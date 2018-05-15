富智康首季盈轉虧近港幣10億元 營收年增逾7成

鴻海旗下手機代工廠富智康 (2038-HK) 昨(14)日公布今年首季業績由盈轉虧，虧損 1.26 億美元(約港幣 9.8 億元)；2017 年同期則獲利 2266.3 萬美元 (約港幣 1.8 億元)；營收 32.8 億美元 (約港幣 256 億元)，年增 72.6%。

此前，受盈警消息拖累，富智康股價一度創近 10 年來新低，低見港幣 1.21 元。受惠於母公司鴻海集團旗下富士康工業 (FII) 落實 A 股上市的消息，富智康股價昨日收報港幣 1.5 元，彈升 19.05%，全日成交額達 84.3 億股。

富智康股價

富士康工業互聯網 (FII) 擬發行 19.7 億股募投項目金額人民幣 273 億元，資金將用於 8 個投資項目，涉及總投資額高達人民幣 272.53 億元。

香港《明報》報導，截至本年 3 月底，富智康錄得 67 億美元 (約港幣 522 億元) 流動資產及 51 億美元 (約港幣 399 億元) 流動負債，淨資產總額較去年底輕微下跌 0.7%。

集團早於 5 月 4 日已經發出盈警，當時集團指出，預期第一季將會錄得約 1.26 億美元的虧損，甚至今年上半年虧損或會大幅高於去年上半年的 1.99 億美元 (約港幣 15.5 億元)。

盈警公告中指出，集團虧損原因主要有 3 項：1)2017 年年底錄得約 3.26 億美元 (約港幣 25.4 億港元) 的虧損；2)集團毛利率整體受壓；3)IIDM(整合、創新、設計、製造)業務的相關開支增加。