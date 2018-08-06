〈台積遭病毒攻擊〉魏哲家：不擔心因此流失客戶 反而是很好的危機處理經驗

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(6)日舉行重大訊息說明，由於此事發生在創辦人張忠謀退休後 2 個月，不免引來市場批評台積電內部管理螺絲恐鬆動，總裁魏哲家對此表示，公司仍持續努力在營運上，對同仁們的處理很滿意與感激，他也不擔心台積電會因此事而流失客戶，反而是很好的危機處理經驗，客戶的信任度也因此提升。

魏哲家強調，張忠謀退休後，劉德音與他分別接任董事長與總裁一職，另外也有許多副總級的高階主管退休，這些都是一間公司發展的過程，不認為此次病毒事件，與人員退休、流動等相關有關聯，即使沒有這些人員流動，也不表示台積電不會發生這樣的事情。

魏哲家也說，並不擔心會因此事而流失客戶，這對台積電是很好的危機處理，客戶對公司信任度也增加，還有許多客戶執行長親自寫簡訊給他鼓勵公司的處理情形，也相信台積電可以好好解決。

此次也是劉德音與魏哲家上任以來，第一次遇到這麼大的危機事件，魏哲家說，公司上下所有同仁都很努力，把客戶當成最重要的首要任務，也盡量在交期、品質上努力，維持公司應有的水準，對此次所有同仁表現感到滿意與感激，希望可以持續加強對客戶的服務。

另外，媒體也問到，是否魏哲家臨時出席重訊記者會，是因張忠謀要求，對此他表示，一直都有向張忠謀請益，此次臨時出席是考量若他本人親自出面說明，將能有效降低外界的疑慮與擔憂。