總量數據是否回升等。

儘管近期許多散戶忙著逃難，仍有資金趁此時逢低進場，最新傳出中國的職業年金持續買進 A 股，未來規模可望超過企業年金，將為 A 股帶來穩定資金來源。市場人士表示，目前 A 股整體估值已位於低點，放長遠看未來三到五年，有很大機率可以賺錢，職業年金會選在此時持續入場並不意外。

除了長線資金持續逢低佈局，保險資金業也持續買進 A 股。據 Wind 數據統計，截至 8 月 1 日晚間，從已披露半年報的上市公司前十大流通股數據看，險資持有市值從第一季底的人民幣 21.29 億元增加至人民幣 27.93 億元。