金管會主委顧立雄點名資安險將納入上市櫃公司評鑑

台積電 (2330) 系統日前遭病毒入侵，對第三季營收影響約 3%，導致今日股價下跌 1.5 元，顯示企業對於資安險具有實質需求，金管會主委顧立雄今日出席公開活動時，被媒體問到關於資安問題，顧立雄表示，目前上市櫃公司投保資安險保費才 6200 多萬元，金額相當的低，而金管會日前發佈的金融發展行動方案之目標，其中一項就是要推廣資安險，希望未來三年，每年資安險的保費可以成長 25%。顧立雄也表示，資安防護是無止盡的，每次參加資安防護會議總覺得『道高一尺、魔高一丈』，每天都有無窮止盡的資安防護需要更新，同時還要防止相關資安駭客入侵或者病毒的埋伏。



顧立雄強調，尤其是金融業若有發生關於資安的問題，將會產生消費者的信賴危機，而金融業應要具有投保資安險的意識，金管會也將會特別關注金融業資安防護的問題，並且推行差異化管理，包括 1 兆元資產以上之金融機構要設資安專責單位，並要求金融業加強資安設備的提升。



顧立雄補充，將會將『是否有投保資安險』納入上市櫃公司評鑑，若有投保資安險的公司，能在辦理公司評鑑時加分，另外，也會參考公司原先的資安防護，若是原先資安防護做得好，投保資安險時的費率也會相對優惠。