富士康傳百億美元美國蓋面板生產基地 並直接組裝iPhone

據體《騰訊科技》報導，富士康集團 (2038-HK) 計劃斥資 100 億美元 (約港幣 785 億元)(約新台幣 3063 億元)，在美國威斯康星州建設一座液晶面板製造基地。而富士康集團並未對此發表評論。

富士康 (富智康) 昨(6)日股價震盪走低，收於平盤港幣 1.12 元。

富士康股價

報導引述台灣媒體稱，富士康將收縮美國液晶面板項目，由 10.5 代線調整為 6 代線，主要由於 10.5 代線的投資規模太大，短期內投資回報欠佳。除投資成本縮減外，6 代線將讓富士康向更多行業提供螢幕，包括車用螢幕、移動設備或是醫療設備，多元發貨渠道可以降低投資風險。

報導指出，富士康有可能在威斯康星州液晶面板基地內部設立工廠，直接組裝 iPhone，以降低手機從中國組裝之後進入美國市場的關稅成本。

另外，富士康集團目前亦正在廣州建設一座 10.5 代線的液晶面板基地，預計工廠投產後，會影響全球液晶面板的市場格局，甚至有可能導致液晶面板的價格及利潤下降，並同時影響美國威斯康星州項目的決策。

對於相關市場消息，富士康並未發表評論。

事實上，美國總裁統川普過去曾多次表明，希望蘋果公司 (AAPL-US) 將生產線搬回美國，而富士康一直是蘋果 iPhone 的組裝商。

《星島日報》援引外界估計，如果富士康在美國威斯康星洲設廠，初期能提供 3000 個就業機會。

富士康有意在美國設廠，相反華為就想退出美國市場。大陸傳媒報導，有傳華為日前決定全數裁撤美國的辦公據點，全面退出美國市場，目前華為在美國包括華盛頓特區及華盛頓州等共有 3 處辦公場所。

市場有此一說，華為就退出美國市場的決定，已商議了 3 至 4 個月，主要原因為受到美國政府和議會的限制，因為美國對華為包括 5G 網通及通訊設備、智慧型手機也存有安全疑慮，令華為在美國市場的發展處處受阻，才決定撤出美國市場，尋找其他發展地區，例如亞洲及歐洲。