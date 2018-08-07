中國打造世界級灣區 浙江大灣區5年交通投資砸1兆 概念股奔漲停

中國浙江省將在未來五年內推動總投資人民幣 1 兆元的交通項目，其中 2018 年將重點推動 44 個重大項目。受此消息激勵，相關概念股今 (7) 日集體上攻漲停。

浙江省政府最新公開的規劃細則指出，浙江大灣區將圍繞產業、創新、城市、交通、開放與生態六大重點領域分別實施建設行動。其中最受矚目的交通方面，預計要打造世界級港口與機場群，以及推動大灣區智慧化交通建設等。

預計未來五年重點推動的交通項目共有 70 項，估算總投資約人民幣 1 兆元，5 年計劃完成投資約人民幣 7500 億元，其中 2018 年將重點推進重大項目 44 個。

受到相關消息激勵，浙江大灣區概念股今日集體走強。包括寧波建工、寧波海運強勢漲停，東南網架一度逼近漲停板，杭蕭鋼構、宏潤建設、騰達建設、寧波港等個股同樣大漲慶賀。

寧波建工股價日線走勢圖 (近月以來表現) 圖片來源：Sina

進一步來看，浙江大灣區分別依照宏觀、中觀與微觀三大層面進行系統性規劃。以宏觀來看，整體佈局以「一環、一帶、一通道」計畫，意指環杭州灣經濟區、甬台溫臨港產業帶和義甬舟開放大通道三大措施。

從中觀來看，規劃指出環杭州灣經濟區將是大灣區建設的重點，未來將打造「一港、兩極、三廊、四新區 」。一港是指建設中國 (浙江) 自由貿易試驗區，爭創自由貿易港。兩極是指增強杭州、寧波兩大市區輻射帶動作用，帶動環杭州灣經濟區發展。三廊是指加快建設杭州城西科創大走廊、寧波甬江科創大走廊、嘉興 G60 科創大走廊。四新區是要打造杭州江東新區、寧波前灣新區、紹興濱海新區、湖州南太湖新區。

以具體落實的微觀層面，著重在「產業集群」與「發展平臺」，要發揮現有產業優勢，瞄準未來產業發展方向，整合延伸產業鏈。另外，也要推動產業集聚區和各類開發區整合，打造高效率、產城融合的發展平台。

這項計畫是將浙江大灣區定位為世界級大灣區，以目前知名的紐約灣區、舊金山灣區與東京灣區等世界級大灣區來看，都是從重要的港口碼頭起步，逐漸延伸至港口倉儲、物流與加工等產業，最後才形成較完整的灣區經濟格局。

不過先前有學者質疑，浙江建設大灣區仍然面臨三大問題，一是缺乏世界一流的科學研究和重大科技基礎設施群聚；二是缺少世界一流的大學資源；三是缺少世界級的產業創新群聚，目前浙江大灣區內的產業多集中在紡織等傳統產業，整體水準並不高。