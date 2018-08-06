台股橫盤整理 三大法人賣超11.65億 友達居外資買超冠軍

台股今 (6) 日小跌開出後，盤中多數時間在平盤附近震盪，終場收 11024.1 點，上漲 11.67 點，統計三大法人合計賣超 11.65 億元，其中外資及陸資 (不含自營商) 賣超 16.18 億元，自營商賣超 2.71 億元，投信則是買超 7.24 億元；買超個股中，友達 (2409-TW) 高居外資買超冠軍，統計已連續 9 天買超。

台股今日以 10997.26 點開出，下跌 15.17 點，主要是受台積電 (2330-TW) 遭病毒感染的影響，衝擊股價開低，指數開低後一度下探至 10994.97 點，早盤大立光、鴻海 (2317-TW)、金融股走強、被動元件股也反彈、生技股續漲，拉升指數盤中一度最達 11054.49 點，可惜尾盤大立光收平盤，國巨翻黑，終場收在 10 日線之上，距 5 日線 11024.39 點僅些微之差，並未站穩。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，以三大法人買賣超情況來看，法人以中性看待，並未大幅加碼或是調整，盤中也都在平盤上下整理居多，指標上來看，日 KD 下彎，RSI 往上，但在量能不夠下呈現整理格局，5 日線未有效站穩仍呈現下彎，恐難脫整理走勢，如果可以增量且站上 5 日線，對後續表現會比較正向。

統計三大法人合計賣超 11.65 億元，其中外資及陸資 (不含自營商) 賣超 16.18 億元，外資 (自營商) 賣超 0.84 億元；自營商 (自行買賣) 買超 0.58 億元，自營商 (避險) 賣超 3.29 億元；投信買超 7.24 億元；期貨部分，外資淨多單減碼至 56455 口，三大法人台指期淨多單減至 26430 口，外資期現貨同步作空。

以外資個股買賣來看，連續買超面板雙虎股票，統計已同步連續 9 個交易日超友達及群創，今日分居個股買超冠軍及第 4 名；至於受到病毒感染的台積電則是遭到賣超，股王大立光也是賣超，鴻海買超 3863 張，買超前 10 大個股中，金融股有 4 檔。

統計外資今日買超前 10 名個股依序為友達 (21466)、元大金 (13979)、永豐金 (7235)、群創 (6693)、台新金 (6443)、英業達 (6193)、中信金 (6151)、大成鋼 (5842)、中石化 (5012)、亞泥 (5515)。

外資賣超前 10 名個股為台泥 (14035)、華邦電 (10368)、聯電 (5722)、台積電 (4800)、達方 (3994)、中壽 (3719)、新光金 (3662)、宏碁 (3251)、中環 (3250)、南亞科 (3156)。