鮮活Q2每股賺5.08元 7月營收維持強勢攀升年增逾1成

在第 2 季財報每股稅後純益達 5.08 元的鮮活果汁 (1256-TW) 今（6）日公布 7 月營收 3.33 億元，創 9 個月來新高，月增 2.08%，年增 10.6%，而第 3 季起受惠於新產品開發挹注，預估在中國大陸市場的策略布局綜效將持續發揮，有助營收的再向上攀升，有助全年將再賺回 1 個股本並超越去年。

鮮活果汁累計 1-7 月合併營收為 19.68 億元，年增 14.19%。

鮮活主管表示，中國手搖茶飲料新進品牌不斷投入市場，各家新進品牌業者都在尋求開發創新產品以爭取龐大商機，鮮活果汁提供客戶客製化且少量多樣化選擇的商業模式，因此爭取到與多家手搖茶品牌的合作機會，不僅可隨著新進品牌的快速成長而受惠，並且因獨家供應而能保有高毛利表現。

鮮活果汁受惠廣東及天津兩廠在地快速反應市場需求及供給發揮效益，營收提前在 5 月突破 3 億元大關，日前公布第 2 季財報，毛利率、稅後純益及每股純益同步改寫歷史新高，單季每股純益 5.08 元，累計上半年每股純益 7.21 元。依目前鮮活果汁獲利進度來看，法人認為，今年將比照去年賺超過一個股本。

鮮活果汁第 2 季營收 9.34 億元，毛利率以 35.57% 創新高，季增 3.94 個百分點，年增 4.75 個百分點，稅後純益 1.56 億元，季增 1.38 倍，年增 63.65%，每股純益為 5.08 元；累計上半年營收 16.34 億元，毛利率 33.88%，年增 3.75 個百分點，稅後純益 2.22 億元，年增 59.82%，每股純益 7.21 元。

鮮活果汁第 2 季毛利率達 35.57%，年增 4.75 個百分點，再寫單季新高，主要是因廣東廠與天津廠稼動率穩健提升，公司也在去年跨足糖漿與口感添加物等高毛利新品，出貨量隨客戶快速展店成長帶動下，占營收比重亦明顯提高，帶動產品銷售組合優化。

鮮活果汁主管指出，公司在華南與華北地區布局已日趨成熟，第 2 季主要銷貨地區分別為華東地區 56%、華南地區 25% 與華北地區 19%，在各地滲透率也持續攀高；鮮活生產模式是為個別客戶量身調配訂製的客製化商品，受價格競爭影響較低，且隨客戶的展店數高速成長而產生明顯受惠情形。

鮮活果汁目前在昆山廠、廣東廠與天津廠的營收表現較去年都維持成長，華南地區的年成長幅度則再高於平均值，鮮活果汁主管指出，在中國手搖茶飲市場中，具果汁成份的飲品不僅種類品項逐年明顯增加，且銷售表現亦名列前茅，推估此緣於大陸中產階級興起，帶動健康意識提高；而鮮活在開發果汁飲品原物料的同時，亦投入口感添加物與糖漿等品項的開發，目前占整體營收比重也穩定增加。